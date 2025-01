Billie Eilish advierte sobre los riesgos de someterse a una dieta rigurosa

Billie Eilish se mantiene en plena forma física, y aunque la mayor parte del tiempo usa ropa holgada, hubo una época en la que estaba desesperada por bajar de peso. Ahora ha expuesto que una dieta rigurosa puede conllevar varios riesgos, sobre todo de tipo emocional.

La cantante de 23 años fue entrevistada para el podcast “Fresh Air”, y relató su experiencia: “Hace un par de años…había estado en este tipo de viaje de salud realmente intenso, y perdí mucho peso. Nunca había estado más delgada, y me sentía mucho más fuerte. Pero separando eso, era extremadamente infeliz y no me daba cuenta. No es una forma divertida de vivir”.

Anteriormente Eilish comentó a Vanity Fair que uno de los motivos por los que se lesionaba a sí misma (haciéndose cortes en la piel) era debido a su físico. “Creo que la gente que me rodeaba estaba más preocupada que yo…Para ser sincera, sólo comencé a usar ropa holgada por mi cuerpo. Recuerdo haber tomado una pastilla (cuyas indicaciones decían) que me haría perder peso, y sólo me hizo orinar en la cama cuando tenía 12 años. Es simplemente una locura”.

Billie Eilish tuvo mucho éxito el año pasado con su disco Hit Me Hard And Soft, y se encuentra nominada a siete premios Grammy, incluyendo el de Canción del Año y Álbum del Año. La entrega de los reconocimientos se llevará a cabo en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, el 2 de febrero.

