Horóscopo de Mhoni Vidente del 27 al 31 de enero de 2025

Mhoni Vidente lanzó sus predicciones para la última semana de enero donde le dice a tu signo del zodiaco qué le espera y cómo tener más suerte.

Aries

La carta del tarot que te va dominar es la Estrella que nos dice que la buena suerte es tuya que no tengas prisa por llegar al éxito que los triunfos llegarán paso a paso para que puedas disfrutar.

Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 12,59 y 70, tu color es el rojo y naranja, trata de volver estudiar una carrera universitaria, tu signos compatibles Leo, Virgo y Capricornio; casamiento en puerta, recuerda que a tu signo siempre va a ser dominante y líder en todos los sentidos solo trata de rodearte de personas positivas.

Cuídate de problemas de nervios y dolores de cabeza trata de relajarte trata de hacer mas ejercicio, recuerda que es tu año y tienes que ver de lo mejor y ponerse a dieta y piensas en una cirugía estética que te saldrá de lo mejor.

Ten cuidado con las envidias de personas que están ocultas en tu trabajo trata de protegerte y darte una limpia con agua bendita; trámites de papeles de hacienda y te pones al corriente con tus cuentas bancarias o pagas deudas atrasadas.

Te invitan a un viaje para el mes de marzo y será con un amor del signo de tierra, semana de estar con mucha motivación y analizar lo de poner un negocio propio recuerda que estás en tu mejor año para hacer una fortuna y empezar hacer un patrimonio.

Tauro

En el horóscopo del tarot te salió la Torre, que sin duda nos dice que es el momento preciso para sacar un crédito hipotecario y tener ya tu propia casa que sin duda va a ser tu templo de relajación, tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 25, 29 y 30, tu color es el amarillo y verde, tus signos compatibles Capricornio, Aries y Virgo, arriésgate a ser diferente y auténtico que la buena racha en lo profesional apenas empieza.

Días de estar más motivado que nunca porque empiezas una de tus mejores etapas de tu vida y será estar en paz con tu pareja, recuerda tauro que tu temperamento es muy fuerte y esta semana vas a estar un poco agresivo así que a calmarse y tener mas paciencia con los que te rodean.

Cuídate de dolores de garganta e infección de pulmones que esta semana estarán al orden día, para los tauro que están solteros será una semana de encuentros con amores del pasado, cambias el carro y piensas en comprar uno nuevo recuerda que tu signo lo domina el vestirse bien y andar siempre con dinero en la bolsa.

Tramitas papeles de escuela y entrar de nuevo a tu universidad para cerrar ya la conclusión de tu carrera, trata de dormir o estar descansando más recuerda que tu signo lo domina el estar con insomnio, trata de visitar más a tu familia y no seas tan desprendido, te compras ropa y cambias de look será un semana de cambios radicales decides cambiar de amistades y decides ya separe de amigos que no lo son.

Géminis

En el horóscopo del tarot te salió el Mago que sin duda nos dice que es el momento de tomar acciones conforme a tus planes para este año que esta carta nos asegura el éxito en los cambios profesionales, pero recuerda que es mejor tener la prioridad de llevarlos a cabo uno a uno para que puedas tener orden en tu día a día.

Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 02,16 y 78, tu color es el azul y blanco, tus signos compatibles Sagitario, Acuario y Libra, haz limpieza de los personas que te rodean es mejor quedarse con uno o dos amigos sinceros a tener muchos falsos y haz limpieza de tus recuerdos, solo quédate con los positivos.

Recomendación, que la prudencia reine en tu vida recuerda que tu energía es muy fuerte y vale por dos pero a veces tu soberbia te lleva a tener problemas donde no deberías así que ante todo la humildad y nobleza que eso te va hacer grande.

Tu inteligencia y rapidez mental no tendrá limites en estos días, así podrás hacer cualquier proyecto nuevo que tengas en puerta o el cambio de carrera universitaria para así puedas estas más fuerza en tu vida.

Controla tus gastos yo sé que a ti se te quitan los nervios comprando pero debes de medir y empezar un ahorro, te llega una invitación a salir con un amor nuevo.

Cuidado en el trabajo energías cruzadas a tu alrededor trata de no opinar de nadie, preparas un viaje para semana santa así ve llevándolo a cabo con tu familia.

Cáncer

En la carta del tarot te salió el Emperador que nos indica que va a ser una semana de ser y sentirte el mejor, es decir, elevar tu orgullo y autoestima al máximo para que nadie pueda dañarte recuerda que estas en tu mejor año de ser grande en cuestión de trabajo así aprender a dominar los sentimientos de miedo.

Tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 01, 14, 47, tu color es el verde y blanco, tus signos compatibles Piscis, Capricornio y Escorpio, recibirás una llamada importante para un nuevo proyecto laboral.

En estos días te debes de quitar lo inestable emocionalmente es decir ya no pensar de más que si tu pareja ya no te quiere recuerda que no le des tanta importancia a las cosas que no suceden, que tu tenacidad es un arma muy importante en tu vida, es decir, que tu signo se carga de fuerza interior para lograr lo que desea y en estos días va estar con la tenacidad de llevar a cabo lo que tanto deseas.

Trata de encontrar una forma de relacionarte es decir que encuentra grupos de personas que sean más afines a tus ideales y verás que te sentirás de lo mejor.

Días de estar con algo de enojos y rencores trata de superarlo, sigue con la dieta que ya te estás viendo de lo mejor, cuidado con las perdidas trata de ser más cuidadoso con tus cosas, recompensa económica en estos días.

Leo

La carta del tarot es El Sol que nos indica que se vale equivocarse y aprender de los errores, pero no se permiten volver a tropezar con la misma piedra así trata de enfrentar los problemas y sacar la mejor decisiones que te haga sentir bien.

Esta carta del tarot nos recomienda que tenemos al mundo a nuestros pies que solo tarta de enfocarte y concéntrate en lo que deseas para ser feliz, tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 15, 20 y 49, tu color es el azul y blanco, tus signos compatibles Aries, Sagitario y Acuario.

Debes de tener el propósito de tu vida claro y darle continuidad a tus proyectos, en estos días tu capacidad de liderazgo y mando va estar al cien por ciento por eso trata de buscar un trabajo donde te puedas desarrollar más tus actitudes y así llegar al éxito que tanto deseas.

En cuestión de pareja va estar muy desconfiado trata de no caer en esas situaciones que después te puedas arrepentir, un amor nuevo te busca en estos días.

Sigues con tus metas de ejercicio que ya te estás viendo de lo mejor, ten listo tu pasaporte que lo vas necesitar porque vas a salir de viaje con la familia.

Virgo

En el horóscopo del tarot te salió El Mundo, que nos dice no tengas miedo a tomar decisiones que lo más importante que tu estas tranquilo y estés en busca de tener éxito en tus proyectos de vida y menos en este tiempo que la buena suerte te rodean al máximo.

Tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 26,31 y 38, tu color es el azul y amarillo, tus signos compatibles Tauro, Piscis y Acuario, silencia tu mente que a a veces eso no te deja dormir, van a ser unos días de discreción porque las energías de los chismes te van estar rodean así que en boca cerrada no entra moscas.

Que va a ser una semana de cumplimiento de obligaciones que no te vas a poder escapar de eso que tenías pendiente de hace tiempo así que trata de ordenar tus cosas y llevarlas a cabo y verás que te sentirás mejor.

Semana de estar con sorpresas económicas y entender que el dinero que te va a llegar es para pagar deudas, te busca un amor prohibido para salir recuerda que va a ser unos días de mucha pasión desenfrenada en tu vida.

Sigues cuidando tu salud que ya te vez de lo mejor y los que te rodean también te ven diferente, actualiza tu papelería de visa americana y pasaporte que lo vas a necesitar.

Un consejo importante vida sola hay una así que divirtiese y salir de viaje que eso son los buenos recuerdos de la vida.

Libra

En la carta del tarot te salió el Juicio que nos recomienda tener toda nuestra papelería de trabajo y escuela ordena y lista porque la vas a ocupar esta carta te indica que cualquier caso legal que tengas vas a salir como ganador, así que trata de resolver problemas y estar en paz en tu vida.

Tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 27,43 y 64, tus signos compatibles es Libra, Acuario y Tauro, tu color es el rojo y negro, déjalo ir eso que no era para ti ya no insistas es mejor darle vuelta a la página.

Días de muchas sorpresas agradables en tu vida laboral recibe un reconocimiento y te viene un premio grande en la lotería, recuerda que tu signo es el amigo de todos por eso siempre vas ser la persona indica para ir a los eventos por tu forma de ser tan agradable.

Te invitan a salir de viaje para visitar a tu familia en el mes de febrero, sigue con la dieta que ya te estás viendo de lo mejor pero no olvides que lo más hermoso que tiene tu signo es su corazón noble así que nunca cambies.

Es tiempo y madurar y emprender nuevos retos de trabajo, te buscan del extranjero para que tomes un diplomado recuerda que entre más aprendas más vales así que no dejes pasar esta oportunidad.

Escorpio

En el horóscopo del tarot te salió el Loco que nos dice que va a ser una semana de madurar en cuestiones amorosas y dejar a esas personas que no te valoran recuerda que tu signo es de buenos sentimientos, pero siempre abusan de su nobleza.

Esta carta del Loco también es dinero rápido y por lotería con los números 17,18 y 66, tu color es el amarillo y naranja y trata de jugarlo el día martes, tus signos compatibles son Capricornio, Piscis y Cáncer.

Va a ser unos días despertar a nuevos rumbos de trabajo, recuerda que tu signo no le gusta que lo ordenen o le digan lo que vaya hacer pero en esta vida tiene que aprender a tener más paciencia y saber recibir órdenes de superiores.

A los Escorpio que están casados les va a venir un embarazo e puerta, ten cuidado con problemas legales y trata de resolverlos, recuerda que tu signo es el más sexual del zodiaco por eso siempre busca tener varias parejas a la vez, pero eso te desgasta mucho tu energía positiva así trata de controlar tus impulsos sexuales y tener una sola pareja sentimental.

Ya no te preocupes tanto por lo que piensan de ti los demás recuerda que debes de seguir avanzando y seguir siendo exitoso, consejo de la semana cuida tu salud y trata de seguir una vida más saludable en todos los sentidos que los excesos solo te van a causar problemas.

Sagitario

En la carta del tarot te salió la Templanza que te dice que calma que todo pasa que a veces tu signo no sabe llevar crisis personales se ve en un barril sin fondo así que no te preocupes que ya en estos días las energías positivas te van a rodear para que resuelvas todos tus problemas.

Revisión laboral en estos días y cierre de mes, pagar deudas de tarjeta de crédito, tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 10,13 y 74, tus signos compatibles es Leo, Cáncer y Aries, tu color es el rojo y amarillo, que pidas un deseo que el oráculo te va la conceder, ten cuidado en tu trabajo hay personas que no te quieren allí y sienten mucha envida por tu desempeño por eso te recomiendo que no confíes tanto tus asuntos personales porque vas a sufrir una traición y usar mucho perfume de sándalo antes de salir de casa como protección.

Te busca un familiar para invitarte a vender ropa o poner un negocio de comida no lo dudes que al sagitario se le da mucho el negocio, sales de viaje por cuestiones de trabajo, consejo de la semana que una buena organización de tus labores te va llevar a tener más tiempo para ti y así verás consolidar tus éxitos.

No dejes que nadie y nada te quite tu entusiasmo que eres un signo de lo más positivo y lleno de bendiciones no le des poder a los demás.

Capricornio

La carta del tarot es el As de Oros que nos dice que atraviesas por una buena racha económica que te llega mucha oportunidades de crecimiento económico, así que no lo dudes es el tiempo de invertir en un negocio o una casa.

Esta carta del as de oros te recomienda que no prestes dinero que te roban tu buena suerte y seas más desconfiado con los que te rodean, tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 04, 05 y 09, tu color es el amarillo y naranja, tus signos compatibles es Aries y Tauro; amor verdadero en estos días.

Semana de estar con mucho trabajo y juntas con tus superiores para cambios de proyectos así que trata de mantener la mejor actitud para que no se te haga tan pesado los días, cuídate de problemas de infección de piel o virus en la garganta trata de ir con tu médico y recuerda que lo mejor para prevenir esa enfermedad.

Consejo de la semana constancia y responsabilidad es muy importante para tu signo en estos momentos para que logres lo que tanto deseas, controlar tu temperamento, es decir, en las situaciones mas complicadas tener paciencia y sabiduría que eso te va ayudar a sobre llevar todas las situaciones, debes de utilizar tu poder de mente que siempre lo que piensas se te da.

Acuario

En la carta del tarot te salió la Rueda de la Fortuna que nos dice que junto a cumpleaños nos da la sinergia perfecta para lograr lo que tanto deseas en la vida que esta carta del tarot te va ayudar a conseguir nuevas metas y lograr tus objetivo.

El regalo especial para el acuariano es estar rodeado de personas que lo quieren un algo de oro o un perfume caro que le gusta lo bueno, tu mejor día es le jueves, tus signos compatibles Leo, Libra y Géminis, tus números son 11, 32 y 40, tu color es el azul y blanco.

Días de estar con mucho trabajo atrasado y de ponerte al día en todas tus actividades, recuerda que necesitas ya ordenar mas tus obligaciones para después no te veas tan presionado.

A veces piensas lo que no es y mas en el amor y por eso casi no duras con tu pareja sentimental porque te llenas tu mente de celos y sientes que te dicen mentiras por eso te recomiendo que ya dejes a un lado eso y trata de confiar en los demás.

Ten cuidado con el comer en exceso para después no tengas alguna enfermedad, te busca unos amigos para invitarte de viaje en semana santa, yo busques pretextos para seguir con el ejercicio, recuerda que como te ven te tratan y más que el Acuario es muy vanidoso así seguir con la dieta.

Consejo de la semana que estos días sean de equilibro en tu vida sobre todo en lo personal.

Piscis

En la carta del tarot te salió el Carruaje que nos dice que estas por el camino correcto que no lo piensas mas que es el momento tener el éxito en las manos y hacer esos cambios necesarios para lógralos.

Esta carta del tarot también te recomienda que es mejor moverse de cuidad o de país para que las energías de la riqueza te llegan mas rápido que todos los cambios que hagas en este momento van a ser positivos.

Tu mejor día es le viernes, tus números mágicos son 07, 21 y 24, tu color es el verde y rojo, tus signos compatibles Géminis y Escorpio, imagínate un vida mejor todos los días.

Días de no rendirte tan fácil mente recuerda que tu signo es muy perfeccionista en todo lo que realiza y cuando no lo puede lograr abandona el proyecto por eso te recomiendo que sigas adelante y verás que saldrás victorioso en tu trabajo.

Es difícil andar con dos personas a la vez por eso te recomiendo que ya definas tus sentimientos y te quedas con una sola pareja.

Mandas arreglar tu papelería de hacienda y te pones al corriente con tus pagos de tarjeta de crédito, trata de dormir más y dejar a un lado el celular para que no te robe el sueño.

Por fin decides arreglar una demanda legal o de pensión alimenticia es mejor solucionar todo en su momento.

Consejo de la semana la humildad en tu acción laboral te va llevar al triunfo y ese puesto de jerarquía que tanto deseas y que la pereza no te haga presa en estos días recuerda que debes de poner más acciones a tus obras y a tu vida.

