Wendy Guevara, molesta por no haber ido a la fiesta de Shakira

Wendy Guevara había sido invitada a la fiesta que Shakira tuvo en Miami al lado de personalidades como Danna, Belinda y Lele Pons, pero no pudo acudir, debido a que la producción de “La Casa De Los Famosos México 2” no se lo permitió.

Lo anterior fue confirmado por la misma Wendy en un en vivo que compartió con sus seguidores. Cuando le cuestionaron si el rumor era verdad, dijo: “Es una historia bien larga y no quiero decirles, porque luego me voy a enojar, y no me quiero enojar. Ahí hubiera andado con Shakira y ellas, ahí dándolo todo”.

Más tarde, la influencer comentó cómo fue contactada por el equipo de la cantante colombiana para que estuviera en la fiesta: “Me hablaron de lo de Shakira, que para Miami, y yo dije: ‘Claro que voy’. Entonces ese día estaba el especial de grabación de “La Casa De Los Famosos México”, donde daban los premios, y me contemplaron, y hablamos y pedimos permiso de que yo no iba a poder asistir porque iba a ir al evento de lo de Shakira”.

Sin embargo, Wendy reveló que fue en ese momento cuando la producción le negó la posibilidad de ir. “Entonces me hablan: ‘No, que no puedes, que tienes que asistir a los de La Casa‘, y yo dije: ‘¿Yo para qué? Si ya nada más son unos premios de ellos’. Esa grabación era el jueves, y (ese día) a las 2 de la tarde, antes de que me empezaran a maquillar, me hablan (y dicen): ‘Que si gustas siempre sí, entonces no vengas'”.

Wendy reconoce que en ese momento sí se enojó: “¡Que me ataco! Yo dije: ‘Me hubiera ido desde la mañana con lo de Shakira a Miami’ y por eso no fui. Por sus cosas, que salieron con unas y luego otras. Entonces ya después me quedé bien p**** atacada y bien pe******, y ya”.

Finalmente, la ganadora de la primera edición de “La Casa De Los Famosos México” no descartó la posibilidad de colaborar con Shakira en un futuro próximo. “Pero quedamos en que yo iba a ir, no sé qué día, pero que yo iba a hacer algo”.

