Briggitte Bozzo no descarta la posibilidad de quitarse la ropa en una película

Briggitte Bozzo desfiló en la alfombra roja de la obra de teatro “La Señora Presidenta”, y respondió a la pregunta sobre si estaría dispuesta a hacer un desnudo en cine. Mientras hacía una señal de dinero con la mano, dijo: “Depende de cuánto”.

La actriz no se cierra ante la posibilidad de quitarse la ropa en un filme, pues comentó que hay buenos proyectos artísticos. “Pues es que hay películas increíbles, o sea muy buenas, es cine, no lo veo algo vulgar, mientras no sea vulgarizada mi imagen. Yo creo que el cine es una de las cosas más hermosas que existen en este planeta, y obviamente no me negaría a hacer algo que es de cine, que es arte, que no se vea vulgar, y aparte depende de cuánto (dinero)”.

Respecto a por qué no asistieron a la presentación de la puesta en escena Karime Pindter y Gala Montes (sus ex compañeras en “La Casa De Los Famosos México 2”), Brillitos comentó que fue sólo por problemas de agenda y negó que hubiera pleitos entre ellas: “Creo que vienen la próxima semana, porque ellas están trabajando mucho, pero van a venir, estoy segura de que van a venir. Todo muy bien, la amistad sigue. Obviamente espero verlas pronto, hay muchas cosas que tenemos que hablar, pero somos muy buenas amigas”.

En cuanto a su vida personal, la también cantante aseguró que sigue soltera, pues después de las malas experiencias que ha tenido en el amor prefiere ser más cautelosa: “Me han hecho tanto daño, me han roto mucho el corazón, que no ha llegado ese chico que realmente me emocione, (para el que) yo tenga el tiempo y (que) me dé lo que yo estoy buscando”.

Finalmente, Briggitte dijo que los años y las traiciones le han enseñado a ser mucho más selectiva a la hora de elegir una pareja: “Después de tantos golpes que te da la vida, uno pone frenos y ya es mucho más selectivo con lo que quiere”.

