Mayela Laguna fue víctima de una agresión física en Acapulco, ocurrida frente a su hijo

La empresaria Mayela Laguna, ex pareja de Luis Enrique Guzmán, reveló un impactante episodio vivido recientemente en Acapulco, donde fue víctima de una agresión física mientras estaba acompañada de su hijo de cinco años.

El incidente, que dejó a Laguna con heridas visibles y un fuerte impacto emocional, ocurrió cuando una mujer desconocida la atacó sin previo aviso.

En declaraciones al programa “Siéntese quién pueda”, Mayela describió los momentos de angustia que enfrentó al ser agredida por la mujer, quien la insultó y la sometió físicamente. “Me empezó a insultar enfrente de mi hijo. Por un minuto me estuvo ahorcando, la verdad no me siento muy bien, me duele una costilla”, explicó. Además, añadió que la atacante también lanzó ofensas dirigidas hacia su pequeño, las cuales prefirió no detallar.

El ataque, según Laguna, no solo le dejó lesiones en el cuello y en el torso, sino que también provocó una gran angustia en su hijo, quien intentó defenderla gritando. Estos gritos habrían ahuyentado a la agresora, quien huyó llevándose el dinero de Mayela.

Con la voz entrecortada, la empresaria expresó su frustración ante la violencia sufrida: “Me da mucho coraje que me hayan quitado mi dinero, estoy tratando de tener un perfil bajo y, aun así, la gente no olvida”. Este episodio ocurre en medio de los intentos de Laguna por reconstruir su vida lejos de los escándalos, tras la polémica del ADN que desmintió que su hijo Apolo fuera de Luis Enrique Guzmán.

El ataque no quedó solo en lesiones emocionales; Mayela tuvo que ser ingresada al hospital, donde los médicos confirmaron que tiene dos costillas rotas.

