Mariah Carey desata rumores de romance con Anderson Paak

El mundo del entretenimiento se vio sorprendido este fin de semana cuando Mariah Carey, conocida como la “Reina de la Navidad”, fue vista tomada de la mano con el talentoso músico Anderson .Paak mientras cenaban en Aspen, Colorado. La inesperada pareja generó rumores de romance cuando fue fotografiada caminando hacia el exclusivo restaurante Catch Steak la noche del domingo.

Carey, de 55 años, y Anderson, de 38, parecían disfrutar de la ocasión, luciendo relajados y sonrientes mientras entraban al restaurante. En un gesto caballeroso, Anderson le abrió la puerta a la cantante mientras mantenía un brazo cerca de su cintura. Este momento fue captado por varios testigos y cámaras que no tardaron en viralizar las imágenes.

La estrella de “All I Want for Christmas Is You” optó por un atuendo elegante y festivo, con un abrigo de tweed con ribetes de piel sintética color canela y una falda a juego de la marca Valentino. Complementó su estilo con botas de gamuza hasta la rodilla y su característica melena color miel suelta. Por su parte, Anderson destacó con un conjunto de pana negra, gafas de sol decoradas con incrustaciones de diamantes y unas botas Timberland color canela, agregando un toque de brillo y estilo a la noche.

Sin embargo, pese a las especulaciones iniciales, fuentes cercanas a ambos artistas aclararon que la relación entre Carey y Anderson es puramente profesional. Según informó TMZ, los dos están colaborando en nueva música en el estudio que Carey posee en Aspen. Aún así, la química entre ellos durante la velada no pasó desapercibida.

Aunque llegaron juntos al restaurante, testigos presenciales informaron que la pareja se retiró por separado al finalizar la cena, lo que refuerza la idea de que su interacción es estrictamente laboral. Hasta el momento, los representantes de ambos artistas no han emitido comentarios al respecto.

Esta inesperada reunión ha despertado la curiosidad de los fans y la prensa, quienes están a la expectativa de las posibles creaciones musicales que podrían surgir de esta colaboración entre dos talentos tan destacados. Mientras tanto, la noche en Aspen queda como un interesante capítulo en las vidas de estas dos estrellas de la música.