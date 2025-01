Efraín Juárez revela su posibilidad de dirigir en México 

Efraín Juárez es el entrenador del momento en el fútbol colombiano. Con el Atlético Nacional logró consagrarse en la Copa y la Liga de Colombia. El estratega mexicano reveló cuáles son sus metas y su posibles pasos futuros asociados a la Liga MX.

En primera instancia, el estratega mexicano tiene la ilusión de dirigir en la Copa Libertadores, el torneo continental de clubes más importante de Conmebol. El Atlético Nacional fue el último campeón colombiano de esta competición. Efraín Juárez tiene como objetivo vivir esta experiencia.

“Atlético Nacional me da eso, me da todos los días despertarme con mucha ilusión, con mucha hambre, más allá de lo que hemos conseguido, con mucha hambre de seguir consiguiendo los objetivos, aunado a eso hoy hay un plus que es importantísimo que es la Libertadores, me encantaría y tengo el sueño de dirigir en el creo que máximo torneo continental que tenemos y es uno de los objetivos que me planteo”, dijo Efraín Juárez para Récord.

Posible llegada a la Liga MX

No deja de ser curioso que la primera gran oportunidad de Efraín Juárez en los banquillos haya sido en Colombia y no en México. Sin embargo, al ser cuestionado sobre su posibilidad de dirigir en la Liga MX, el estratega mexicano está abierto a la posibilidad de llegar al fútbol azteca.

“La verdad que en este negocio, en esta posición, que es totalmente diferente del jugador a técnico, como jugador tienes un contrato y te lo respetan prácticamente todos los clubes, y como entrenador por más de que firmes tres años, los resultados no son positivos y te tendrás que ir, aunado de cuando los resultados son positivos también vendrá otro club y te llevará. En ese aspecto no estoy cerrado obviamente a nada, estoy abierto totalmente a lo que puede presentarse”, respondió.

Mejor que Javier Aguirre

Hasta ahora, Efraín Juárez logró un éxito muy importante con el Atlético Nacional de Colombia. El estratega mexicano ya había formado parte de varios procesos en Europa, pero como integrante del cuerpo técnico.

En este sentido, Efraín Juárez no descarta la posibilidad de volver a dirigir en el Viejo Continente. El azteca quiere convertirse en el entrenador mexicano más exitoso de la historia. Juárez considera que ese renglón, a nivel europeo, le pertenece a Javier Aguirre. El “Vasco” es el punto a superar por Efraín Juárez.

“Hoy el máximo referente a nivel dirección técnica es Javier Aguirre, es el único técnico que ha hecho cosas importantes a nivel europeo. Uno de mis sueños es hacer cosas más importantes que él. Para eso tienes que ir más arriba de lo que ha hecho que es Atlético de Madrid, por ejemplo o dirigir a la selección mexicana”, concluyó.

