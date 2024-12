Jamie Foxx fue golpeado mientras celebraba su cumpleaños en un restaurante de Los Ángeles  

Durante la celebración de su cumpleaños, Jamie Foxx fue golpeado en medio de un altercado. El viernes, el actor decidió festejar con una cena en el restaurante Mr. Chow, en Beverly Hills, donde resultó herido.

De acuerdo con ABC News, un grupo de personas en una cercana a la del actor protagonizó una discusión que escaló rápidamente a un altercado físico, en el que comenzaron a arrojarse cosas.

En medio del caos, alguien lanzó un vaso que golpeó en la boca a Foxx, lo que le causó una lesión que requirió sutura. De inmediato, el actor recibió atención médica antes de retirarse de lugar.

Tras el incidente, la policía de Beverly Hills acudió al restaurante; sin embargo, no arrestaron a nadie. Actualmente, se está llevando a cabo una investigación para aclarar lo ocurrido.

Aún no está claro si Jamie Foxx participó en el altercado o si simplemente fue impactado con el vaso por accidente.

La policía calificó el incidente que afectó al actor como un “battery”, término legal en inglés que se refiere al uso intencional de fuerza o violencia contra otra persona.

El incidente ocurre pocos días después de que se estrenara el espacial de stand up del actor What Had Happened Was…, en el que habla sobre el misterioso percance de salud que hizo que se alejara de la vida pública por un tiempo.

¿Cuál fue el misterioso incidente de salud que aquejó a Jamie Foxx?

Esta semana, se estrenó el especial de comedia de Jamie Foxx en Netflix, en el que el actor comparte los detalles de cómo comenzó la complicación de salud que lo mantuvo alejado de la vida pública por un tiempo. “Hay 20 días que no recuerdo”, reveló.

Foxx contó que en abril de 2023 sufrió un fuerte dolor de cabeza mientras trabajaba en Atlanta en la película Back in Action. El actor le pidió una aspirina a un amigo, pero antes de que pudiera tomársela se desmayó.

De inmediato, sus amigos lo llevaron a un médico en Atlanta, donde le aplicó una inyección de cortisona y lo envió de vuelta a casa. “¿Qué demonios es eso? No sé si puedes hacer reseñas de médicos en Yelp, pero eso es media estrella”, dijo el actor en tono de broma sobre la atención que recibió.

No conforme con la atención del primer médico, la hermana del actor decidió llevarlo al Hospital Piedmont en Atlanta, donde los médicos confirmaron la gravedad de su condición. “El doctor le dijo a mi hermana: ‘Tiene una hemorragia cerebral que se ha convertido en un derrame cerebral. Si no entro en su cabeza ahora mismo, vamos a perderlo’”, contó el actor.

“Ella no sabía nada sobre ese hospital, pero tuvo el presentimiento de que había ángeles allí”, agregó.

Tras la intervención, el actor permaneció en coma durante varias semanas. “No vi la luz, pero vi el túnel. Hacía calor en ese túnel. Me pregunté: ‘¿Estoy yendo al lugar equivocado?’. Pensé que vi al diablo al final, diciéndome: ‘Ven aquí’”, recordó con humor el actor.

