Cynthia Klitbo no descarta convertirse en conductora de Uber tras perder sus ahorros

A través de su cuenta de Instagram la actriz Cynthia Klitbo platicó con sus seguidores para informarles cómo ha sido su situación en los últimos meses, tras ser víctima de un fraude telefónico que la llevó a perder todos sus ahorros. Ella está dispuesta a trabajar en algo que no tenga que ver con lo artístico, como ser chofer de Uber.

“No estoy triste”, dijo. “Estoy sacando la fuerza y la entereza que Dios me ha dado, porque no hay imposibles, no hay ningún imposible. Lo que hay que hacer es siempre pensar que hay gente peor que uno, que lo peor que puede pasar es decir: ‘Pues no tengo’, y esforzarse por ser cada día mejor y aprender de los malos momentos. No les extrañe que al rato pase Cynthia Klitbo por ustedes en un Uber, porque no hay trabajo que sea malo”.

Klitbo, de 57 años, reveló que ha sido básico mantener una actitud positiva para salir adelante: “Es muy importante la metafísica, que quiere decir: ‘Si yo pienso en que todo va a salir mal, todo me va a salir mal’. También dijo que en este mal momento se ha encontrado con personas que le han tendido la mano, como su casero, que le ayudó con su deuda diciendo que la esperaría unos meses para que pagara la renta. “Dijo: ‘Cynthia, tú me has pagado hasta por adelantado las rentas, nunca me has fallado, has sido una gente súper comprometida, y entonces pues te espero hasta abril'”.

La artista también comentó que debido a las presiones está perdiendo el cabello: “El pelo se me está cayendo como si fueran gotas de agua de la lluvia. Ya me da miedo pasarme un cepillo por la cabeza”. Finalmente, pidió a sus fans que, al igual que ella, no se desanimen: “No sirve de nada paralizarse. Levántense todos los días viendo qué posibilidades tienen, y si hay que bajar un poco de nivel, yo estoy dispuesta a hacer Uber. Si la paso mal, me vale; yo necesito sacar a mi hija adelante”.

