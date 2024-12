La ex abogada de Eduardo Yáñez habló sobre las denuncias que interpuso contra el actor

Eduardo Yáñez está de nuevo en problemas, ya que su ex abogada Mariana Gutiérrez lo denunció por daño moral y violencia de género. Ante un extenso grupo de reporteros ella y su representante legal, Alonso Beceiro, hablaron sobre el caso.

“Ya está presentada la denuncia”, dijo Beceiro. “Lo que sigue son las medidas de protección en contra de él…no se puede acercar a ella, no puede referirse a ella. Eso es lo que va a venir ahorita, en lo que empezaremos a desahogar los videos y todas las pruebas que hay respecto a lo que sucedió”.

El abogado confirmó los cargos penales en contra del actor mexicano, y dio detalles al respecto: “El contacto físico no llegó a la parte de violencia, sino al de abuso sexual, y la parte de violencia sí fue verbal, por eso están diferenciados los dos delitos”. Agregó que “el delito de abuso sexual, por sus alcances, merece pena privativa de la libertad, y podrían ser varios años en prisión”.

Mariana dijo que ella no fue quien dio una entrevista recientemente, publicada en una revista y en la que supuestamente confirmaba una relación sentimental con Eduardo, así como las adicciones de éste. “Eso lo dijo la revista, pero sin sustento, sin fundamento. Había una relación de amistad y había una relación profesional”, comentó Beceiro.

“Emocionalmente ha sido para mí difícil. He querido levantar la voz para que no haya más víctimas de la violencia”, dijo Gutiérrez. Su abogado puntualizó que no hay ninguna pretensión económica, por lo que se llegaría a algún tipo de acuerdo para una disculpa pública de Yáñez.

¿Qué sucedió entre Eduardo Yáñez y Mariana Gutiérrez?

Mariana Gutiérrez dio varias asesorías a Eduardo Yáñez por el problema que éste tenía en cuanto a la propiedad de un departamento. Según la abogada, el mes pasado fue insultada por el actor en el restaurante del hotel The Ritz Carlton, luego de que ella le comentara que él mantenía una relación con su asistente.

Mariana argumenta que Eduardo perdió el control y estuvo a punto de agredirla físicamente. Ella decidió no llamar a la policía, pero días después se decidió a interponer las denuncias. Hasta el momento, el actor no ha hecho comentarios sobre el conficto.

