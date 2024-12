La Escombrera: hallan tras 22 años de búsqueda los primeros restos humanos en la fosa común más grande de Colombia

La noticia la dio esta semana el gobierno colombiano a través de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD): tras 20 años de rastreo y excavación, los restos humanos de tres personas fueron hallados en el sitio conocido como La Escombrera, en el occidente de Medellín, la segunda ciudad de Colombia.

Durante dos décadas, familiares de cerca de 500 personas consideradas desaparecidas por el propio gobierno nacional habían señalado que ese era el lugar donde estaban los restos de sus seres queridos.

La Escombrera -llamada así por haber sido uno de los vertederos de escombros, concreto y acero de la industria de la construcción en la ciudad- está ubicada cerca de la Comuna 13, un conglomerado de barrios que estuvo azotado por un conflicto urbano entre comandos guerrilleros y paramilitares que se agudizó a principios de los años 2000.

La confrontación armada tuvo su mayor momento de tensión en octubre de 2002, cuando tuvo lugar la Operación Orión del ejército colombiano, con la idea de erradicar los comandos guerrilleros que controlaban amplias zonas urbanas.

Sin embargo, la operación contó con la infiltración de comandos paramilitares que, de acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad publicado en 2022, cometieron ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

Muchos de los cuerpos, se estima, quedaron enterrados bajo toneladas de concreto en La Escombrera.

Varios medios locales consideraron por años a La Escombrera como “la fosa a cielo abierto más grande del mundo”. Pero a pesar de los esfuerzos de los familiares y algunos intentos de excavación en años anteriores, la búsqueda hasta ahora había sido en vano.

“No estábamos locas. Hemos dicho la verdad”, le dijo al diario colombiano El Espectador Luz Helena Galeano, familiar de una de las personas desaparecidas en la Comuna 13 y cuyos restos se cree están en La Escombrera.

Getty Images: Durante años, las madres de los desaparecidos en la década de 2000 han denunciando a La Escombrera como donde fueron enterrados sus seres queridos.

Según señaló la UBPD, el hallazgo de los restos de tres personas se dio cerca de uno de los “polígonos priorizados” por las autoridades dentro del vertedero, creados con la idea de optimizar la tarea de búsqueda.

El primer reporte de restos óseos, pertenecientes a dos personas, se dio el miércoles pasado. Este fin de semana se informó de un tercer hallazgo.

“En el marco de las medidas cautelares de protección de lugares de inhumación que adelanta la Sección, en plena coordinación con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas, fueron halladas las primeras estructuras óseas que podrían corresponder a personas desaparecidas en el marco del contexto del conflicto armado en La Escombrera de la comuna 13”, señaló el magistrado de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) Gustavo Salazar, vocero del organismo, cuando se dio a conocer la noticia.

“Esta intervención lleva 146 días de trabajo en los que se han removido 36.450 metros cúbicos de suelo. A cargo de este proceso hay un equipo técnico forense compuesto por una antropóloga líder, tres antropólogas profesionales, un asistente forense y un topógrafo”, añadió.

Cronología de una búsqueda

“Hoy quiero ser breve. Quisiera no decir mucho para no perturbar el silencio de las madres ausentes que arañaron esta montaña de escombros con la fuerza del amor, la memoria y la desgarrada esperanza. Quisiera no musitar palabra porque las vocales tienen un sonido profano en este paraje sinónimo de impunidad”, dijo Salazar.

El magistrado no exageraba. Casi literalmente muchas madres y familiares habían arañado la tierra de La Escombrera para encontrar a sus hijos y otros seres queridos.

BBC:

Aunque durante la década de 1980 y 1990 se dieron importantes confrontaciones en la Comuna 13, fue con la llegada del nuevo siglo que el nombre de La Escombrera comenzó a resonar.

Especialmente después de Orión.

“El Estado decidió que tenía que retomar el control de la Comuna 13”, le dijo a la BBC Jenny Pearce, profesora de Política Latinoamericana en la Universidad de Bradford.

“Pero lo hizo en alianza con los grupos paramilitares. Y los paramilitares luego llegaron e hicieron ‘desaparecer’ a al menos 200, 300 personas de la zona, lo que significa que los cuerpos de La Escombrera pertenecen a víctimas de lo que sólo puede ser considerado un crimen de Estado”, agregó.

Sin embargo, a pesar de las denuncias de los familiares, la idea de encontrar restos óseos en un lugar que tiene una extensión cercana a los 18.000 metros cuadrados, donde cada día se depositaban montañas de escombros de concreto, resultaba titánica y casi imposible.

Hasta que los avances en la tecnología de antropología forense, la misma que logró la identificación de cuerpos de desaparecidos por los regímenes militares y civiles en Argentina y Guatemala, permitieron trazar un plan de trabajo en un espacio tan amplio.

Además, a las posibilidades tecnológicas se sumó otro aporte: a mediados de 2014, casi 12 años después de ocurrida la Operación Orión, Juan Carlos Villa Saldarriaga – alias Móvil 8, un excomandante paramilitar que había participado en la operación- no solo confirmó que sí se habían depositado cuerpos en La Escombrera, sino que también dio coordenadas precisas de dónde comenzar a excavar.

Getty Images: La Escombrera tiene una extensión aproximanda de 18.000 metros cuadrados.

Así, ese mismo año se determinaron zonas de excavación, conocidas como “polígonos priorizados”.

Con una enorme excavadora se sacaron miles de toneladas de concreto y escombros.

Pero en ese primer intento, que duró dos años, solo se hallaron restos de textiles y zapatos.

En 2016, durante la alcaldía de Federico Gutiérrez, las excavaciones se detuvieron. De acuerdo a una empresa contratada por la propia alcaldía, en La Escombrera “no había cuerpos”.

“Él se inventó y trajo unos españoles que dijeron que no era necesario buscar acá porque los georradares habían mostrado que no había cuerpos, pero hoy les estamos demostrando que nosotros teníamos la verdad desde que empezamos a levantar nuestras voces”, opinó Luz Helena Galeano.

Sin embargo, la creación de la JEP tras la firma del Acuerdo de Paz le dio un nuevo impulso a la búsqueda a partir de 2023, donde no solo se ordenaron nuevas excavaciones sino que impidió que se siguiera vertiendo escombros en este lugar.

Y los primeros hallazgos se lograron la semana anterior.

“Tengo emociones encontradas, pero es importante mostrarle a todo un país, que conoce la historia de la Comuna 13, que nosotras siempre hemos dicho la verdad. Hemos resistido en que no éramos ni unas viejas locas ni unas guerrilleras”, señaló Galeano.

De acuerdo a lo señalado por el gobierno nacional, a través de la JEP y la UBPD, el proceso de identificación de los cuerpos lo llevará ahora la oficina de Medicina Legal.

BBC:

