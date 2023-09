Mariah Carey lanzará sorpresa por los 30 años de ‘Music Box’

‘Music Box’, el disco que contenía grandes temas, como ‘Dreamlover‘, ‘Héroe‘, ‘Without You‘, se reeditará el 8 de septiembre con un puñado de extras: un tema inédito, un extended, un directo y la versión de 2009 de ‘Hero‘, además de un mini-documental, el vídeo de ‘Dreamlover‘ en 4k y una edición física.

‘Music Box’ de Mariah Carey volverá en 4 vinilos, tres CDs y un cassette, aunque este último emulará directamente la edición original de la cinta. El anuncio de Mariah ha llegado a través de un vídeo compartido en sus redes sociales, a diferencia del anuncio de un nuevo disco que sus fans llevan ya esperando años y del que aún no hay noticias.

Mariah Carey celebra el trigésimo aniversario de su álbum con una sorpresa muy especial para sus millones de seguidores, en honor a los 30 años de dicha producción discográfica, la artista anunció el lanzamiento de una nueva versión que incluye todos los éxitos originales, incluirá temas inéditos, un detrás de cámaras, presentaciones en vivo y mucho más.

“¡Es el aniversario de ‘Music Box’! Han pasado 30 minutos desde que se lanzó el álbum por primera vez”. “Nunca olvidaré la creación de este disco, sumergiéndome por completo en la música que cambiaría mi vida y me conectaría contigo, de una manera que nos uniría para siempre. ¡Espero que disfrutes celebrando este hito conmigo!, escribió Mariah en Instagram.

Según su publicación de Instagram, el 8 de septiembre saldrá una versión de cuatro LP o tres CD de Music Box. Entre los beneficios que incluye se encuentran pistas adicionales como una versión de “Dreamlover” en vivo de Top of the Pops y una mezcla extendida. de “Cada vez que necesites un amigo”.

También se incluye una versión de audio remasterizada del concierto de Mariah de 1993 en el Proctor’s Theatre de Schenectady, Nueva York, que originalmente se emitió como un especial de NBC llamado Here Is Mariah Carey.

Además, hay un minidocumental que ofrece a los fanáticos una mirada detrás de escena de la realización del video “Dreamlover”, que ahora ha sido remasterizado en 4K.

‘Music Box’ es uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos, con más de 28 millones de copias en todo el mundo. Produjo dos éxitos número uno, “Dreamlover” y “Hero”, además del éxito número 3 “Without You”, una versión de una canción de 1970 de la banda británica Bandfinger que el cantante y compositor Harry Nilsson llevó al número 1 en 1972.

Reconocimientos a Mariah Carey por su trayectoria

Más que cualquier artista solista en la historia, Mariah Carey tiene más de 200 millones de álbumes vendidos hasta la fecha y 19 sencillos número 1 en la cartelera.

Carey, miembro del salón de la fama de los compositores, es un cantante, compositor y productor reconocido con múltiples premios Grammy, numerosos American Music Awards, tres Récord Guinness, el premio “Artista de la Década” de Billboard, el “Premio Icono” de Billboard, el World Music Award a la “Artista femenina del milenio con mayores ventas en el mundo” y más. Recientemente hizo su debut como productora en Broadway con Some Like It Hot.

Sigue leyendo:

Venden en $28,750,000 el ‘castillo francés’ donde Mariah Carey grabó el video “I Don’t”

Conoce por dentro la hermosa mansión que Mariah Carey acaba de malvender en Atlanta

Mariah Carey abre las puertas de su penthouse para que sus fans se tomen ahí sus fotos navideñas

Cuánto gana Mariah Carey cada año por su canción “All I Want for Christmas Is You”