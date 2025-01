Bad Bunny lidera Top Global de Spotify con su nuevo álbum

Bad Bunny se apoderó de Spotify. El regutonero puertorriqueño domina Top Global de la plataforma de audio con canciones de su nuevo álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

De acuerdo con EFE, Spotify informó que las nuevas canciones del puertorriqueño ocupan la mitad del Top Global, siendo “DtMF”, que da nombre al álbum, la que ocupa el primer lugar de la lista.

“El 11 de enero, su tema DtMF se convirtió en la canción más escuchada de la lista global de Spotify. De hecho, más de la mitad del top 10 de las canciones de la lista global de Spotify Daily Top Songs pertenecen a su nuevo álbum”, informó la plataforma de audio en un comunicado.

Spotify también informó que Bad Bunny ocupa el primer puesto en las listas Daily and Weekly Top Artist, y el álbum es el número 1 en la lista Weekly Top Albums.

Which of these songs are on repeat? pic.twitter.com/JptxF0doMP — Spotify (@Spotify) January 13, 2025

Tras el lanzamiento del álbum, el pasado 5 de enero, DeBÍ TiRAR MáS FOToS ocupó el primer lugar del Top Albums Debut Global y cinco canciones conquistaron el Top Songs Debut Global.

El álbum de Bad Bunny también ocupó el segundo lugar del Top Albums USA.

Asimismo, Bad Bunny se convirtió en el primer artista en superar mil millones de reproducciones en Spotify este año.

Bad Bunny anunció los primeros shows del año

Este lunes, el reguetonero puertorriqueño compartió que este año hará una residencia en el Coliseo de Puerto Rico.

A través de su cuenta de Instagram, Bad Bunny compartió un video en el que recuerda algunos de los países que ha visitado gracias a la música y a los que espera volver pronto; sin embargo, aseguró que –por el momento– se queda en Puerto Rico y no se quiere ir.

“Gracias a la música y al amor que ustedes me dan a través de ella, he tenido el privilegio de viajar y presentarme en distintas partes del mundo. Y es algo que aprecio y me gusta mucho. Hay lugares que me llevo en el corazón y quisiera volver”, asegura Bad Bunny, quien menciona países como México, Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia, incluso menciona lugares en los que no se ha presentado como Brasil o Japón.

Pese a sus ganas de volver a visitar estos países, el reguetonero dice que, cuando llegue el momento correcto, anunciará las fechas en las que irá y advierte que –por el momento– se queda en Puerto Rico.

“Les prometo que antes que se acabe el año, les voy a decir el día y la hora exacta en la que voy a visitarlos. Pero, por ahora estoy en Puerto Rico, estoy en casa, la estoy pasando bien y si les soy honesto… no me quiero ir de aquí”, dice Bad Bunny antes de revelar en el video un cartel con el nombre su residencia en el Coliseo de Puerto Rico: No me quiero ir de aquí.

Serán siete fines de semanas, de viernes a domingo. En total, son 21 shows los que ofrecerá Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico entre julio y agosto.

La residencia del reguetonero comenzará el viernes 11 de julio y –hasta el momento– se espera que el último show sea el domingo 24 de agosto.

Seguir leyendo:

· De Karol G a Bad Bunny: ¿Cuáles son álbumes de artistas latinos entre los 250 mejores del siglo XXI · para Rolling Stone?

· Bad Bunny agradeció a sus fans por el apoyo a DtMF: “Todo el mundo me ha abrazado con este proyecto”

· Bad Bunny revela que sufrió depresión: “Pensé que me iba a morir”