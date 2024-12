Esta semana, Cazzu celebró su cumpleaños. El lunes, 16 de diciembre, la cantante argentina cumplió 31 años y lo festejó con una fiesta temática de Hello Kitty.

Una cuenta de fans de la cantante compartió varias imágenes de cómo celebró Cazzu su cumpleaños: junto a su hija Inti.

En las imágenes se ve a Cazzu sentada frente a un enorme pastel con merengue blanco, chispas de colores y una figura de Hello Kitty en el centro mientras sus amigos y familiares le cantaban feliz cumpleaños.

En una de las fotos también se ve a la cantante abrazar y besar a su pequeña Inti, fruto de su relación con su ex pareja Christian Nodal.

En las imágenes se ve a Cazzu lucir un vestido tejido color beige y escote en V. La cantante también lucía un collar dorado con signos de dólar y una corona, elementos del festejo.

El cumpleaños de Cazzu ocurre dos semanas después de su regreso a los escenarios en el festival Buenos Aires Trap, donde fue ovacionada por el público.

¿Cómo fue el regreso de Cazzu a los escenarios?

La primera semana de diciembre, la cantante argentina participó en el festival argentino, donde sorprendió con su outfit: un top con correas, shorts y botas altas. Todo en blanco y negro.

“Yo soy Cazzu, para el que no me conoce. Espero disfrutar un buen momento con ustedes. Para mí es un placer volver a los escenarios, pero no tanto como éste. Espero que lo estén haciendo valer ¿eh?”, dijo al aparecer sobre el escenario.

Luego del show, la cantante compartió varias fotos del festival y agradeció a su fans por el apoyo. “Gracias al trap x darme el amor de ustedes”, escribió en la publicación.

Poco después del Buenos Aires Trap, Cazzu fue una de las invitadas al concierto de la agrupación Cindy Cats, donde también fue recibida con mucha emoción por el público.

