“Te visualicé en mi vida”: Daniella Navarro comparte conmovedor video de su boda

Daniella Navarro, de 42 años, compartió un conmovedor video del día de su boda con Jorge Campillo, de 60 años. La actriz lució un vestido blanco con un velo de encaje, mientras que el esposo escogió un traje color champán.

En la descripción del video, Navarro añadió: “Ustedes, mis fieles seguidores se merecen un pedacito de uno de los días más felices de mi vida… Gracias Dios, gracias esposo. La boda más hermosa, pero lo más mágico es que logré unir a todos los seres que amo. Gracias Papá Dios. Esto es solo un regalo para ustedes”.

En el material audiovisual se observa cuando los dos recitan sus votos, entre las lágrimas, la venezolana expresó su amor por Campillo, “te visualicé en mi vida”, le recordó.

La actriz Daniella Navarro compartió un video en Instagram de su boda con el piloto Jorge Campillo 💍 pic.twitter.com/yFzxdGy1RR — La Comadrita (@lacomadritaof_) December 15, 2024

¿Qué se sabe de la relación de Navarro con Campillo?

La actriz reveló su relación con el piloto, con quien ha mantenido contacto desde hace años, en exclusiva para la revista People. El medio de comunicación tituló “el amor está en el aire” y en la entrevista, Navarro contó que lo conoció en Miami en el año 2009.

En esa entrevista, contó que siempre bromeaba que Campillo era “su esposo” y que, con los años, decidió escribir lo que quería en su próxima relación y luego el destino, de alguna forma u otra, los juntó.

“Me quedé callada un buen rato porque en mi cabeza estaba pensando que tantos años lo llamé esposo y ahora lo será”, dijo en ese momento.

“Es un amor genuino. Es un gran conquistador, y estoy muy emocionada por este nuevo capítulo”, expresó.

En el pasado, Navarro estuvo relacionada con Nacho Casano, de quien se enamoró durante su estancia en ‘La Casa de los Famosos México 2’.

En un encuentro con ‘En Casa con Telemundo’, la venezolana explicó que su relación terminó porque él mintió en muchos aspectos.

Sin embargo, la situación se tornó un poco problemática cuando Casano hizo un live y los dos comenzaron a discutir.

“De mi relación cuando estaba con usted hablamos lo que había que hablar. Ahora que no estamos juntos lo voy a llevar como a mí me parezca, y a mí, mi relación con usted a partir del momento en el que pasó lo que pasó pasa a ser privada. Yo no tengo que andar diciendo ni contestando que por qué, cómo y de qué manera. A mí no me nace, no me sirve, no me aporta, el resto adelante”, afirmó este.

