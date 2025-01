Bad Bunny reaccionó con molestia a pregunta sobre Kendall Jenner

Desde el lanzamiento de DeBÍ TiRAR MáS FOToS, muchos de los fans de Bad Bunny creen que algunas de las canciones del disco, especialmente “El club”, están inspiradas en su relación con Kendall Jenner.

En una reciente entrevista radial, Bad Bunny fue cuestionada sobre la inspiración del tema “El club”, el primer adelanto del disco.

“La canción de El Club todo el mundo está especulando a quién se la dedicaste, que si fue a Kendall. Fue que tu ex te rompió el corazón”, le preguntaron el puertorriqueño, reseñó El Milenio.

Tras la pregunta, el reguetonero reaccionó un poco incomodo y molesto. “Ay, mi madre. ¿Quién es ese diablo que ni anda aquí? Apáguenle el micrófono”, dijo.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante, explicó que, como a todos, muchas personas le han roto el corazón y él también lo ha hecho, así que la inspiración de la canción viene de ese sentimiento.

“A mí me han roto el corazón muchas veces y yo he roto corazones, todo el mundo ha pasado por eso. Todo el mundo ha pasado por su despecho y a mí siempre me ha gusta escribir de eso. Yo tengo el privilegio de desahogarme en las canciones y eso me ayudó a sacar cosas de adentro. Que lo interpreten de la manera que ellos quieran”, aseguró.

El domingo, Bad Bunny lanzó Debí tirar más fotos, el octavo disco de su carrera, como un regalo de los Reyes Magos. En total, 17 canciones le dan forma al disco en las que el reguetonero puertorriqueño fusiona lo urbano con ritmos tropicales como la salsa.

El nuevo álbum de Bad Bunny lidera Spotify

El regutonero puertorriqueño domina Top Global de la plataforma de audio con canciones de su nuevo álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

De acuerdo con EFE, Spotify informó que las nuevas canciones del puertorriqueño ocupan la mitad del Top Global, siendo “DtMF”, que da nombre al álbum, la que ocupa el primer lugar de la lista.

“El 11 de enero, su tema DtMF se convirtió en la canción más escuchada de la lista global de Spotify. De hecho, más de la mitad del top 10 de las canciones de la lista global de Spotify Daily Top Songs pertenecen a su nuevo álbum”, informó la plataforma de audio en un comunicado.

Spotify también informó que Bad Bunny ocupa el primer puesto en las listas Daily and Weekly Top Artist, y el álbum es el número 1 en la lista Weekly Top Albums.

Tras el lanzamiento del álbum, DeBÍ TiRAR MáS FOToS ocupó el primer lugar del Top Albums Debut Global y cinco canciones conquistaron el Top Songs Debut Global.

El álbum de Bad Bunny también ocupó el segundo lugar del Top Albums USA.

Asimismo, Bad Bunny se convirtió en el primer artista en superar mil millones de reproducciones en Spotify este año.

