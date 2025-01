Luis Enrique Guzmán demandará a Mayela Laguna; exige reembolso de pensión alimenticia

Rebeca Ortiz y Diego Santamirano, abogados de Luis Enrique Guzmán, informaron que, a pesar de lo que dijo Mayela Laguna en meses pasados acerca de que no apelaría la sentencia de nulidad de paternidad -luego de que la prueba de ADN demostrara que Guzmán no era el padre biológico de Apolo-, ella ha interpuesto diversos recursos para seguir cobrando una pensión alimenticia.

Para frenar esta situación, el hijo de Silvia Pinal ha decidido levantar una demanda en contra de Laguna, como lo explicó el abogado: “No es justo que se siga teniendo que pagar una pensión alimenticia, que por cierto, ella la sigue cobrando, pero finalmente nosotros vamos a tomar las acciones correspondientes para frenar esta situación y para que en su momento ella tenga que pagar todo lo que nos está costando esta situación”.

Ortiz agregó: “Actualmente tenemos una sentencia que todavía no se encuentra firme…donde se declaró como tal la nulidad de reconocimiento de paternidad. Ella (Mayela) hace un comunicado (informando) que no iba a interponer este recurso de apelación, o que si ya lo había interpuesto, en determinado momento lo iba a retirar, siendo que en todo este tiempo no lo hizo de esta manera. Ella interpuso su recurso de apelación”.

A pesar de que la sentencia salió en octubre de 2024, Mayela todavía no ha retirado la apelación: “Nosotros actualmente, al no tener una sentencia firme, tenemos que dar cumplimiento a las obligaciones alimenticias, que en ningún momento se han dejado de cumplir por parte del señor Luis Enrique. Entonces sí es algo extraño para nosotros que (ella) dé, por un lado, esa información, y que al día de hoy no ha retirado esa apelación”.

En estos meses Luis Enrique ha seguido depositando la pensión, como lo explicó su abogada: “En todo momento él ha dado cumplimiento. Inclusive antes de iniciar el procedimiento ellos ya contaban con un convenio, que ya estaba ratificado en un juzgado de lo familiar…Posteriormente ella decide iniciar un proceso adverso al inicial del convenio: presenta una demanda de alimentos y solicita una pensión alimenticia provisional”.

Para los abogados de Guzmán, estas medidas de Mayela son para ganar tiempo y seguir cobrando la pensión: “Después de la apelación vamos a esperar a que la sala decida si confirma o revoca la sentencia que actualmente nosotros tenemos a nuestro favor. Una vez que ya sea revocada o confirmada, ella tiene un término para interponer el juicio de amparo, y también es estar esperando a los tiempos judiciales, que esto es básicamente alargar el procedimiento.

“Se va a realizar una nueva demanda por todas estas situaciones, por todos los daños que se ocasionaron y porque nosotros tenemos que continuar pagando el tema de la pensión alimenticia, situación que evidentemente no le corresponde, ya que todo esto fue producto de una mentira, un engaño que vilmente sufrió el señor Luis Enrique”.

Los abogados también informaron que Mayela Laguna incluso solicitó el incremento de la pensión alimenticia, para que fuera de 24 mil pesos mexicanos al mes, y en un juicio diverso del convenio, está solicitando aproximadamente 50 mil pesos mensuales.

