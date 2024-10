¿Daniella Navarro dejará la televisión tras su boda con Jorge Campillo?

Varia son las especulaciones que han surgido luego de darse a conocer el compromiso de Daniella Navarro y Jorge Campillo; sin embargo, la famosa ha decidido dar respuesta a uno de los cuestionamientos más fuertes para no dar paso a los malos entendidos. ¡Te contamos de lo que se trata!

En medio de la ola de críticas que la ex participante de “La Casa de los Famosos” ha recibido por comprometerse con un hombre 20 años mayor que ella, la famosa ha revelado que de ahora en adelante su presencia en la televisión se dará de forma esporádica y siempre y cuando se sienta encantada con el proyecto.

¿La razón? Su prometido la consiente a tal punto que para la venezolana no será necesario trabajar por necesidad: “Como me dijo él, algo que voy a hacer como me dijo él, además de disfrutar mi relación es hacerlo más por placer que por necesidad. Ya elijo mis proyectos. Sigo haciendo mis cosas porque me encanta, pero ya no digo a todo ‘sí, sí, sí’“, declaró a People en Español.

Daniella Navarro presenta a su prometido, Jorge Campillo, en una emotiva revelación

Daniella Navarro fue contundente al aclarar que este apoyo no significa que de ahora en adelante dependerá económicamente de él en su totalidad: “Eso es una de las cosas maravillosas que dijo mi marido. Pero no es mi sugar, no me tira una mensualidad de 20 mil dólares, no señores”, indicó.

Es por esta razón que la histrionisa decidió no formar parte de “La Casa de los Famosos: All Star”, versión en la que se reencontraría con ex participantes de las diversas temporadas del reality. En su lugar, prefiere enfocarse en las cosas que realmente la hacen feliz.

Daniella Navarro llegará al altar con un amor del pasado

“No voy a estar, creo que mi prioridad es mi familia, mi hogar, mi hija, quiero seguir haciendo conducción en La Mesa caliente“, dijo para finalizar.

Fue a finales del pasado mes de septiembre que Daniella Navarro y Jorge Campillo decidieron dar un paso más en su relación y llegar al altar. La también influencer recurrió a su cuenta de Instagram para compartir la noticia con sus seguidores.

“Se acabó la espera más de 10 años visualizándonos… Si para el resto de nuestras vidas o hasta que papá Dios quiera (…) Les comparto mi felicidad, mis mariposas en la panza y sé que quieren saber quién es y prometo compartirles cada detalle pronto”, señaló en su momento.