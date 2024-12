El “Turco” Mohamed promete a la afición de Toluca armar un gran equipo

El nuevo técnico del Toluca Antonio “Turco” Mohamed está decidido a no quedarle mal a la afición del Toluca y en su primer mensaje como nuevo estratega, ya portando los colores de los escarlatas prometió armar un gran equipo.

Mohamed está consciente de que la empresa será muy complicada, sobre todo después de que los Diablos Rojos quedaron colgados en las últimas dos liguillas, en donde no supieron ni como meter las manos para poder pelear por el título.

“Un saludo a toda la afición del Toluca, muchas gracias por las muestras de cariño; aquí estamos para armar un gran plantel, un gran equipo para que se sientan identificados y esperamos juntos conseguir el objetivo que sabemos todos cuál es”.

Mohamed un viejo conocedor del fútbol de México no come vidrio al aceptar que los escarlatas tienen catorce años de no saber que es coronarse en la Liga MX, en lo que sin duda será todo un reto para una organización que en el último año volvió a abrir la cartera para armar un gran equipo con el portugués Paulinho como estandarte.

Los aficionados mexiquenses obviamente quedaron golpeados después de que con el portugués Renato Paiva tenían cifradas esperanzas de volver a ceñirse la corona, pero el América terminó bajándole los humos con dos partidos de cuartos de final que impidieron construir un gran fracaso en el torneo Apertura 2024

Así que después de 24 horas en que los Diablos Rojos del Toluca presentaron a Antonio Mohamed por medio de un video de 38 segundos en el que utilizaron inteligencia artificial, en el cual ensalzaron su liderazgo y personalidad para armar grandes planteles desde la fuerza de un vestidor sin egos, la realidad es que se ha recuperado otro aliento en el entorno de la escuadra del Estado de México

Antonio Mohamed prometió armar un gran equipo con el Toluca. Crédito: Imelda Medina | Imago7

El “Turco” también tendrá la encomienda de mantener el estilo ofensivo que trajo de regreso a las tribunas a los aficionados y que los encandiló creyendo que tenían al mejor equipo de la competencia.

Seguir leyendo:

-Toluca despide al portugués Renato Paiva y busca a un “turco”

-El “Turco” Mohamed será el técnico del Toluca, aseguran desde Argentina

-Antonio Mohamed criticó la organización del fútbol en México