¿Cazzu lanza una indirecta para Nodal en su nueva canción?

Poco a poco, Cazzu está regresando a la música. Esta semana, la cantante argentina lanzó “La cueva”, una emotiva balada en la que le canta al dolor y al desamor.

Precisamente, su emotiva letra de la canción hizo pensar a sus fans que está inspirada en su separación de Christian Nodal. Incluso, los seguidores de la argentina interpretaron varias frases del tema como indirectas hacia el mexicano.

“Convertiste nuestra historia en una maldita parodia” o “Solamente pensaste en voz”, son algunas de las frases que los fans de Cazzu aseguraron eran para Nodal.

Días antes del lanzamiento de “La cueva” Cazzu eliminó las publicaciones de Instagram y, poco antes de lanzar la canción, compartió tres publicaciones en las que daba algunas pistas de qué iba el tema.

La nueva canción de Cazzu llega pocos días después de que regresara a los escenarios con apariciones recientes en dos shows.

¿Cómo fue el regreso de Cazzu a los escenarios?

La primera semana de diciembre, la cantante argentina participó en el festival argentino, donde sorprendió con su outfit: un top con correas, shorts y botas altas. Todo en blanco y negro.

“Yo soy Cazzu, para el que no me conoce. Espero disfrutar un buen momento con ustedes. Para mí es un placer volver a los escenarios, pero no tanto como éste. Espero que lo estén haciendo valer ¿eh?”, dijo al aparecer sobre el escenario.

Luego del show, la cantante compartió varias fotos del festival y agradeció a su fans por el apoyo. “Gracias al trap x darme el amor de ustedes”, escribió en la publicación.

Poco después del Buenos Aires Trap, Cazzu fue una de las invitadas al concierto de la agrupación Cindy Cats, donde también fue recibida con mucha emoción por el público.

