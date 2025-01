“Hombre fracasado”: Maripily Rivera desata controversia tras insultar a Paulo Quevedo

Maripily Rivera, nuevamente, arremetió contra Paulo Quevedo después de que él ofreciera declaraciones sobre unas “pruebas” que había publicado la puertorriqueña sobre Cristina Porta.

Rivera aseguró que él era “un hombre fracasado” y que ella le dio trabajo porque él no tenía dinero. En sus declaraciones, el mexicano afirmó que “todo el problema” surgió por un cargador de un costo de $30 y que él sí tenía para pagarlo. También añadió que no tiene los trabajos que tenía antes, pero que él sí tiene dinero para costear su vida.

“No le gustó mi derecho de réplica como siempre a ella no le el derecho de réplica de otras personas (…) Me parece tan bajo, tan infantil”, dijo sobre las declaraciones de Maripily.

En cambio, Maripily contestó que gracias a ella, él salió “del pozo de donde estaba”. Siguió: “¿Quién es Paulo? Valdrá la pena responderle a un hombre que fracasó como actor, como cantante y fracasó en su relación. No tiene respeto por sus hijos ni por nadie”.

Sobre el tema del cargador, insistió que no le importó que se lo haya llevado, de hecho, afirmó que ella tiene para “comprar mil cargadores”, además manifestó que el público sabe que es un fracasado y que le dolió que le diera la oportunidad y él no la aprovechó.

“Espero que vuelva a ‘La Casa de los Famosos’ porque va a fracasar de nuevo”, expresó la boricua.

Paulo Quevedo se disculpa con Cristina Porta

Después de toda la polémica desatada, Quevedo salió a pedirle perdón a Cristina Porta por haberle mentido sobre su relación y engañarla. Esto, después de que se filtraran unos audios de él hablando mal de ella.

“Efectivamente, como dices, sí estaba muy enamorado de ella. Me regañaba porque hablaba con ustedes. Es por eso que en un momento dejé de escribir y aun así lo hacía. Yo ya no le veo posibilidad a esto. Verdaderamente, me ha afectado mucho. Estoy muy dañado. Estoy muy mal moralmente. Va a ser difícil salir adelante, pero es lo que toca y ni modo”, le dijo en una conversación a Rivera.

Después la insultó y la llamó “infiel”: “Lo que sí me está dejando frío es que es una mitómana, es una mentirosa. Ya le he cachado tantas mentiras, es tan infiel, o sea, es tan infiel, promiscuidad a todo lo que da y está ahorita ahí promocionando a un pend*jo que se acaba de comer”.

