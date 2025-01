Bad Bunny será coanfitrión de The Tonight Show with Jimmy Fallon. Así lo dio a conocer el comediante estadounidense esta semana en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Fallon compartió un divertido video en el que anuncia que el reguetonero lo acompañará el próximo lunes 13 de enero en el programa.

En el clip se ve al reguetonero puertorriqueño reaccionar emocionado al ver el nombre del cantante de “Perro negro” en la cartelera del programa.

“Voy a ser el anfitrión con Bad Bunny la semana que viene”, se ve cantar al comediante.

De inmediato, la publicación de Jimmy Fallon se llenó de comentarios de fans de Bad Bunny. “Bunny va a tener a Jimmy bebiendo pitorro”, “Mis dos chicos favoritos”, “Rompiendo récords en la televisión”, son algunos de los comentarios.

La noticia llega luego de que Bad Bunny debutara como presentador del noticiero puertorriqueño NotiCentro Al Amanecer esta semana.

¿Cómo fue la participación de Bad Bunny en el noticiero?

Este martes, el regutonero puertorriqueño hizo una aparición especial en NotiCentro Al Amanecer.

Los televidentes del canal WAPA TV se sorprendieron cuando al sintonizar el noticiero se encontraron al cantante de “Perro negro” dando las noticias del día.

Durante dos horas, Bad Bunny presentó las noticias junto a Jorge Gelpí Pagán y José Santana, bailó y compartió detalles de su nuevo álbum Debí tirar más fotos.

El domingo, Bad Bunny lanzó Debí tirar más fotos, el octavo disco de su carrera, como un regalo de los Reyes Magos. En total, 17 canciones le dan forma al disco en las que el reguetonero puertorriqueño fusiona lo urbano con ritmos tropicales como la salsa.

En las nuevas canciones, además de abordar problemas de puerto Rico como la gentrificación y los apagones, el regutonero también hace un repaso por la historia de la isla en los visualizer que acompañan los temas.

Para esto, Bad Bunny contó en NotiCentro Al Amanecer que tuvo que leer mucho sobre la historia de Puerto Rico, lo que le permitió descubrir cosas que no conocía.

“Tuve que educarme (sobre Puerto Rico), porque a veces me hacían preguntas que ni yo mismo sabía contestar. Me sorprendía lo poco que quizás yo mismo podía desconocer de la historia de mi país. Y ahí es donde entra esa hambre de querer aprender y educarme, porque yo no soy distinto a otro puertorriqueño. Yo vengo de escuela pública”, dijo Benito Martínez Ocasio, nombre real del reguetonero.

