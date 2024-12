Horóscopo de hoy de Nana Calistar 27 de diciembre de 2024

Escorpión

Cuidado con una persona del sexo masculino de piel clara la cual te hará ver tu suerte con ciertas acciones que podría hacer contra ti y miembros de tu familia. Ten cuidado en qué inviertes tu dinero porque podrían venir pérdidas materiales las cuales te podrían afectar más de la cuenta y de lo que te imaginas. No te deprimes si la persona que amas no está a tu lado, recuerda que a toda vela le llega su hora, la vida se encargará de reunirlos o separarlos, pero sea lo que sea, sabrás salir adelante y ser feliz. Podrías entrar en depresión o estar triste en estos días por una persona de tu pasado, ten presente que si no está contigo en estos momentos es porque no es momento para que así sea. Aprende a cerrar ciclos y no dejes nada inconcluso de lo cual te puedas arrepentir en estos días. No te dejes llevar por apariencias y aprende a decir que no si la persona te causa cierta desconfianza. Día de muchos cambios, de quitar ese estrés que vienes cargando y de darle carpetazo al pasado y comenzar a preocuparte por tu presente y por lo que en realidad importa. No permitas que amores del pasado regresen a tu vida pues solo te traerán dolores de cabeza y preocupaciones.

Libra

El amor comenzará a fluir de muchas formas en tu vida solo es cuestión que lo dejes entrar. Trata de no dar más de lo que estas recibiendo o de lo contrario en cualquier momento te quedarás con hambre. Deja que el mundo ruede y tome su curso o de lo contrario te la vivirás oprimiéndote y renegando de las cosas que suceden sin saber que todas tienen un por qué y un para qué. Hay una amistad que tiene intenciones de romance contigo, pela los ojos e identifica de quien se trata, lo sabrás rápidamente pues sus detalles y manera de tratarte lo pondrán al descubierto. Momento de despabilarte y aprender a ver la vida de diferente manera siempre buscando tu estabilidad y paz interior para evitar cometer errores de los cuales te puedas arrepentir en algún momento. Un problema familiar se avecina, pero con el tiempo sabrán resolverlo. Ponte perra pues arreglarás documentos o realizarás algún trámite de la mejor manera. Es momento de que pienses en tu presente y dejes de preocuparte por lo que ya fue o no ha sucedido, solo tienes esta vida para vivirla y disfrutarla, hazlo y no te quedes con ganas de nada, aprende a no mendigar cariño, amor ni atención de nadie sino aprender a quererte lo suficiente hasta darte cuenta de que con tu amor propio te basta para estar bien y ser feliz.

Virgo

La vida te pondrá en tu camino lo que es para ti sin necesidad que tengas que mendigar nada y menos ponerte de rodillas, deja de creer que el mundo es color de rosa y date cuenta de que todo en esta vida cuesta trabajo y que nada es fácil ni sencillo. No te enamores de nadie porque la pasarás más, trata de llevar siempre la contraria en asuntos del corazón hasta que alguien se esfuerce lo suficiente y haga cambiar tu forma de pensar y ver la vida. Se va el mes de diciembre, con esto vienen cambios importantes, debes de ser inteligente para aprender hacer a un lado a esas personas mediocres que no te aportan nada más que dolores de cabeza y malos tratos, pero tu sigues ahí. Si tienes una relación cuida mucho tu manera de expresarte de familiares de tu pareja pues podrías cometer un error y salir bien bufado o bufada por andar de lengua suelta. Ten cuidado con problemas en tu salud que podrían llevarte al hospital de la noche a la mañana. Cuídate de un amor del pasado pues está de regreso para volver a provocar inestabilidad en tu vida, no te permitas caer en situaciones que ya superaste. Días de grandes cambios y posibilidades de lograr muchos objetivos y metas, no es momento de quejarte por cuestiones que tienen solución o de tratar de cambiar el mundo.

Leo

No pretendas cambiar la manera de ser o de pensar de las demás personas, aprende aceptarlas como son. Dolor de estómago en puerta, bájale a tu manera de comer. Cuidado con caer en la monotonía en caso de tener una relación no es lo más aconsejable o terminarás hartándote. Momento de que comiences a ver la vida de manera distinta y te centres en tus sueños y anhelos, ponte perra si quieres lograr esos objetivos que has tenido en mente. Cuidado con dos personas de piel blanca las cuales entran en tu cirulo a fregarte o hacerte pasar un mal momento. Traerás un carácter de la fregada que no te va a ayudar en nada más que a pasarla mal así que bájale dos rayitas a eso y comienza a ver la vida de otro modo. Debes aprender a no esperar ya nada de nadie y darte cuenta de que solo tienes esta vida para vivir y disfrutar, vienen días de muchas depresiones o movimientos astrológicos que te pondrán algo tenso o fuera de lugar, no dejes que nadie se interponga en tus sueños y metas que solo son tuyos y te corresponden a ti. Si tienes una relación se visualiza un hecho que la hará más intensa, cambien la rutina y no caigan en la monotonía o de lo contrario se van a aburrir de verse la geta.

Cancer

En el trabajo se ve un escenario más productivo, horas extras podrían mejorar tus ingresos y pagar deudas. Cuídate de fracturas y torceduras pues se podría presentar una caída. A la fregada las buenas costumbres y modales, la vida se hizo para gozar y ser feliz, disfruta lo que tienes y lo que viene, no permitas que tonterías sin importancia te arruinen tus días. Ten presente que solo tienes esta vida para ser feliz, dale vuelo a la hilacha y que te valga mauser lo que la gente piense, no tienes por qué ir por el mundo dando explicaciones. Una amistad te necesita mucho, no le des la espalda, pues el día de mañana requerirás su ayuda. No confíes en quien ha llegado a tu vida en estos días pues sus intenciones no son del todo buenas y podrían meterte en problemas de chismes con tu pareja o amigos. Proyectos van a cerrar de la mejor manera e inclusive un viaje comenzará a planearse, te la vas a pasar a todo dar, disfruta el momento y vive como si fuera el último día de tu vida. No permitas que familiares se metan en tu vida o te afecten con comentarios tontos los cuales pudieran herirte demasiado y hacerte pasar un mal día.

Géminis

Es momento de aprender a de todos tus errores del pasado para no volver a cometerlos en tu presente, es momento de darle carpetazo a lo que ya fue y centrarte en lo que en realidad importa. Nuevos proyectos se aproximan y nuevas amistades llegarán, si te alejas mucho de quién te ha demostrado cariño, fidelidad y amor te expones a que te olviden y en poco tiempo te manden al chorizo. Debes aprender a soltar todo eso que ya dolió y a tratar de resolver tu vida en lugar de ponerte a pensar en lo que quieres hacer, porque solo piensas y no actúas. Las oportunidades tienen fecha de vencimiento y una oportunidad que tuviste se la llevará la ñonga. Amistad te pedirá un consejo, ten cuidado a quien ayudas pues podría morder tu mano. A veces te atontas demasiado pues piensas que mereces lo que tienes sin embargo pudieras tener algo mejor, no te conformes con tan poco y ve siempre por más pues en la medida que busques lograrás encontrar. Deja de buscar a quien no te busca, deja de amar a quien no te quiere y olvida a quien ya te olvidó, ponte perra. Ya no te martirices por lo que no pude ser, mejor busca nuevas oportunidades sobre todo en el terreno del amor, no pierdas más tu tiempo en personas que no hacen nada por estar a tu lado.

Tauro

Deja que la vida se encargue de tus enemigos tu solo tienes que sentarte y esperar que cuando menos acuerdes comenzarás a verlos caer uno a uno sin darte cuenta. Días de muchas oportunidades en las cuales comenzarás a ver más por ti, no te detengas en los planes que tienes ve tras ellos y los conseguirás conforme trabajes en ellos. Si ya tienes quien te de para tus chicles no des motivos para que duden de tu fidelidad, aprende a consentir a tu pareja pues lo que no le des tú lo buscará en otros lugares. A veces caes bien gordo pues sueles creerte la divina garza envuelta en huevo y eso a muchas personas no les parece de ti. Si tienes una relación ten cuidado pues viene un engaño o mentira por parte de tu pareja hacia ti, descubrirás cosas del pasado que pudieran hacerte desconfiar de quien amas. En la medida que perdones y des vuelta a la página será en la medida que las heridas sanen si una vez te fregaron la existencia el golpe que te diste te servirá para que no te vuelva a pasar, aprende de ese error. Recuerda que el tiempo es muy corto para desperdiciarlo en gente que no lo valora. Andarás algo estresado o estresada por una situación familiar que te ha quitado el sueño. Se visualiza un viaje y posibilidades de encamarte con una persona de una red social con quien has estado coqueteando desde hace algunos días, disfruta el momento.

Aries

Un amor a distancia podría ser la clave que requieres para volver a confiar. Una enfermedad en la familia podría presentarse, todo saldrá bien. A la fregada gente mediocre que solo te busca cuando tiene una necesidad, no des cavidad en tu vida a gente aprovechada. Si tienes una relación se visualiza un engaño y mentiras que pondrán muy tenso el asunto, no exijas más de lo que puedes ofrecer; no mendigues amor ni te pongas de oferta. Muchos días de desprendimiento de personas, pero serán seres que no te aportan nada y solo te hacen sentir como una basura, aprende a dejar ir para que llegue lo nuevo. A veces tu méndigo carácter nadie lo aguanta, pero no tienes por qué cambiar tu bipolaridad por personas que no van a cambiar para ti. Un amor por red social podría manifestarse al punto que lo o la conozcas en muy poco tiempo, ya no temas a esas cuestiones, date tiempo de conocer a quien quiera conocerte, no desperdicies tu vida pues estarías dejando ir oportunidades muy buenas en el amor o el sexo. Si no tienes una relación el escenario se muestra perfecto para iniciar romance, dile a la persona que te interesa lo que siente y no sigas perdiendo el tiempo, si te rechaza al menos sabrás que no tienes por qué seguir ahí insistiendo y podrás buscar otras opciones.

Sagitario

A medida que logres deshacerte y quitarte todo eso que has cargado en estos últimos meses en la espalda, será en la medida que logres ver la vida de manera distinta. Persona del pasado retorna y podría dañarte o causarte ciertos problemas. Cuidado con golpes o caídas y con accidentes en carretera porque estarás muy propenso a que eso suceda, no dejes de creer en ti y en tu capacidad de lograr las cosas haz lo que tengas que hacer para sentirte bien. Te vienen grandes cambios en tu vida pues descubrirás que una persona muy querida para ti te ha mentido y engañado en varias ocasiones. Aléjate y no des otra oportunidad. Un cambio en tu actitud será la clave para que materialices ese sueño que has traído en mente. No confundas sexo con amor, eres muy de enamorarte cuando apenas y te dicen hola, se más duro o dura de corazón eso te ayudará a crear un escudo que no permitirá que te sigan lastimando y haciendo daño. Es momento de comenzar a ver más por ti y tus intereses, de olvidarte de los problemas de los demás y de comenzar a trabajar en los tuyos, mucha envidia dentro de la familia podría estarse presentando en estos días. Un amor del pasado podría regresar a tu puerta, sin embargo, solo será pa pedir algún favor, aguas, pues podrías pensar que sus intenciones son otras y volver a caer en sus redes.

Capricornio

Cuídate de traiciones por parte de amistades pues estarán a la orden del día, uno de tus amigos más cercano se la ha pasado hablando fregadera y media a tus espaldas. No caigas en errores que ya cometiste, si tienes tantas posibilidades de caer en uno nuevo. Cambios en la casilla del dinero, te esperan movimientos financieros a tu favor los cuales te ayudarán a resolver algunas deudas. Si tienes una relación viene una salida de la ciudad o un evento que los va a hacer pasar momentos muy buenos, cuídate de la rutina y costumbre pues siempre serán tus enemigos. Tu carácter de la fregada podría afectarte más de la cuenta, cuidado con amores de una noche que se ven en tu circulo y con amistades que llegarán para causarte cierto conflicto que no te llevará a ningún sitio. Es probable que al terminar el día se venga una película a tu vida de lo que has hecho y te falta por hacer, quizás te arrepentirás de cosas que han pasado sin embargo no te juzgues ni flageles pues son aprendizajes que te servirán para no lograr cometer los mismos errores de siempre. Necesitas poner en la mesa los proyectos que tienes y ver de qué manera conseguirás lo que buscas, eres muy de hacer muchos planes, pero no le atoras pa conseguirlos. Mientras más te atontes y sigas rogando a quien no te quiere ni hace ni mauser por conservarte más seguirás sufriendo por amor, entiende la lección y ármate de valor, no permitas que la gente siga jugando con tus sentimientos y forma de ser.

Acuario

Si las cosas te han salido mal últimamente no te desesperes ni te deprimas por esa razón, al contrario, aprende de cada golpe que te da la vida para no caer en los mismos problemas de siempre. No pierdas el tiempo en esas personas falsas y enfoca tu energía y tu vida en alguien que esté dispuesto o dispuesta a dar su tiempo en ti. Si no tienes compromiso con nadie no tienes por qué rendir cuentas a quien no te las pide, así que no des explicaciones de tu vida íntima. No temas a los cambios, pero mantente con la mirada arriba, si vas a mirar para atrás que se para ver lo fregón que has sido. Días de mucha reflexión, viene un embarazo en la familia y la oportunidad de pagar unas deudas con dinero extra que te llegará. No dejes de creer en ti y en tu capacidad de lograr las cosas, el amor te tiene prepara una sorpresa y será con una persona de tu pasado que podría hacerte ver tu suerte. Tu carácter fuerte y tu lengua suelta podrían meterte en unos apuros muy perros de los que te sería muy difícil salir, a veces tu sinceridad les causa problema a las demás personas, no te tomes las cosas tan apecho y sigue como eres, al final quien te quiere ya sabe cómo fregados eres y sabe aguantarte. Amistad de piel aperlada o morena empezará a ladrar pestes de ti, ten cuidado en quien confías y a quien le cuentas tus sueños.

Piscis

Que te valga mauser lo que los demás piensen y digan de tu forma de ser, pues tu esencia es tu esencia y no tienes por qué cambiarla por nadie. En cuanto puedas haz una limpieza a conciencia de tu recamara o casa pues las malas energías se estarán presentando en estos días, necesitas sacar lo malo para darle la bienvenida a lo bueno. Cuidado con andar soltando secretos que te contaron te podrías meter en un problema muy grande. Si tienes dudas del ser amado, aléjate y déjale todo al destino, si esta persona te quiere y valora no te dejará ir y luchará por mantenerse a tu lado, sino lo hace créeme que abras tomado la mejor decisión. No gastes tanto en tonterías que no necesitas, eres muy de gastar en fregaderas y media cada que tienes un dinerito extra. Aléjate de amores baratos pues sabes bien que no podrías vivir pasando necesidades. Espera el momento adecuado para dar el siguiente paso en el área de la economía pues vienen cosas muy positivas que te dejarán grandes ganancias. Vienen días muy buenos en los cuales deberás de entender el porqué de muchas situaciones. Sino valoras a quien tienes a tu lado prepárate para perderlo pues en cualquier momento tomará su vuelo. Si tu pareja ha estado ausente o ya no es lo mismo, es momento de cambiar la rutina y poner las cartas sobre la mesa, el tiempo no se hizo para perderlo. No te acostumbres a lo bueno pues podrías llevarte grandes sorpresas. Te vienen cambios en la economía pues se aproxima un pago o dinero que te va a ayudar a salir de varios problemas económicos.