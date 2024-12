Fulham de Raúl Jiménez remonta y vence con dramatismo al Chelsea

El Fulham, donde milita el mexicano Raúl Jiménez, consiguió su sexto triunfo en la temporada y lo hizo de visita ante el Chelsea, el segundo mejor equipo del campeonato, esto en el Boxing Day.

La sorpresa fue que el triunfo de 1-2 se finiquitó al minuto 90 más 5 de agregado, cuando el empate parecía inminente y después de que el Fulham estuvo abajo en el marcador 1-0 durante casi todo el partido.

El jugador mexicano saltó al campo como titular y disputó 74 minutos antes de ser relevado por Rodrigo Muniz, quien firmó el gol del triunfo. El “Lobo de Tepeji” tuvo oportunidades, pero salió de cambio sin hacerse notar en el marcador.

El Chelsea arrancó el partido muy bien, dominando y abriendo el marcador al minuto 16, por conducto de Cole Palmer, tras una gran jugada individual.

Ese tanto no fue un tanto cualquiera, porque Palmer sumó su gol número 26 en 2024 para superar un registro de su club en poder de Jimmy Floyd Hasselbaink desde 2001. Ambos estaban igualados con 25 dianas como los máximos goleadores históricos del Chelsea en un año natural en la Premier League.

Ese gol de récord permitió al conjunto londinense ponerse por delante en el marcador. Y no levantó el pie del acelerador, decidió no especular. Siguió a lo suyo, con ese fútbol de ida y vuelta en ocasiones peligroso pero que dominó hasta el descanso, al que se pudo ir con un 2-0 a favor si Cucurella no hubiese fallado un cabezazo a bocajarro que salvó Leno con una gran intervención.

Poco después, Raúl Jiménez, tuvo su oportunidad más clara y acarició el gol para su equipo en medio del dominio de los Blues, pero cruzó demasiado y no acertó a la meta por poco.

Para el segundo tiempo el conjunto local salió a especular con su ventaja y aguantar el marcador, lo que le dio vida al Fulham, un conjunto que vino de menos a más y para el minuto 82 logró descontar, después de dos intentos que ya avisaban de su peligrosidad.

Harry Wilson firmó el empate con una jugada que inició Iwabi en la banda izquierda pasando como un tranvía por encima de Pedro Neto. El portugués, derribado por el brazo del extremo del Fulham, pediría después una falta que no vio el árbitro Samuel Barrott.

Y mientras Neto estaba en el suelo, Antonee Robinson metió un centro al corazón del área, Timothy Castagne tocó la pelota hacia Wilson y éste, de cabeza, igualó el marcador. Fue un castigo merecido para el Chelsea, que especuló en la última media hora y perdió la apuesta.

Después intentó arreglar su falta de ambición para rematar el partido. Pero ahí estaba Leno, que firmó un partidazo, para negar el gol a Sancho con una gran parada que dejó el choque listo para sentencia: Rodrigo Muniz, en el 95, selló un contragolpe, silenció a Stamford Bridge y castigó la especulación del Chelsea, incapaz de sentenciar tres puntos que tuvo al alcance de la mano.

*Con información de EFE.

