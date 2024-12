Sheinbaum afirma que México ofrece opciones a los migrantes para que permanezcan en el sur

La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que su Gobierno ofrece opciones a los migrantes para que permanezcan en el sur de México y eviten llegar a la frontera con Estados Unidos, como ha denunciado el presidente electo de ese país, Donald Trump.

“Desde el sur de México se les dan distintas opciones, pueden quedarse en México a trabajar, a través de la Secretaría del Trabajo se les dan distintas posibilidades, pueden quedarse en México en un albergue o, si desean regresar a sus países, también se les dan las condiciones”, declaró la mandataria en su conferencia matutina.

La gobernante mexicana respondió a cuestionamientos de la prensa sobre las exigencias de migrantes que parten en crecientes caravanas desde el límite de México con Centroamérica porque buscan llegar a Estados Unidos antes de la investidura de Trump, el 20 de enero.

El republicano ha amenazado con imponer aranceles del 25 % a todos los productos mexicanos si México no frena la “invasión” de migrantes y drogas, al citar las caravanas como un ejemplo.

Pero Sheinbaum recordó ahora que ella le comentó a Trump en sus conversaciones telefónicas en noviembre que las caravanas ya no llegan a la frontera con Estados Unidos porque México tiene “una estrategia”.

“Se les atiende en el sur, ya no se les atiende en el norte. Eso es parte de una estrategia integral, por eso ya no llegan las caravanas de migrantes al norte, fue algo de lo que hablé en su momento con el presidente Trump cuando hablamos por teléfono”, manifestó.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: Sáshenka Gutiérrez | EFE

El Gobierno de México ha asegurado que el encuentro diario de indocumentados en la frontera de Estados Unidos ha disminuido un 75 % desde diciembre de 2023, aunque detectó un récord de más de 925,000 migrantes irregulares de enero a agosto pasado, una subida interanual de casi 132 %.

La mandataria recordó que “hay varios acuerdos que se tomaron con la Administración” del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como el que los migrantes puedan gestionar desde el sur de México sus citas de asilo con la aplicación CBP One de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense.

“Si no tienen ese permiso, entonces se les dan distintas opciones, porque no tiene caso que lleguen al norte del país sin condiciones para estar ahí. Además, hoy estamos en época de frío, entonces ¿para qué llegan a la frontera con Estados Unidos si ya se les dijo que no tienen ese permiso?”, expuso.

Con información de EFE.

