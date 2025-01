Horóscopo de hoy de Nana Calistar 18 de enero de 2025

Escorpión



Puede que en estos días vuelvas a caer en estado depresivos al recordar lo que pudo ser con la persona amada, ten presente que si no está contigo en estos momentos es porque en el destino no estaba escrito que así fuera así que aprende a superarlo. Un problema familiar se avecina, pero con el tiempo sabrán resolverlo de la mejor forma o manera. Si tienes una relación se visualiza un hecho que la hará más intensa, cambien la rutina y no caigan en la monotonía o de lo contrario se van a aburrir de verse la geta. Aprende a ser más perra que bonita, pues solo así no te seguirán viendo la cara. Grandes cambios en puerta que vienen muy fuertes y que te dejarán grandes cosas positivas solo deberás de saber aprovechar. Si tienes una relación cuida mucho tu manera de expresarte de familiares de tu pareja pues podrías cometer un error y salir afectado al tener represarías en tu contra. Llegó la hora de mandar a shingar a su madre a esa gente que solo te busca cuando necesita un favor, pero cuando tú los necesitas no se aparecen ni debajo de las piedras. Dolor de estómago en puerta, arreglarás documentos o realizarás algún trámite y te va a salir de la manera que quieres y deseas.



Libra



Siempre buscando el amor, las buenas cosas y la felicidad, sin embargo, no disfrutas el camino ni el momento, aprende a ver la vida de manera distinta, disfruta cada día como si solo fuera uno, no te quedes con ganas de nada, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con el antojo así que inicia una etapa de renovación donde tu único objetivo sea tu felicidad. Se visualiza un viaje en tu terreno y posibilidades de encamarte con una persona de una red social con quien has estado hablando desde hace algún tiempo. Si tienes una relación se visualiza un engaño y mentiras que pondrán muy tenso el asunto, no exijas más de lo que puedes ofrecer. Te vienen grandes cambios en tu vida pues descubrirás que una persona muy querida para ti te ha jugado el dedo en el hocico es decir te ha mentido y engañado en varias ocasiones. Amistad te pedirá un consejo, ten cuidado a quien ayudas pues podría morder tu mano. Aguas con a quien le cuentas tus cosas y planes, recuerda que tienes mucha gente que te envidia. Eres un ser muy noble y de mucha luz y eso les cala a las demás personas. Cuídate de traiciones por parte de amistades pues estarán a la orden del día, uno de tus amigos más cercano se la ha pasado hablando fregadera y media a tus espaldas.



Virgo



Cuídate de un amor del pasado pues está de regreso para volver a provocar inestabilidad en ti, no dejes que te afecte nada y que todo se te resbale, no vale la pena volver a comer lo que ya vomitaste hace tiempo y tanto te tardaste en curar. Cuídate de fracturas y torceduras que van a estar a la orden del día. Déjate ya de tonterías y concentra tu vida en el ahora, el pasado ya fue y si regresa no tendrá nada nuevo que ofrecerte, aprende a quererte y valorarte y antes de querer resolver la vida de los demás aprende a resolver tus problemas existenciales que tanto te han dañando la existencia y que vienes cargando ya desde hace algún tiempo. No gastes tanto en tonterías que no necesitas, eres muy de gastar en fregaderas y media cada que tienes un dinerito extra y después te andas tronando los dedos. No comas tantos lácteos o grasas porque vienen problemas de inflamación muy fuertes que no podrás ni dormir. Es momento de meditar sobre tus cuestiones, lo que estás haciendo hoy en día y lo que quieres hacer en el futuro para saber realmente que es lo que deseas y que te conviene en tu vida.



Leo



Si las cosas te han salido mal últimamente no te desesperes ni te deprimas por esa razón, al contrario, aprende de cada golpe que te da la vida para no caer en los mismos problemas de siempre. Ten presente que solo tienes esta vida para ser feliz, dale vuelo a la hilacha y que te valga máuser lo que la gente piense pues solo a ti te tienes que rendir cuentas. Debes aprender a soltar todo eso que te hace daño si quieres salir a delante y salir a flote. Deja de buscar a quien no te busca, deja de amar a quien no te quiere y olvida a quien ya te olvidó. Recuerda que el tiempo es muy corto para desperdiciarlo en gente que no lo valora. Cuidado con golpes o caídas que van a estar a la orden del día. Amistad te contará sobre un problema por el que está pasando deberás ayudarle a salir de esas situación. Un familiar se enfermará y podría caer en cama. No pierdas el tiempo en esas personas y enfoca tu energía y tu vida en alguien que esté dispuesto o dispuesta a dar su tiempo en ti. Viene un proyecto que tienes en mente y que empezará a cuajar en estos días. Familiar te visita y te la pasarás de lo mejor. Necesitas poner en la mesa los proyectos que tienes y ver de qué manera conseguirás lo que buscas, eres muy de hacer un friego de planes, pero no le atoras pa conseguirlos.



Cancer

No te deprimes si la persona amada no está a tu lado, recuerda que a toda vela le llega su hora, la vida se encargará de reunirlos o separarlos, pero sea lo que sea, sabrás salir adelante y ser feliz. Si tienes ya una relación no andes de calzón flojo y concentra tu energía en prepararle un detalle, eso hará más fuerte la relación. Si tienes dudas del ser amado, aléjate y déjale todo al destino, si esta persona te quiere y valora no te dejará ir y luchará por mantenerse a tu lado, sino lo hace créeme que abras tomado la mejor decisión. Amistad te llegará con un chisme y te pondrá muy de malas. Tu carácter tan fuerte podría meterte en problemas muy graves en lo laboral. Extrañarás mucho a familiares lejanos, pero en cualquier momento podrían volver a cruzarse sus caminos. Una amistad tiene intenciones de romance contigo, pela los ojos e identifica de quien se trata, lo sabrás rápidamente pues sus detalles y manera de tratarte lo pondrán al descubierto. Las tonterías que cometas en estos días las pagarás muy caro en un futuro próximo, ponte las pilas y no creas más en palabras sino solo en hechos. Un negocio en puerta se visualiza con friegos de éxito, pero deberás de ser muy inteligente. Es importante que veas tu pasado y lo dejes atrás que comiences a trabajar en tu futuro y resolver todo eso que te ha detenido en tu vida.

Géminis

Si tienes pareja los celos serán el arma que traerá más problemas, no seas tan celoso o celosa y dale el espacio que requiere tu pareja, mejor concentra tu energía en dar lo mejor de ti en lugar de llenar de discusiones tontas la relación. Ten cuidado en la manera en que te desenvuelves en público pues podrías dejar mucho que desear. No pretendas cambiar la manera de ser o de pensar de las demás personas, aprende aceptarlas como son porque después te van a voltear la tortilla. Si no tienes una relación el escenario se muestra perfecto para iniciar romance, dile a la persona que te interesa lo que siente y no sigas perdiendo el tiempo, si te rechaza al menos sabrás que no tienes por qué seguir ahí insistiendo y buscar otras opciones. Amor a distancia se debilita debido a la falta de interés de una de las partes y al no llegar acuerdos y sobre todo falta de comunicación. Es momento de darle vuelta a tu pasado y dejarlo ya a un lado, enfócate en tu presente y en lo que en realidad importa y tiene sentido, un viaje comenzará a planearse en próximas fechas y te la pasarás de lo mejor, disfrútalo. Aprende a quererte y amarte y darte cuenta de que no necesitas a nadie para ser feliz, es momento de cerrar cualquier ciclo que se encuentre abierto.



Tauro



Recuerda que eres un ser noble y de mucha luz, cuídate mucho de tus relaciones personales, pues te estarás envolviendo con gente hija de la fregada que nomas se la vive quejándose de lo que pasa y de su vida misma, lejos de ayudarte podrían fregarte y hacerte caer en estados de depresión muy perros. Una ola de bendiciones está por llegar a tu vida y con ella encontrarás mucha paz y estabilidad en muchas cosas solo es cuestión que te la creas y le des hacia adelante. Eres una persona muy fuerte y fregona pues lo que te propones lo cumples, eres de temerse como enemigo pues sueles ser de los que cuando menos lo esperan tiran el golpe sin importar lo que vaya a pasar. No pierdas lo mejor que has tenido en tu vida por tu orgullo o por esa manera tan negativa con la que vives cada día. Cuidado con golpes o caídas que podrían presentarse en cualquier momento. Si no has logrado concretar algo es porque no has querido ni le has puesto el empeño necesario, pon las cartas sobre la mesa sobre qué buscas y esperas en una relación y trabaja si tienes a tu pareja en resolver cualquier problema que se haya presentado en el pasado, si hay amor todo es posible. Recuerda que las mentiras jamás te ayudarán en nada solo lograrás que todo el mundo se decepcione de ti. Ya no te martirices por lo que no pude ser, mejor busca nuevas oportunidades sobre todo en el terreno laboral, no pierdas más tu tiempo en personas que no hacen nada por estar a tu lado.



Aries

No des explicaciones a quien no te las está pidiendo, debes aprender a decir que no y a buscar solucionar esos problemas que has venido cargando desde hace algún tiempo. Andarás algo estresado o estresada por una situación familiar que te ha quitado el sueño. Déjate de tonterías y pon atención a lo que pasa en tu vida, te centras tanto en la vida de las demás personas que te olvidas por completo de vivir lo que la vida te ofrece. Estarás estos días en un tono bastante bueno pues comenzarás a sentirle sabor a la vida, no temas a conocer más personas y darle vuelo a la hilacha siempre con responsabilidad, ten presente que eres un signo que me gusta estar encima del guayabo. Mucho trabajo en puerta y mucho crecimiento personal pues aprenderás grandes lecciones en tu vida y con ellas nuevas esperanzas de crecer. No gastes en productos que no necesitas, mejor invierte tu tiempo y dinero en un buen gym y mejorar tu alimentación porque se te está haciendo bolas el engrudo. Cansancio y confusión estará presente estos días, recibirás noticias de una persona que fue muy importante para ti, la despedida está cerca, empezarás a sanar heridas que no te permitían seguir avanzando.



Sagitario

Ten cuidado con las harinas y refrescos pues podrías estar aumentando mucho de peso en estos días. Amistad sufre un percance y podría ir a parar al hospital. Tu forma de ver la vida será la clave para que logres tus metas, ya no te reproches los errores que cometiste y más porque cometerás un friego más en tu vida, aquí el punto es reírte de tus caídas y levantarte con más fuerza. No dudes del cariño y amor de tu pareja pues si no te quisiera desde hace mucho te habría mandado a la fregada, aprende a confiar en el ser amado y a mostrarle con confianza tu amor. Es momento de aprender de todo eso que te causó un conflicto en tu pasado para que no vuelvas a caer en lo mismo. Vas a cancelar un viaje que estabas planeando por falta de presupuesto. Enfermedades de conocidos o seres queridos te podrían quitar el sueño, ten presente que las pruebas que pone la vida no son pa fregarnos, sino para aprender de ellas. Si te proponen una salida en estos días con tus amigos no dudes en salir, pues hay muchas posibilidades de conocer una persona que te va a dejar sin aliento y quizás hasta sin dinero. No esperes a nadie, y date el valor que mereces, quien te quiera luchará por ti y pagará tu precio. Un proyecto que tiene que ver con ventas o negocio de alimentos te va a venir perfecto.



Capricornio

No confundas tus sentimientos y si tu pareja ya no te hace sentir ni cosquillas es momento de decir adiós antes de lastimarlo o lastimarla con tu indiferencia. Viene un fin de semana lleno de estrés, cuídate mucho de enfermedades pues estarás muy propenso o promesa sobre todo infecciones. El amor de lejos siempre te vendrá fortalecido pues, aunque no esté a tu lado te da la fuerza suficiente para empezar cada día. A la fregada personas que solo te causan estrés y mal humor, cambia de círculo de amigos, eso te servirá para renovar energías, solo deja a quienes vale la pena tener. Las oportunidades en el amor tendrán fecha de caducidad, ya no desperdicies tu tiempo ni dejes ir a quien te busca y está dispuesto o dispuesta a iniciar algo contigo, sino funciona vendrá alguien más, pero si te la pasas poniendo un escudo al amor terminarás secándote por dentro al punto de no volver a encontrar alguien para ti. Debes aprender a creer más en ti y no en el concepto que te tienen las demás personas. Tienes muchos pretendientes y no te has dado cuenta, si estas soltero o soltera es momento de darle entrada a tu vida a esa persona que realmente te quiere y te merece. Que se cuiden tus enemigos y las personas que no creyeron en ti pues entras en una etapa en que logrará mucho de tus planes y metas que te habías propuesto. Aprende a que se te resbale todos los malos comentarios de otras personas.



Acuario

Cuidado con chismes en el trabajo o dentro de la familia que te van a poner muy de mal humor. Te sentirás triste al terminar los días, es normal, estas madurando, comenzarás a darte cuenta de muchas cosas, verás la verdadera cara de una persona a quien admirabas y querías mucho. Se aproxima un evento social o reunión, te la pasarás de lo mejor. Te enteras de rompimiento de relación de persona cercana. Cuídate de caídas y golpes, es decir los accidentes podrían estar a la orden del día. Te viene un dinero antes de finalizar el mes y te va a caer de perlas pues lo utilizarás para pagar unas deudas. Deja de pensar en el mañana y céntrate en el presente, deja que cada quien se haga responsable de sus actos, no creas en promesas falsas porque terminarás decepcionándote de medio mundo. Se viene un viaje muy perro donde te la pasarás de la mejor. Busca a quien te busca y te ayude a mejorar y no a quien solo con reproches te haga sentirte más mal. No permitas que las personas te quiten el sueño con sus malos comentarios, aprende a deshacerse de toda esa basura que lejos de ayudarte a mejorar solo te hunden más en tristezas y depresiones. Es momento de planear una vida distinta que se encuentre llena de amor, paz y estabilidad, de quitar todo eso que no te permite avanzar y solo te causa conflicto.



Piscis

Si ya una vez esa amistad te dañó, no tienes por qué volver a confiar porque si lo haces te va a volver a ver la cara. Si estas soltero y no pones esfuerzo, dedicación y tiempo en consolidar una relación con personas que te han tirado los perros jamás vas a lograr nada, no esperes que la otra parte lleve siempre la batuta. No gastes tanto en cosas innecesarias, invierte en un negocio de comida, te va a venir perfecto. Si tienes una relación, habrá un ambiente tenso ya que otra persona está metiendo cizaña y malas energías pues quiere perjudicarlos como pareja. Una amistad andará muy pegada a ti y no es por buena onda, busca sacar algo de provecho, no te atontes y abre bien los ojos. Vienen cambios en el trabajo y en los dineros, aprovecha los ingresos extras para ir pensando en un negocio para mejorar en esta casilla. Comenzarás a ver la luz al final del camino y la noche comenzará a pasar, poco a poco la estabilidad llegará a tu vida solo deberás de ser muy fuerte para afrontar cualquier problema que la vida te ponga, no eres la misma persona de antes, eres un ser más fuerte con muchos sueños por cumplir, dejó de doler el golpe y has aprendido que todo tiene un tiempo y espacio y lo que no sirve es momento de soltarlo para que no siga lastimando más tu herida.