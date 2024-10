Luis Enrique Guzmán toma terapia tras descubrir que no es el padre de Apolo

Luis Enrique Guzmán continúa en el juicio de paternidad en contra de su ex pareja Mayela Laguna, e informó que está en terapia desde que se enteró que no es padre del pequeño Apolo. Sobre su actual situación legal, se limitó a decir: “Estamos muy bien, estamos tranquilos. La verdad no puedo hablar de la audiencia todavía, es un proceso legal que sigue, entonces por lo tanto no puedo divulgar nada”.

Se confirma que Luis Enrique Guzmán no es el padre del pequeño Apolo

Cuando el hermano de la cantante Alejandra Guzmán fue cuestionado por los reporteros acerca de su estado de ánimo, dijo: “Yo estoy bien, yo la verdad me siento bien. Ya llevo un año y medio con esto, entonces pues ya llegué a términos. Estoy en terapia para mejorar mi estado mental, emocional, sentimental”.

Luis Enrique Guzmán habló sobre el hijo de Mayela Laguna

Desde hace un mes se confirmó oficialmente que Luis Enrique no es el padre de Apolo, pero mucho antes surgió en él un conflicto interno, que se acentuó por un largo proceso legal. “Ha sido un remolino de emociones para mí todo este tiempo. Son emociones encontradas, para acá, para allá, que si con ella, que si con él, pues es difícil”.

También señaló que, debido al juicio, hay muchos detalles que no puede revelar; sin embargo, valora el apoyo de amigos y familiares: “Les agradezco mucho a mi familia y a todos. No puedo decir más, pero ya cuando se cierre (el juicio) les cuento”.

Poco después, cuando le preguntaron sobre la supuesta pelea que tuvieron Alejandra y Sylvia Pasquel, Luis Enrique se limitó a decir: “¡No, para nada! Los rumores no son verdad. Yo apoyo a mis hermanas, a mi familia y estoy con ellas, en las buenas y las malas”. Una periodista comentó que Mayela Laguna le dijo que él sigue siendo el padre de Apolo, pero Guzmán exclamó: “Yo no sé qué dicen ellos. Las pruebas hablan contundentemente”.

