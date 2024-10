Luis Enrique Guzmán le retira su apellido al pequeño Apolo

Luis Enrique Guzmán informó que ya no tiene ningún tipo de responsabilidad con el pequeño Apolo, hijo de su ex pareja Mayela Laguna. Él acudió a los juzgados, donde fue notificado de la decisión del juez, poniendo así fin a un largo proceso legal.

Se confirma que Luis Enrique Guzmán no es el padre del pequeño Apolo

El hermano de Alejandra Guzmán habló ante reporteros tras ganar el juicio de desconocimiento de paternidad: “Ahorita estamos contentos. El juez sacó las pruebas contundentes. Por el momento estamos muy a gusto y muy tranquilos con la sentencia. Creemos que ya era justo que se terminara esta pesadilla”.

Luis Enrique Guzmán dice que Mayela Laguna lo fue a buscar ya estando embarazada

Luis Enrique se dijo preparado para una nueva etapa en su vida: “Llevo un año de terapia en el que estoy tratando de asimilar las cosas, de poder reiniciar mi vida, social, laboral, sentimental, todas. Para mí esto es como un renacimiento, y lo voy a aprovechar lo más posible. Aprovechar mucho a mis hijas, a mi mamá, a mi papá, pasar más tiempo de calidad con mi familia. Ahora me doy cuenta que son vínculos para toda la vida. A veces uno no se lleva muy bien con los hermanos o los primos, pero es lo único que tenemos, entonces hay que consentirlos y quererlos”.

Guzmán también dijo no estar preparado por el momento para retomar su vida sentimental: “No creo tener una relación en poco tiempo, todavía estoy en duelo, pero en algún momento yo voy a reiniciar mi vida, y una vez que retome la confianza tendré alguna pareja, pero ahorita todavía no puedo ver eso en el horizonte, porque lo que quiero es dedicarme a mi familia, a mí, a mi salud”.

Luis Enrique desconoce si más adelante podrá tener algún lazo afectivo con Apolo: “Sólo el futuro podrá decir eso. Yo estoy muy contento con la decisión del juez. No tiene por qué hacérsele daño ni a él, ni a mí, ni a mi familia, ni a ella (Mayela). No voy a negar que tuve sentimientos por él, pero me da gusto que en el futuro tiene un panorama padre con su familia. Por el momento voy a tratar de poner un poco de distancia”. Ahora él está listo para reactivar su faceta como artista, y comentó algunos de sus planes: “Tengo que renacer de las cenizas y echar para adelante. Estoy sacando mi música, voy a sacar un video que hice con mi yerno y quiero re-explorar la parte artística que dejé de lado”.

Finalmente, Luis Enrique dijo que este largo proceso legal -que duró año y medio- lo ha llevado a cuidarse físicamente, por lo que ha estado haciendo ejercicio: “Yo estoy caminando 8 mil pasos diarios, mínimo, y ya bajé 9 kilos. No sé si se me noten, pero sí estoy haciéndole al ejercicio. También me voy a meter al gimnasio y estoy encontrando una nueva vida, una nueva salud, y pues eso es lo que quiero”.

