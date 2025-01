Horóscopo de hoy de Nana Calistar 22 de enero de 2025

Escorpión

Vive el presente y deja de pensar en lo que harás mañana que eso ni existe, recibirás ciertas indirectas de una persona cercana que tiene mucho interés por ti. Antes que termine este mes de enero reflexiona sobre lo que has hecho y necesitas hacer para encontrar el balance adecuado en tu vida. Cuida la parte de tu estómago, ha estado muy vulnerable y podrías contraer una infección. Mitad de semana bastante buena en la cual deberás de poner en claro tu situación sentimental para que no te lamentes en un futuro próximo. Si te conformas con migajas el día de mañana no te quejes que pide y exige lo así que exige la que sabes que por derecho re corresponde. No permitas que nada sobre pase la línea del respeto hacia ti o de lo contrario será imposible detener eso, date a respetar y serás respetado, algunas veces tienes el hocico muy suelto y lastimas sin darte cuenta. Aprende a respetar las decisiones de los y las demás que no siempre tendrás la razón. Culmina relación de una amistad con su pareja y te va a pedir ciertos consejos. Vienen días muy buenos para reflexionar y darte cuenta de lo que en verdad importa en tu vida y de lo que sale sobrando. Deja de esperar a quien ni te masca ni hace nada por conservarte en su vida, enfócate en tu vida y deja pensar de atender la vida de las demás personas.

Libra

Podrías requerir regresar al pasado para evitar cometer ciertos errores, lo hecho este hecho, recuerda que es mejor arrepentirse de lo sucedido que quedarse con las ganas; aprende la lección para no volver a caer en las mismas situaciones de siempre. Cuida mucho la cuestión que tiene que ver con compra y venta pues podrías hacer un mal negocio y salir perdiendo algo de dinero. No andes de lengua floja con tus amistades porque la información que le sueltes la andarán divulgando. Grandes cambios en tu vida que te dejarán mucho aprendizaje entre ellos la solución de un problema y el retorno de amistad que se había ido sin razón alguna. Confía en Dios que ahí estará la solución de muchos de tus problemas, pero al mismo tiempo trabaja en ellos. Ten mucho cuidado con venganzas innecesarias deja que la vida se haga cargo de todo. No temas a cambios en el área de los negocios, te va a ir muy bien, solo date la oportunidad de realizar nuevas inversiones y fíjate con quien los haces porque podría haber perdida. No permitas que nadie te haga daño o te haga sentir menos de lo que vales, sabes bien quién eres y hacia dónde te diriges. Cuidado con compras innecesarias que no te aportarán nada a tu vida solo te dejarán ciertos gastos.

Virgo

Cuidado con caídas y golpes que estarán a la orden del día esta semana. Aléjate de quien te causa estrés, es momento de poner un orden en tu vida y alejarte de personas que te causen conflicto. No es momento de volver al pasado pues no hay nada nuevo que ofrecerte, despídete de todo eso que ya dolió y centra tu atención en los nuevos cambios y situaciones que mejoren tu vida y tu existencia. Tu pasado será tu cruz, tu karma te encontrará cuando menos lo pienses, quien te la hace te la paga con creces y prefieres arrepentirte de que quedarte con las ganas de algo. Muchos cambios en tu estado de ánimo que te enseñarán con quien sí y con quien ya no. En estos días recibirás noticias o un mensaje de una persona que nomás sirve para desestabilizarte o ponerte de malas. Muchas oportunidades de un cambio laboral que te va a beneficiar mucho sin embargo deberás de ser muy inteligente para no cometer graves errores. Cuídate de persona de piel blanca, te quiere comer el mandado o te va a meter en problemas bien gruesos, una sopa de su propio chocolate no le caería nada mal pa que entre en cintura y aprenda a respetarte.

Leo

Cuidado con chismes dentro de tu familia que estarán a la orden del día esta semana y podrían ponerte de malas. Noticia sobre inversión o negocio se dejará ver en estos días. No descuides la parte de tu cuerpazo criminal porque lo lamentarás dentro de poco tiempo, recuerda que, para engordar en muy poco tiempo, debes aplicarte si realmente quieres ver resultados en poco tiempo. Vienen días buenos en los cuales aprenderás a soltar todo eso que te ha hecho daño y no te ha dejado avanzar. La vida te dará un buen golpe para que se te quite toda esa ingenuidad que venías desarrollando desde hace mucho tiempo. Si tienes pareja necesitas mostrar tus sentimientos y mostrarle lo que es el verdadero amor pa que no salga a buscar lo que tiene contigo, no le des motivos pa que se aleje o discutan, porque eres muy de no sentirte a gusto si no estas peleando o discutiendo hasta por asuntos del pasado. Deja de pensar que el mundo está en tu contra y hazte responsable de tus propios actos o lo lamentarás en poco tiempo. Un amor prohibido se presentará y te hará ver tu suerte, tú sabes hasta donde lo permites, podrías lastimar a personas que son muy importantes para ti por algo que solo durará muy poco tiempo, piensa bien si vale la pena arriesgarte.

Cancer

Cuidado con lo que comes pues podrías subir mucho de peso. Momentos de mucha incertidumbre en tu vida, cuidado con enfermedades contagiosas que entras en un ciclo bastante complicado en el que todo podría salirte mal. Aprende a desprenderte de esas personas toxicas que te han causado problemas en tu vida o no te han dejado avanzar. No permitas que nadie se meta en tus planes y aprende a siempre tener la primera y la última palabra pues sabes bien que la mayoría de las veces tienes la razón; no dejes que nadie se interponga en tus planes o de lo contrario en poco tiempo estarás lamentándolo. Vienen cambios muy buenos en tu economía que deberás de aprovechar si quieres que todo te salga como esperas. Tienes envidias a tu alrededor, que eso no te detenga en el cumplimiento de tus sueños y metas, ve por tus objetivos y metas sin mirar lo que las demás personas digan o piensen. Es momento de invertir en eso que mueve tu vida y tu mundo para que en corto tiempo comiences a ver los resultados de lo que quieres y has esperado. Deja que la vida siga su curso y no trates de ir por algo que aún no es tiempo de que sea para ti. La vida te pondrá con la persona adecuada, no la busques o te podrías equivocar.

Géminis

No permitas que tus sueños o metas se vengan abajo por la mala energía o envidia de otras personas, pon las cosas y situaciones en su lugar y haz lo que tengas que hacer para que no te vean la cara ni cometas errores y equivocaciones. Noticias de familiares, un embarazo saldrá a la luz y un problema con persona piel blanca se presenta en estos días, no te tomes las cosas tan personales. Un embarazo o nacimiento dentro de la familia se ve muy próximo, ten mucho cuidado con esperar más de la cuenta de las personas que te rodean pues te quedarás con los brazos abiertos. Es momento de tomar decisiones importantes las cuales te ayudarán a crecer mucho en tu vida. Te viene una entrada de dinero muy buena que te dejará grandes ganancias, pero debes de ser cuidadoso con el dinero pues, así como llegará se podría ir. Vienen cambios buenos y un viaje que has esperado desde hace tiempo se va a concretar. Sacúdete la rutina y el desamor y ve tras cada sueño y meta que eso es lo que te mantendrá de pie más fuerte que nunca. Tu ingenuidad e inocencia es lo que te afecta o daña demasiado, necesitas ser menos tonta, solo así evitarás que te sigan fregando la existencia y jugando con tus sentimientos. Nada es gratis en la vida y tendrás que luchar mucho para conseguir lo que quieres, mueve tu mundo y tu vida.

Tauro

Necesitas soltar toda esa basura que has venido cargando desde hace tiempo pues es la que te impide lograr consolidar metas y sueños y sobre todo seguir creciendo. Mucha suerte esta mitad de semana en juegos de azar aprovéchala. Nadie ha dicho que la vida es fácil así que deja de quejarte por tonterías que no tienen importancia alguna, pero tú las pones en primer plano. Cuidado con cambios de conducta inesperados pues andarás en un tonto insoportable y podrían pagar justos por pecadores. Encuentras cosas que habías perdido, te enteras de noticias de familiares lejanos que podrían dejarte muy pensativo o pensativa. No tomes venganza por tus manos y deja que el karma se encargue de cobrar factura sabes bien que nunca te falla, nuevos amores llegan y vienen cargados de buenas cosas, solo no cometas las mismas equivocaciones de antes para evitar errores y complicaciones. Te vienen chismes muy perros de amistades, andan ladrando de más las perras y echando veneno a más no poder. Si tienes pareja vienen celos y quizás separación por unos días. No seas tan tonto o tonta y manda a la fregada a quien te complica la vida, deja que cada uno se haga responsable de sus problemas y responsabilidades, no metas las manos al fuego por alguien que no vale ni un pepino.

Aries

El día que aprendas a ver más por ti y dejar de ver por quien solo te afecta la vida, ese día conocerás el verdadero sentido de la felicidad y el amor propio va sobre salir más que nunca. Aléjate de quienes te meten en problemas y te hacen sentir menos importante. Días de mucha reflexión en los que conocerás la felicidad con tu pareja en caso de tener pues comenzarás a ver la luz en muchas situaciones. Mucho trabajo en puerta y comenzarás a quitar de tu camino todas esas personas que se han interpuesto en tus planes y te han hecho pasar un mal momento. La ingenuidad que tenías ha ido desapareciendo, pero para eso tuviste que caerte muchas veces y tuviste que ser engañado de igual forma, deja de joderte tanto la vida y no te hagas daño que no es necesario llegar a esos extremos. Tu carácter comenzará a tomar forma, se más precavido en tus decisiones y metas para que no cometas errores de los cuales te lamentes en muy poco tiempo. Deja de andar mendigando amor y manda a esa gente a la fregada que no avanzan ni dejan avanzar. Noticia de perdida y rompimiento de relación dentro de la familia se ve muy próxima. Muchas sorpresas en próximas fechas con cuestiones que tienen que ver con los dineros se solucionarán y te dejarán grandes ganancias.

Sagitario

Cuidado con una inversión que quieres realizar pero que no se ve buen momento para hacerla. No te permitas manipular por miembros de tu familia que buscarán que hagas lo que ellos quieren para su beneficio personal. Cuidado con golpes y caídas que van a estar a la orden del día. La vida tomará factura y se encargará de poner en su lugar las deudas pendientes. Una amistad saldrá del closet y te vas a enterar de dos noticias una del ámbito familiar y otra laboral que te traerán algo pensativo pues habrá que tomar decisiones, unas muy perras. La vida ha sido injusta contigo en muchas ocasiones, pero debes de saber que ésta no es justa con nadie, siéntete en la gloria pues siempre habrá alguien mucho peor que tú. Cuídate de persona piel blanca te va a meter en problemas a ti o a miembros de tu familia trata de no contar nada de tus planes. Ten cuidado con persona de piel aperlada que buscará fregarte o afectarte con ciertos comentarios fuera de lugar. Tu instinto siempre te dice cuando alguien te miente o te quiere ver la cara de estúpida, no permitas que nadie se sobre pase contigo porque el permitirlo una vez es tolerarlo siempre. Viene noticia del extranjero que te beneficia. Amores de una noche se harán presentes y con ellos cambios en tu conducta pues podrías confundirte demasiado y más si tienes una relación o una pareja.

Capricornio

Un amor te marcará en este inicio de año, grandes aprendizajes te dejará, pero deberás de aprender la lección para que la vida no te la vuelva a poner. Ya no te dejes caer por nadie y vive tu vida al máximo no es momento de quedarte con un antojo o ganas de algo, vive y se feliz. No te detengas en sueños y metas y busca la posibilidad de que se hagan realidad. Cuidado con noticias inesperadas que te podrían hacer reaccionar de manera negativa. Debes atender más a tu familia si quieres crecer más pues te has centrado en todo menos en quien en realidad vale la pena y merece tu atención. No tengas miedo de enfrentar esos miedos que te han detenido en el cumplimiento de tus sueños y metas. Cambios en tu economía muy benéficos y oportunidad de un viaje que te va a ayudar mucho a descansar y desestresarte. Deja de ser tan tonto con quien solo te utiliza cuando necesita un favor de ti y mientras ni te procuran ni te ven. Cuida mucho la parte de tus sentimientos pues podrías estar poniéndola en riesgo sin razón alguna. Una oportunidad bastante buena de comprar vehículo hazlo con calma y si no puedes con la deuda no la realices. Grandes cambios que te ayudarán a enfocarte en tus sueños y comenzar a ver más por ti antes que en las demás personas.

Acuario

Siempre fuerte queriendo lo mejor de la vida para ti, te importa un comino la opinión de las personas, pero te afectan mucho los comentarios de tus seres queridos, aprende a decir que no, cuando es no; no puedes estar para todo mundo pues ellos no siempre estarán para ti. Amores de una noche y posibilidad de viajes muy buenos se presentan, disfruta tu vida y vive como si fuera el ultimo día, come bien y duerme bien, tu inestabilidad se debe a tu falta de descanso y ganas de lograr tus objetivos. Aprende a ir por tus sueños y metas, la vida es simple, pero te la pasas pensando en tonterías y por esa cuestión no has logrado avanzar del todo. Mientras vivas creando ilusiones falsas seguirás viviendo en la misma fregaderas de siempre. Tu mendigo carácter no te ayuda en nada, por eso algunas veces la gente se aleja de ti, pero eso en gran medida ayuda a quitarte de amistades y personas falsas; sabes que eres de poca tolerancia y que pocas personas merecen estar en tu vida. Es posible que te vayas de shopping o inicias una etapa de renovación en la cual, tu cuerpo se verá mucho mejor, la dieta y el ejercicio ya están logrando grandes cambios en ti. Ya no vivas del pasado, recuerda que tienes tu presente y tu futuro para ser feliz. Amores de una noche se presentan y mucho cambio en tus actitudes que podrían dejar mucho que desear sobre todo con tus familiares.

Piscis

Hay días en que solo te gustaría desaparecer de este mundo, no pienses de manera tan negativa y piensa más en las personas que dejarías en este mundo, algunas ocasiones sueles pensar solamente en ti antes que en las demás personas. Momento de atender esas cuestiones que has dejado para mañana por falta de tiempo o flojera, no es momento de ir tan lento en sueños y metas, es momento de solucionar todos los pendientes que tenías. Viaje inesperado y posibilidad de iniciar relación en caso de estar soltero o soltera con persona de tierras lejanas con la que has estado tratando. Vienen cambios muy buenos en tu economía solo trata de llevar las cosas con calma y no te adelantes en nada. Probabilidades de borrachera esta semana, te vas a enterar de un chisme que no sabrás ni que hacer, no digas nada para evitar problemas, si estas soltero o soltera disfruta esta etapa y no te deprimas, a veces es mejor solos que mal acompañado. Recuerda que nadie es indispensable y todos somos reemplazables. Cuidado con golpes o caídas que estarán a la orden del día. Tu buen corazón y buena voluntad son la pieza clave para conseguir tus sueños, recibirás noticias inesperadas en próximos días que te van a hacer muy feliz. No permitas que amores del pasado regresen a tu presente y te causen problemas o conflictos.