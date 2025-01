Horóscopo de hoy de Nana Calistar 11 de enero de 2025

Escorpión

Debes ponerte perris con amistades falsas pues podrían aparecer en cualquier momento y fregarte o hacerte pasar vergüenzas o disgustos. Recordarás a quien ya no está físicamente a tu lado, pero espiritualmente te cuida y protege desde otro lugar, coloca una vela blanca y un vaso con agua en su nombre. Un familiar se enfermará, pero saldrá adelante poco a poco no te asustes, solo es un aviso para que tome las medidas adecuadas. Relaciones fallidas en tu vida se ven muy próximas, que eso no te afecte o dañe, es momento de ir por eso que quieres, hazlo ahora y deja de dar explicaciones. Amistades te darán la espalda. Un encuentro casual con persona del pasado te hará recordar viejos tiempos. Vienen momentos en los cuales el amor ya no será tu prioridad sino la parte económica, tus viajes y el vivir de la mejor manera y el realizar tus sueños. Nunca dudes de quién eres; ni permitas que te hagan dudar de ti otras personas. Amores del pasado retornan, cambios en tu estado de ánimo y posibilidad de emprender un viaje que podría ser fuera del país, te la pasarás a toda madre. Cuida mucho tu economía y no gastes en cuestiones que no necesitas. Deslíndate de cosas o situaciones que no valen la pena, tu mente deberá de estar concentrada en lo que en realidad importa.

Libra

Familiares te necesitarán más que nunca en estas fechas aprende a estar siempre para la familia. Elimina gente hipócrita y sin que hacer que solo busca dañarte o afectarte con comentarios tontos. No temas a cambios en tu trabajo pues te ayudarán a mejorar muchísimo sobre todo en el área de los dineros. No pienses tanto en el futuro y concentra tu tiempo en vivir tu día. Ponte buzo caperuzo con accidentes automovilísticos o caídas que podrían pasar en cualquier momento. Cuidado a quien le aflojas la cuerpa pues podrías enamorarte de la persona equivocada y confundir ganas de caricia con lo que viene siendo el amor. Momento de pensar en el ahora y hacer a un lado esas personas que solo se aprovechan de ti o hablan mal de ti a tus espaldas. Si no tienes una relación es momento de despabilarte y darle vuelo a la hilacha, que te valga mauser el qué dirán, la gente siempre hablará bien o mal, pero hablarán, así que déjalos que ladren si eso les hace sentir bien. Una salida fueras de la ciudad podría revivir la llama del amor. Vienen días de mucho estrés en cuestiones laborales o cuestiones que tienen que ver con arreglo de papales y firmas.

Virgo

Cuídate de la monotonía en tu relación en caso de tener una pues estas poniendo el lazo que te une a tu pareja en una cuerda floja, no sigan haciendo lo mismo o de lo contrario antes de lo que lo esperan entrarán en una etapa de cansancio y aburrimiento. Nunca dejes que nadie se interponga en tus planes y lucha por lo que mueve tu mundo. Amistad del pasado regresa con la cola entre las patas. Urge limpieza de conciencia, saca pensamientos pesimistas y busca la manera de que cada pensamiento sea más positivo, lograrás ver el mundo de manera distinta. Aprende amarte con todas tus fuerzas para que nadie te haga sentir menos de lo que eres y de lo que vales. Es momento de renovar la llama de la pasión con tu pareja, trata de hacer los cambios que se requieran para lograrlo. Momento de pensar en negocio o en cambio laboral si quieres mejorar en los dineros. Mucho cuidado con personas de tu trabajo que te podrían meter en chismes o en algún problema del cual será complicado salir. No dejes que nadie te quite lo que es tuyo y que tanto trabajo te ha costado conseguir. Es momento de dejar las cosas en claro en cuestión de viejos amores que podrían aparecer en cualquier momento y ocasionarte algunos problemas que ya anteriormente habías pasado o vivido.

Cancer

Cuida mucho lo que comes porque vienen infecciones en el estómago. Ten presente que quien se fue no merece que lo recibas con aplausos y fiesta. Un amor de una amistad te andará echando los perros. Momento de darte una buena barrida o buscar quien te la de porque andarás cargado de malas energías que podrían estar arruinando tus planes, sueños y anhelos. Un mensaje de texto o llamada podrían hacer tus días más ligeros sin embargo la persona de quien las esperas le vale pura muser no vale la pena seguir ahí dañando tu propia existencia. En el momento en que comiences a ver por tu felicidad es el momento en el cual concretarás cada sueño y meta que te propongas, no des segundas oportunidades y comienza a pensar en tu felicidad y en lo que mueve tu mundo. Un familiar sufrirá un accidente, cuídate de dolores en espalda y piernas pues estarán a la orden del día, chécate pedos en los riñones, debes tomar más agua y comida saludable. Si tienes una relación, se vienen celos, desconfianza, falta de respeto y problemas del pasado, aprende hablar de frente y alejarte de mentiras pues todas las verdades podrían ponerse en dudas, la comunicación será la clave para rescatar tu relación.

Géminis

Familiar requiere de tu atención deberás de brindársela y estar más atento a ellos. Eres muy dominante y siempre quieres tener el control de todo y a veces eso no les gusta a las personas, quien te quiera te va a querer con tus defectos y virtudes, así que ni te mortifiques y sigue tu camino. Posibilidad de reencuentro con amistades que tenías mucho de no ver, disfrútalos y aprovéchalos pues algunas veces te ocupas tanto de la parte laboral que haces a un lado cuestiones que en verdad importan. Empezarás un ciclo lleno de oportunidades para mejorar en tu carácter, a veces reaccionas muy mal con amistades, pero eso se debe a las traiciones que has llevado anteriormente. Ponte bien perra en cuestiones que tienen que ver con compras y gastos sin sentido o de lo contrario la vas a regar bien gacho. Mucho cuidado con cambios de última hora en los dineros pues podrían venir algunas perdidas. La tentación podría hacerte caer en un error del cual podrías lamentarlo pues si tienes pareja podrías dañarla y hacerla sentir muy mal. Posibilidades de un viaje que comenzarás a visualizar en estas fechas.

Aries

Momento de cambiar cuestiones que tienen que ver con viajes, hay que planearlos mejor y quizás cambiar fechas para que las cosas resulten como quieres y deseas. La soledad jamás será un problema para ti solo que a veces te tomas las cosas muy apecho, aprende a vivir en soledad y cuando menos lo esperes encontrarás quien te llene por completo. Entras en una etapa de grandes cambios, después de tanta sufridera comenzarás a ver la luz, quizás recaigas en estos días al extrañar a quien nunca más estará a tu lado, pero tu determinación y ganas son más para salir a delante y enfrentar cualquier situación que se te presente. Ten cuidado con caídas y partidas de mauser pues podrías tener una lesión que te va a entorpecer algunos planes. Un amor a distancia te visitará. No te atontes en cuestiones del corazón si ya sabes que esa persona en su vida a cambiado menos lo va a hacer por ti. Boda o fiesta de un familiar se comenzará a planear en las próximas fechas. Días de mucha reflexión y de cambios que te ayudarán físicamente, aprovéchalos de la mejor manera que en poco tiempo verás resultados deseados. Muchas energías estarán moviéndose en tu vida y estas son gracias a estos cambios.

Tauro

Amores muy importantes están por aparecer y con ellos muchos cambios en tu vida. Vienen pérdidas materiales y una amistad tuya terminará su relación. Vienen momentos muy buenos a tu vida y vendrán cargados de sueños hechos realidad sobre todo en el área de la economía y los viajes. Una amistad iniciará romance en próximas fechas y anduviera vuelta loca, bien embolada. Vienen grandes cambios en tu vida pues comenzarás a madurar mucho, date la oportunidad de tomar tus propias decisiones sin que nadie intervenga en ellas, es necesario que pongas un alto a esas personas que se han aprovechado tanto de ti. Tu fuerza, determinación y valentía son quienes te han llevado a lograr lo que te propones, no permitas que tus sueños se vean opacados por pensamientos pesimistas de amistades, familia o pareja, cada que te diga alguien que no se puede demuéstrales lo contrario. Ten presente que la vida es una y no la puedes desperdiciar en personas que no tienen la intención de darte su tiempo y atención. Si esa persona no te llena el tanque como has esperado mándalo a incomodar a su madre ya no estás para conformarte con migajas. Recuerda quien eres y hacia dónde te diriges para que no te pierdas en tu rumbo de cumplir tus sueños. No te limites en lo que quieres y deseas ve por tu objetivo.

Sagitario

Tienes una fuera de voluntad muy grande y cuando decides sacar a las personas de tu lado lo haces sin problema y rápidamente. Una amistad te contará chisme, te dejará en shock. Ponte perra en cuestiones que tengan que ver con compras para evitar cuestiones de fraudes. Cuidado con juegos de azar pues no se ve buen momento para apostar o perder dinero pues al finalizar el mes de enero sufrirás dichas consecuencias. Un proyecto en mente podría materializarse si comienzas a trabajar desde hoy en él. Date el tiempo de conocer nuevos caminos pues podrías entrar en una etapa en la cual te vas a aburrir un shingo de tu vida. No confíes en personas que conocerás en la siguiente semana pues podrían meterte en chismes. Ten mucho cuidado con llevar una vida tan aprisa o te podrías caer y lamentarlo. Eres un ser con mucha fuerza y luz y siempre que pongas un poco de tu energía en hacer las cosas te saldrán de lo mejor. En el amor estarás algo tenso por ciertos problemas que surgirán por malentendidos con tu piores nada. Un viaje se aproxima, planea bien las cosas para que salga de la mejor manera.

Capricornio

Si quieres amor de una noche no te limites, aunque estés soltero dale vuelo a la hilacha y no des explicaciones tontas a quien no las necesita. Muchos cambios en tu físico pueden ser por cirugía o te aplicas en gym o dieta. Te va a costar trabajo desprenderte de una persona la cual comenzará a salir de tu vida en poco tiempo. Vienen días muy buenos en los cuales aprenderás el verdadero sentido de la felicidad. No trates de aparentar algo que no eres y vive de acuerdo con tus gustos y lo que te haga feliz. Vienen días muy buenos en el área laboral y cambios que te dejarán grandes ganancias. Es momento de no tratar de ser alguien que no eres por agradar a los demás, quien te quiera que te acepte tal y como eres y sino next. No tengas miedo a darte una segunda oportunidad en lo que viene siendo el amors, si antes te lastimaron no debes de temer a volverte arriesgar pues la vida te pondrá en tu camino la felicidad que necesitas para tener esa paz que jamás imaginaste. Amor con amor se paga así que quita de tu vida y mente a esas personas que no hacen nada por estar a tu lado, no tienes necesidad de dar más de la cuenta por quien solo te ofrece migajas de cariño y amor.

Piscis

Si tienes una relación ten cuidado con una amistad de tu pareja pues estará llenándole el buche de piedras para lograr disgustos contigo. Es momento que emprendas ese negocio que tanto quieres solo debes de ser muy inteligente para no tener perdidas que puedas lamentarte en el futuro próximo. Viene un viaje muy bueno con familia, aprovéchalo y disfrútalo al máximo. Es momento que pongas un alto a esas personas que en algún momento fueron tus amigos pues estarán ladre y ladre de ti y buscarán la manera de afectarte o dañarte. Momentos y cambios muy buenos para tu vida en cuestión de los dineros y economía solo pela bien los ojos con quien haces y llevas a cabo ciertos negocios. Amistad se desaparece de tu vida. No desconfíes tanto de esa amistad si sigue a tu lado es por algo, solo aprende a confiar un poco sin bajar la guardia. Haz a un lado cambios de última hora sobre todo en el terreno de los dineros pues podrías terminar con alguna deuda. Amistad está por disculparse por error del pasado. Dinerito extra te caerá de perlas para pagar deudas y comprarte eso que has planeado desde hace un chorro. No permitas que amistades del pasado que te lastimaron y dañaron regresen a tu presente y te causen problemas o conflictos nuevamente.

Acuario

No critiques a las personas tanto pues no sabes porque camino han pasado. Requieres salir de casa y conocer nuevas cosas y nuevas personas, pues la felicidad no irá a tocar la puerta, quien busca encuentra y si te pones las pilas y das paso al amor en las próximas semanas estarás iniciando una relación bastante duradera. Cuidado con caídas o golpes que estarán a la orden del día. Quizás venga la ruptura de una relación y la pasarás verdaderamente mal, Dios no se equivoca y sabe el porqué de cada situación así que aprende aceptar lo que tenga que pasar. Es momento de cambiar tu forma de ser para mejorar en esos aspectos en los cuales te has sentido estancado, tienes todo para el logro de proyectos y objetivos solo es cuestión que te apliques en ellos. Momentos muy buenos en los cuales comenzarás a ver el resultado a todos tus planes y sueños. No te quejes ni quedes con ganas ya de nada que no es momento de hacerlo, ve por caminos verdaderamente efectivos los cuales te lleven por lo que quieres, deseas y mueve tu mundo.

Leo

No te dejes llevar por los chismes en lo laboral o por tus vecinos porque podrían venir afectarte mucho. Cierra esos ciclos que ya dolieron demasiado y ve tu vida de manera más positiva. Deja de quejarte por tu cuerpo si algo no te gusta échale muchas ganas para estar como quieres, con quejarte no lograrás nada de nada. No es momento de mendigar cariño, amor o atención, es momento de que te llenes del suficiente amor posible al punto que nadie te dañe o te haga sentir que no vales. No permitas volver a caer al suelo por personas que no lo merecen, date la oportunidad de creer en tus sueños y anhelos y no permitir que nadie se sobrepase contigo. Momentos de invertir en ese proyecto que has tenido en mente. Cambios de actitud que te van a conducir a una mejora en el área laboral y en el área de los dineros. Amor a distancia empezará a debilitarse por tercera persona en cuestión. Amárrate el hocico pues te podrían meter en problemas bien grandes por andar con la lengua bien suelta. Ten cuidado con amores del pasado que podrían volver en cualquier momento y con ello ovacionar grandes problemas.