Wendy Guevara revela quién es el actor de telenovelas que le gusta

Wendy Guevara regresó de Tailandia, donde grabó su más reciente reality show, que será estrenado en redes sociales. En el aeropuerto fue abordada por reporteros, quienes le preguntaron cuál es el actor con el que más le gustaría compartir créditos en una telenovela.

Wendy Guevara, molesta por no haber ido a la fiesta de Shakira

La ganadora de “La Casa De Los Famosos México” reveló quién le gusta: “Mira, mientras se trate de besar y de un buen agasajo, pues que (los productores) me pongan el que ellos quieran. Ahorita mi favorito y el que me encanta es el venezolano, el (Emmanuel) Palomares. Él ya sabe que es mi novio en mi fantasía, es mi marido, lo quiero y lo respeto”.

Eduardo Verástegui vuelve a opinar sobre Wendy Guevara: “La verdad les parece una ofensa”

Guevara dijo estar dispuesta a trabajar gratis, si es al lado de Emmanuel: “Por ahí un productor que quiera que yo vaya y le dé unos agarrones al Palomares, pues yo feliz. Yo hasta ni les cobro. Ahorita es el galán de moda, y que se ataque el que se tenga que atacar. Estoy súper soltera, porque así soltera me puedo comer lo que sea”.

Wendy negó que esté distanciada de su amigo Nicola Porcella, ahora que ya no están viviendo en la misma casa: “Yo sé la persona que es Nicola, lo adoro, es mi hermano, y desde que salimos de “La Casa De Los Famosos”, ya hace un año, nos quedamos él y yo a vivir juntos con Agustín (Fernández), y la verdad Nicola es súper lindo, es un amor con las chicas”.

Por último, la influencer también comentó acerca del éxito que ha obtenido Karla Sofía Gascón por su trabajo en la película “Emilia Pérez”, sin hacer caso de las críticas que le hacen por su apariencia: “Yo creo que ella, ya que tiene más años de experiencia, ya está blindada ante eso; yo también. Yo no voy a detener mi vida por lo que me diga una persona p***** que ni siquiera sabe la cruz que cargo. Entonces yo le mando un beso, y de verdad mis respetos a Sofía, porque es una súper buena actriz. Que no haga caso, porque son viejillos cuarentones, cincuentones, que andan bien mal”.

Sigue leyendo: