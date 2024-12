En plena forma, Cazzu hizo un espectacular regreso a los escenarios

Desde hace varios meses Cazzu preparaba su gran regreso a la escena musical, y el fin de semana causó sensación en el festival Buenos Aires Trap, siendo ovacionada por el público y luciendo en plena forma.

Cazzu luce su figura en el gimnasio mientras se alista para su regreso

La Nena Trampa mostró sus múltiples tatuajes al usar un outfit compuesto por top con correas, minishort y botas altas, todo en colores blanco y negro. Mientras el público gritaba “Jefa, jefa”, ella dijo: “Yo soy Cazzu, para el que no me conoce. Espero disfrutar un buen momento con ustedes. Para mí es un placer volver a los escenarios, pero no tanto como éste. Espero que lo estén haciendo valer ¿eh?”

La Joaqui confirma el regreso de Cazzu a la escena musical

Aunque Cazzu lanzó su canción “Mucha Data” hace cinco años, no podía faltar en su set list del concierto, y muchos asistentes interpretaron la línea “Yo no peleo por cuero, mami, quédate con él” como una indirecta a su ex Christian Nodal.

La artista argentina también causó furor cuando en un momento de su show se dedicó a dar una clase de perreo a sus fans. “Vamos a bailar un poquito”, dijo. “Uno, dos, flojísimo este público”. Ella se mostró satisfecha con este regreso a los escenarios, pues desde hace más de un año no daba un concierto; su prioridad es su pequeña hija Inti, quien la acompaña a muchos lugares.

Cazzu recurrió a su cuenta de Instagram para compartir fotos y un video del concierto, y por ese post ha obtenido hasta el momento más de 920,000 likes. Ella también escribió el mensaje: “Gracias al trap x darme el amor de ustedes 🖤”.

Desliza para ver todo el contenido

Sigue leyendo: