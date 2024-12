Director general de Correos se tapa los oídos al ser cuestionado en el Congreso

Durante una audiencia en el Congreso, donde fue cuestionado por la manera en cómo maneja el Servicio Postal (USPS)y las papeletas de voto por correo, Louis DeJoy, director general de Correos, se tapó los oídos con las manos para dejar de escuchar los señalamientos emitidos en su contra.

El empresario neoyorquino de 67 años afirmó que algunos funcionarios electorales no entienden los esfuerzos del Servicio Postal para procesar el correo durante la temporada electoral, lo cual le genera cierto grado de frustración.

A lo largo de la comparecencia denominada “Supervisión del Servicio Postal de Estados Unidos“, Rich McCormick, representante republicano de Georgia, criticó a DeJoy por lo que consideró un deficiente desempeño al frente de la agencia.

“Los estadounidenses te han calificado y ya no utilizan tu servicio. Ustedes son responsables de la caída del Servicio Postal y de la falta de rendición de cuentas”, le reprochó.

El director general del USPS no se quedó callado y casi de inmediato trató de hacerle frente a los señalamientos en su contra.

“Eso no es verdad. Nuestra oficina está creciendo. Este Congreso es responsable de su desmoronamiento. Yo estoy tratando de arreglar el Servicio Postal”, expresó.

Louis DeJoy lleva cuatro años al frente del Servicio Postal. (Crédito: Mariam Zuhaib / AP)

En respuesta, Rich McCormick nuevamente arremetió en contra del funcionario debido a su insistencia

“Señor, si no obtiene una calificación A, no puede darse esa calificación usted mismo. ¡No puedes! ¡No puedes calificar tu propio trabajo! Te calificaron los estadounidenses y ya no usan tu servicio”, enfatizó McCormick.

Instantes después, Louis DeJoy se llevó las manos hacia sus oídos e indicó que no escucharía más reclamos.

“Estás hablando solo”, se le escuchó gritar mientras se burlaba de la situación.

Molestó por la infantil escena ocurrida en el Congreso, McCormick señaló que el USPS ha perdido cerca $10 mil millones de dólares durante este año y además con una proyección negativa de agregar otros $6.5 mil millones de dólares de déficit para 2025.

“Espero que lo hayan captado en cámara. Esta es la respuesta que el director de correos acaba de dar al Congreso cuando no le gusta lo que escucha. Literalmente se tapó los oídos y se dio a sí mismo una calificación de A”, enfatizó.

