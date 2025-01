Trace Cyrus dice que su padre Billy Ray amenaza con demandarlo

Hace algunos días Trace Cyrus (hermano de la cantante Miley Cyrus) publicó un mensaje dirigido a su padre Billy Ray, diciéndole que está preocupado por su estado de salud. Esto provocó la ira del artista de música country, al grado de querer tomar acciones legales en contra de su hijo, quien ahora dice no respetarlo como hombre.

En su cuenta de Instagram, Trace escribió: “Papá, mi mensaje fue más allá de amar. Podría haber sido extremadamente honesto sobre muchas más cosas, pero no quiero exponer tu asunto de esa manera. Pero que me amenaces con acciones legales por querer que obtengas ayuda es una vergüenza.

“Pappy te está mirando con tanta decepción, te lo puedo asegurar. Deberías avergonzarte de ti mismo. Siempre te amaré, pero ya no te respeto como hombre. Todas las personas cercanas a ti están aterrorizadas de decirte cómo se sienten realmente. Yo no. Consigue ayuda”.

Hasta el momento, ni Billy Ray Cyrus ni Miley Cyrus han hecho comentarios sobre los mensajes de Trace Cyrus, quien también publicó en sus historias de esa red social una foto de su padre cuando era joven, junto con el texto: “Sigo contando los días. Y mi abuelo le dijo a mi padre: no se vuelve más fácil, sólo más difícil. Sólo permanece quieto”.

¿Cuál fue el mensaje de Trace Cyrus que enfureció a Billy Ray?

Billy Ray Cyrus fue uno de los artistas que se presentaron en la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Pero su show no fue lo que se esperaba; además de hacer playback, hubo problemas técnicos y su comportamiento errático generó muchas críticas.

“Lamentablemente, el hombre que deseaba tan desesperadamente ser, apenas lo reconozco ahora -escribió Trace en Instagram-. Las chicas y yo hemos estado realmente preocupados por ti durante años, pero nos has alejado a todos. No estás sano, papá, y todos lo están notando. No sé exactamente con qué estás luchando, pero creo que tengo una idea y me encantaría ayudarte si te abrieras y recibieras la ayuda. Ya sabes cómo contactarme”.

