Horóscopo de Mhoni Vidente del 6 al 12 de enero de 2025

Mhoni Vidente lanza sus horóscopos de la semana del 6 al 12 de enero de 2025, en donde le dice a tu signo cómo tener más suerte.

Aries

En el horóscopo del tarot te salió la Estrella que me dice que empiezas con el pie derecho el año así que no lo dudes pon en mira todas tus metas y tratar de llevarlas acabo recuerda que eres uno de los signos bendecidos con mas riqueza.

Tu mejor día es el martes, tus números mágicos 11 y 38, tu color es el rojo y amarillo, tus signos compatibles Capricornio y Libra; días de estar con muchas tareas pendientes de trabajo, recuerda que el signo de Ares siempre lo domina estar al orden en todas sus cosas y solo date tiempo para que puedas realizarlas recuerda que lo mas importante es tener tiempo para ti.

Trámites de pagos de impuestos de gobierno y te pones al día, recuerda que lo más importante es ser cumplido con tus obligaciones, realizas también una cirugía de belleza para verte de lo mejor, recuerda que los Aries les da miedo la vejez así a poner guapos todos.

Te llega una invitación para trabajar a una empresa internacional y será como una coordinación y puesto gerente trata de ir con colores fuertes a la entrevista eso te va ayudar a conseguir el trabajo, para los casados o con pareja les viene una semana de estar de lo mejor y tranquilos sin desconfianzas, para los Aries solteros será una semana muy intensa te buscaran amores del pasado.

Te llega un dinero extra el día 7 de enero y será un cambio muy significativo para tu signo vendrá más suerte y prosperidad, cuídate de problemas de garganta y pulmones, recuerda que en boca cerrada no entran moscas trata de ser más discreto con tus planes y nunca digas cuánto ganas y cuanto quieres a alguien.

Tauro

En la carta del tarot El Diablo que nos dice que la buena suerte en juegos de azar te rodea con tus números 05 y 27, recuerda jugarlo el día miércoles que tendrás más suerte.

Esta carta del Diablo también te pone sobre aviso en este año que comienza que debes de cuidarte de las personas que te rodean, trata de ser más desconfiado y no platicar tus planes para este año y si puedes prender una vela roja el día 6 de enero como protección.

Tu signos compatible Acuario y Virgo, tu color es el azul y blanco. Días de estar con mucho ánimo de verse de lo mejor, entras al gimnasio y te pones a dieta para verte de lo mejor este año; será una semana de estar con mucha renovación en tu persona.

Recuerda que tu signo Tauro es muy determinante con sus cosas y decide siempre lo que va a hacer así trata de estar con tu mente siempre en positivo. Estudia ventas o nutrición eso te va ayudará en tu persona.

Trata de dejar los enojos y los rencores en el pasado y estar más tranquilo, aprende a vivir sin remordimientos. Realizas cambios en tu casa o la pintas, recuerda que estamos a principios de año y hay que renovar toda la energía.

En tu trabajo tendrás llamado unas entrevistas para un mejor puesto, pero recuerda que cuando te entrevisten no hables de mas solo contesta lo que te preguntan.

Ten cuidado con los chismes o las intrigas en tu trabajo dicen que andas con alguien de allí y es casado; sé más discreto con tu vida personal. Cuídate de problemas de la espalda y riñones, ve con tu médico, te cambias el look y decides renovar tu guardarropa, te compras una bicicleta o una motocicleta.

Géminis

En la carta del tarot la Templanza que sin duda nos dice que el pensar dos veces lo que vayas a realizar te va a ayudar a que te salga de lo mejor, que lo más importante remediar las situaciones problemáticas y empezar un año con toda la buena energía a tu alrededor.

Tu mejor día es el lunes, tu color es el amarillo y naranja, tus números mágicos 10 y 73, tus signos compatibles Aries y Libra.

Días de estar al pendiente de tu familia y tratar de visitarlos más, recuerda que los Géminis son el pilar de su casa y siempre dan la última opción para resolver los problemas.

Trámites de escrituras y ponerte al corriente con los pagos de la casa o renta, trata de estudiar más y no dejar materias pendientes, recuerda que tu signo lo domina ser dos a la vez uno muy aplicado y otro muy divertido, así trata de encontrar una equidad en tu persona.

Sales de viaje por cuestiones de trabajo, celebras el cumpleaños de un familiar y tendrás una reunión en tu casa, te cambia la suerte para bien el día 07 de enero, que será un gran día para los de este signo de Géminis.

Trata de no mentir en las relaciones amorosas y con tu pareja es mejor decir la verdad aunque duela y para los solteros, Géminis será una semana de mucha diversión y pasión nada de compromiso firme.

Cuidado con los embarazos sorpresa, va a ser un año de tener la buena suerte de estar en lugares y momentos idóneos para que la prosperidad esté en tu vida, solo trata de ser discreto y no cargar con problemas que no son tuyos. Días de hacer ejercicio y ponernos a buena alimentación.

Cáncer

En la carta del tarot El Sol que nos dice que tendrás una recompensa económica en estos días, lo que te debían regresará a ti y nuevos rumbos de trabajos mejor pagados llegarán en estos días, solo trata de aplicarte en lo que deseas tener para vivir mejor.

Te llega un invitación a salir de viaje con tus amigos para semana santa, ve preparándolo que te vas a divertir mucho. Tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 01 y 08, tu color es el azul y blanco, tus signos compatibles Piscis, Escorpio y Leo.

Va a ser un año de mucha felicidad y encontrar el propósito de tu vida, días de estar viendo lo de hacer un negocio propio que estás en tu época de invertir y hacer crecer tu dinero, tramitas tu pasaporte y visa americana trata de poner en orden toda tu papelería para que la tengas lista y recuerda pagar tus impuestos y así sanar tu economía.

Recuerda que en el amor el signo de Cáncer siempre busca una relación formal y casarse así que estás en tu tiempo de lograrlo, trata de ponerte al corriente con tus pagos de tarjeta de crédito y deudas del pasado.

Sigue estudiando, recuerda que el signo de Cáncer es muy inteligente y siempre tiene que tener su mente ocupada, cuídate de problemas del intestino y estomago trata de comer más saludable, en cuestiones de trabajo tus superiores van a estar haciendo una auditoria trata de tener todo en orden.

Te compras ropa y aprovechas tus ofertas ya sabes que los cáncer son muy administrados y les gusta vestirse de lo mejor.

Leo

En la carta del tarot te salió la Rueda de la Fortuna, que nos dice que empiezas el año con buenas energías y cambios positivos, solo trata de ser constante en todo lo que vayas a realizar que el éxito lo tienes asegurado porque este año tendrás mejores oportunidades de trabajo.

Haces pagos de impuesto de gobierno y decides este año tener un sistema de ahorro para que puedas tener un patrimonio asegurado.

Tu mejor día es el viernes, tus números mágicos son 29 y 36, tu color es el verde y rojo, tus signos compatibles Aries, Sagitario y Libra, recuerda que necesitas tener más estudios y seguir en constante progreso de tu carrera universitaria.

Días de reflexionar y tratar de entender lo que te pasa en cuestiones personales, que solo se van a quedar contigo las personas que tienen que estar para aportarte algo positivo los demás se van a ir.

Te llega un dinero extra o te pagan una deuda, eres el más encantador de los signos del zodiaco y por eso todo mundo te invita a todos los eventos y este año va a ser de muchas reuniones.

En el trabajo habrá revisión para dar aumentos de salarios y nuevos puestos así trata de estudiar más y aplicarte que te vendrá más abundancia en tu trabajo. Ya no te creas tanto de las cosas que te dicen, trata de ser más desconfiado con las personas que te rodean.

Cuídate de dolores de cuello y espalda baja, trata de hacer más ejercicio y quitarte la tensión de malos pensamientos, un amor del signo de Sagitario va a volver a ti y hablará de casarse.

Virgo

En el horóscopos del tarot te salió la carta del As de Bastos, que esto significa que estarás atravesando por decisiones importantes en tu entorno laboral, así que debes de tener en cuesta todas las posibilidades de tener el mejor trabajo y emprender el proyecto que tanto deseas, recuerda que la carta del tarot también te indica que tu signo va a estar viajando mucho por cuestiones de cierre de contratos o ir a visitar familiares, trata de no platicar mucho tus planes para que no te llenes de malas energías.

Tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 09 y 64, tu color es el azul y amarillo, tus signos compatibles Capricornio, Acuario y Tauro, este año tu lema es no te rindas.

Van a ser unos días de juntas de trabajo para cambios de puesto, alistas tu papelería para volver a la escuela y tomar una maestría, recuerda que tu signo es el más adecuado para estudiar diseño grafico, administración, relaciones internacionales y todo lo que sea relacionado a las ventas.

Cuidado con problemas de garganta o infección en los pulmones, en el amor decides ya estar en una relación formal de pareja, recuerda que tu signo con la carta del as de bastos me indica que te da miedo las decisiones fuertes, en tu vida como casamiento o cambios de residencia y que puedes atravesar por un momento de inmadurez por eso se te recomienda no pensar tanto todo lo que tienes en planes y hacerlo que la buena fortuna estará de tu lado.

Libra

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Oros, que esto me indica que tu buena suerte te sonríe en todo lo que quieras realizar, recuerda que tu signo junto con esta carta hace una explosión de buenas energías en tu vida por eso te recomienda hacer todos los cambios que tengas en mente y que saldrán de lo mejor.

Tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 13 y 15, tu color es el azul y naranja, tus signos compatibles Acuario, Aries y Géminis, propuesta de casamiento en este año, recuerda rectificar y perdonar y dejar a un lado la soberbia.

Van a ser unos días de mucho estrés laboral y de juntas con tus superiores, recuerda que debes mantener la calma en los peores momentos y verás cómo sales triunfante de cualquier adversidad.

Cuídate de problemas de espalda y trata de no cargar cosas pesadas, te llega la invitación para una boda familiar va a ser en una playa.

Un amigo te pide prestado, trata de no prestar para que no te roben la buena suerte y aprender a decir que no.

Van a ser unos días de claridad y confianza en todo lo que realices en tu vida personal, un amor te busca para pedirte perdón son tiempos de quitarte rencores de tu corazón, pero no volver atrás.

La carta del tarot te indica que debes tener seguridad y confianza en ti mismo para que puedas lograr lo que tanto deseas y que pidas ayuda a tu ser espiritual y verás cómo las puertas del éxito se abrirán y trata de tener más desconfianza a tus amigos, recuerda que ellos desean lo bien que te va en la vida así que trata de ser más discreto.

Escorpio

En el horóscopo del tarot te salió la carta del tarot es el Juicio, que esto significa que no debes de rendirte y deberás poner todo tu empeño para poder lograr tus objetivos y metas en este año que comienza.

En estos días vas a estar atravesando por problemas familiares que eso te va a estar quitando estabilidad emocional, por eso debes de darle prioridad a arreglar toda los asuntos que tienes pendientes para que puedas avanzar en tu vida profesional.

Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 06 y 77, tu color es el amarillo y naranja, tus signos compatibles Piscis, Cáncer y Virgo. Recuerda pensar dos veces lo que vayas a decir o hacer, recuerda que tu signo junto la carta del juicio me indica que estas en el rumbo correcto de ser un triunfador así que no dudes en seguir estudiando y tomar un curso de idiomas que eso te ayudar en tu futuro.

Piensas mucho en un amor del pasado trata de hablarle y quedar en paz para que no cargues energías que no son tuyas. trata de cuidar mas tu dinero recuerda que la abundancia que atraviesas en este momento es para que puedas solventar en los días que no tengas así a empezar a ahorrar.

La carta del tarot me indica que tu temperamento impulsivo llegará a un límite muy elevado, que necesitas controlarlo para que después no te cause problemas en tu vida personal.

La carta del tarot te indica que debes quitarte de tu vida los estados de pereza o depresivos que es el momento de lograr algo importante en tu persona.

Sagitario

En la carta del tarot te salió La Torre que significa que te llegó el momento de que la ley divina sea tuya, es decir, que va a venir a tu vida lo que te mereces por tanto esfuerzo y sacrificio, que esta carta del tarot junto con tu signo me indican que debes de tomar las decisión de cambiar tu actitud para bien que no debes de tener miedo al que dirán y que emprendas ese negocio o proyecto que tanto deseas, que la justicia divina estará de tu lado.

Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 09 y 43, tu color es el rojo y naranja, tus signos compatibles Aries, Leo y Virgo, tú punto débil los virus y infección en los oídos y garganta.

Días de hacer pagos atrasados de tarjeta de crédito y cuentas de impuesto de gobierno, decides empezar retomar tus estudios universitarios y hacer la maestría, recuerda que tu signo es muy inteligente y siempre tiene que estar aprendiendo para desarrollar su mente.

Es el momento de buscar ese trabajo que tanto deseas que los cambios positivos se te darán sin problema, te invitan a dar una conferencia o clases en una escuela diles que sí, eso te va a ayudar a estar actualizado.

Recuerda que el error en si mismo no existe solo existe la experiencia y es el momento atraer personas mas compatible con tu forma de ser recuerda que el Sagitario es el artista, viajero y el que siempre propone las ideas para ser mejores.

Te regalan una mascota, te llega la invitación de salir de viaje para Semana Santa, trata de ir planeado lo desde ahora.

Capricornio

En el horóscopo del tarot te salió la carta As de Copas, que esto significa que no debes de rendirte y debes de poner todo tu empeño para poder lograr tus objetivos y metas de este año que comienza, que vas a estar atravesando por problemas familiares, que eso te va estar quitando estabilidad emocional por eso debes de darle prioridad arreglar toda los asuntos que tienes pendiente para que puedas avanzar en tu vida, que tu signo esta hecho este año para triunfar.

Tu mejor día es el martes, tus números. mágicos 24 y 30, con la llegada de un premio grande en la lotería, tus signos compatibles Virgo, Aries y Tauro, tú color es azul y amarillo, sales de viaje en estos días con tu pareja que te hará sentir de lo mejor, recuerda que tu signo junto la carta del As de Copas te indica que estas en el rumbo correcto de ser un triunfador así que no dudes en seguir estudiando y tomar un curso de idiomas que eso te ayudará en tu futuro.

Piensas mucho en un amor del pasado trata de hablarle y quedar en paz para que no cargues energías que no son tuyas, trata de cuidar más tu dinero para que formes un patrimonio en este año. Como estás en tu tiempo de cumpleaños te llegará un regalo que no esperabas que te dará mucha alegría.

Tramites de pasaporte y visa americana, trata de pagar tus colegiaturas de escuela que necesitas ponerte la corriente, mídete en cuestión de comida y alcohol debes de cuidar tu salud y empezar ese régimen de ejercicio que necesitas para verte de lo mejor.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Carruaje y la carta del Seis de Oros que significa doble suerte rápida, es decir, que en estos días se te va dar todo lo que deseas en cuestión laboral y profesional, que son tiempos de cambios radicales, que ya dejas el pasado atrás, que estas empezando con el pie derecho este año así que no lo dudes tratar de buscar nuevas oportunidades de trabajo y mejor pagado.

Tu mejor día es el viernes, tu color es el verde y blanco, tus signos compatibles Aries, Géminis y Libra, estas cartas del tarot nos dice que el amor tocara tu puerta y hablarás de estar comprometido en una pareja estable, te busca un expareja para reclamarte algo de chismes no le pongas tanta atención a eso solo son celos.

Decides salir de viaje para tomar un segundo aire en el mes de febrero y festejar tu cumpleaños, recuerda que te mereces ser feliz y disfrutar tu dinero, arreglas papeles de migración y sacas tu pasaporte, pagas deudas de gobierno de impuestos, decides entrar otra vez a la escuela y tomar varios cursos de ventas y relaciones comerciales.

Nadie es perfecto y se vale equivocarse que en la vida siempre nos va a enseñar a ser mejores personas, tu punto débil el estómago y gastritis.

Piscis

En el horóscopo del tarot te salió la carta del mundo y Cinco de Oros, que te dice que estarás brillando mas que nunca en estos días que debes de medir tu mal carácter y no caer en provocaciones de los que te rodean, que la carta del Mundo es sin duda la carta que estabas esperando para demostrar que tan fuerte eres en todo lo que realizas y que estás destinado a brillar en este año.

Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 04 y 19, tu color es el amarillo y rojo, tus signos compatibles Escorpio, Cáncer y Géminis, embarazo en puerta para tu signo. Tienes que mirar mas allá como te vez en este año y que debes de tomar decisiones que te hagan ser feliz.

Trata de tomar cursos de diseño de modas y ventas que eso te ayudar mucho en tu futuro, recuerda que este año va a ser unos de los mejores para ti en el sentido profesional y poner un negocio propio.

Eres el mejor amigo y siempre das el mejor consejo en todos los sentidos por eso todo mundo, te busca como confidente pero trata de no cargar problemas que no son tuyos.

Eres mucho de estar en eventos o fiestas y eso te hace la personas más querida del zodiaco, te regalan una mascota, te liquidan una deuda del pasado.

