Las razones del “Gallito” Vázquez  por las que se marchará al fútbol de Ecuador 

En las últimas horas Juan José Vázquez fue anunciado como nuevo jugador del Aucas de Ecuador. El “Gallito” se despide del fútbol mexicano después de haber jugado durante varios años y con muchos equipos. El mediocampista mexicano explicó las razones de su salida de México

El “Gallito” dejó el Celaya para uniformarse con los colores del Aucas ecuatoriano. Con 36 años, Juan José Vázquez tiene su primera experiencia en el fútbol internacional. Por su edad era algo impensado, pero es una oportunidad que no desaprovechó.

“Fíjate que era lo único que faltaba y bueno, contento con esta nueva experiencia. Yo creo que se da a un buen tiempo, prácticamente con casi terminada mi carrera y no iba a dejar pasar esta oportunidad, entonces, claro que le dije si, sin pensarlo”, dijo Vázquez para Mediotiempo.

El argentino Gabriel Pereyra es el entrenador del Aucas. Este estratega ha mantenido un vínculo con Juan José Vázquez. Pereyra es un director técnico que tiene experiencia en el fútbol mexicano. La presencia del argentino pudo haber propiciado esta transacción.

“No he platicado a fondo con ellos, nada más se platicó del ir para allá sin detalles, sin meternos a fondo, yo creo que el estar allá, ahí vamos a ir platicando de cómo está la situación, cómo está el equipo, qué es lo que quieren, igual, que voy a poner mi granito de areno, pero ahorita no se ha platicado mucho a fondo”, agregó.

Copa continental

El “Gallito” Vázquez tendrá su primera experiencia fuera de México, pero también tendrá la oportunidad de jugar en un torneo continental. El Aucas jugará en 2025 la Copa Sudamericana.

“Qué lindo, sí, sería muy padre, una de las cosas que también motivó fue la Sudamericana”, reconoció Juan José Vázquez para el portal mexicano.

Este traspaso es un premio a la carrera del “Gallito”. Juan José Vázquez ha jugado en el Celaya, Club León, Chivas de Guadalajara, Santos Laguna, Diablos Rojos del Toluca, Xolos de Tijuana, Cancún FC y ahora defenderá los colores del Aucas de Ecuador con 36 años.

