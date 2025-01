Horóscopo de hoy de Nana Calistar 28 de enero de 2025

Escorpión

Es momento de grandes cambios en los cuales debes enfocarte en la parte monetaria, en no gastar en cosas que no ocupas, tus finanzas deberás de estar centradas en ahorrar un poco para las necesidades que se comiencen a presentar al finalizar el mes de febrero. Amores importantes están por aparecer, cuida mucho la parte de tu estomago o riñones pues podrías presentar problemas de infecciones. Momento de cambios en tu estado de ánimo quita la tristeza y céntrate en la felicidad que la vida tiene reservada para ti. Tus números de la suerte son el 21, 35 y 78. No des sin esperar nada a cambio, aprende a creer en tu sexto sentido y no tomes decisiones a la ligera. Tu buen corazón podría meterte en problemas, no confié tanto en quien en días te muestra una cara y en otros simplemente te da la espalda y se aleja. Cuidado con llevar una vida tan apresurada podría haber accidentes de por medio sobre todo afectar a quienes ni la deben ni la temen. No permitas que comentarios de otras personas arruinen tus días o te hagan bajar al suelo y caer. Has tenido todo para ser feliz pero no lo has sabido aprovechar y ese ha sido tu más grande error.

Libra

Aprende a tolerar a las personas porque andarás algo intenso o intensa en estos días al punto de despotricar contra medio mundo. Deja de mendigar cariño, amor y atención por personas que no te aportan nada o solo te dan dolores de cabeza. Hay personas que no han sido leales, pero no te preocupes pues poco a poco esas personas comenzarán a caer. Números de la suerte 12, 35 y 78. Es momento que creas y confíes en tu capacidad de lograr cuanto te propongas, has a un lado todos esos chismes de vecindad que no te conducen a nada y ve por todo eso que en realidad amas y quieres y te gusta. No es momento de gastar lo que no tienes en cuestiones que no ocupas o no necesitas, aprende a planear tus finanzas para que no hagas gastos innecesarios. Deja de creer en quien solo te ha traído problemas y mortificaciones, no es momento de regresar al pasado y volver a superar todo lo que ya superaste. Amor del pasado retorna en cualquier momento, pero te meterá en grabes problemas así que mejor maneja ese asunto de pinsitas y procura no involucrarte demasiado en esas cuestiones.

Virgo

Es momento que te desentumas y te pongas ya las pilas de una buena vez, se te da el estarte quejando por todo, pero es de okis porque aun con eso no logras hacer nada para mejorar o conseguir lo que se te de tu gana. Días de mucha reflexión y cambios de actitud que traerán contigo nuevas metas y proyectos que sabrás llevar a cabo de la mejor manera y forma. Deslíndate de cualquier responsabilidad que no te corresponda y deja a cada persona que se haga responsable de sus actos, días de reflexionar mucho e ir por todas esas cuestiones que has dejado inconclusas. Vienen días en los cuales estarás algo atorado con tu pasado y no sabrás de qué manera debes actuar o que camino seguir, tienes que reflexionar mucho sobre eso. No descuides tu cuerpo criminal pues por pensar en otras cuestiones le has entrado bien y bonito a la tragazón y sin darte cuenta de que sueles subir demasiado pronto de peso. Es momento que comiences a ver un poco más por ti y tu familia, date la oportunidad de compartir dichos momentos con tu sangre y con las personas que en realidad lo merecen.

Leo

Tu carácter es demasiado explosivo y por esa razón muchas ocasiones explotas sin darte cuenta de que puedes dañar y lastimar a quienes son en realidad importantes para ti. Es momento de comenzar a planear ese viaje que has tenido en mente y que por muchas razones no has podido llevar a cabo. Vienen días cargados de mucha energía positiva que deberás de saber utilizar y enfocar de manera correcta. Cuídate mucho de signos como virgo y libra te podrían meter en camisas de once verás y hablar a tus espaldas de ti y tu familia. No te permitas manipular por otras personas, recuerda que la última palabra está en ti y no en los demás. Amistades podrían necesitar mucho de ti y te lo harán saber en próximas fechas. Números de la suerte el 21, 34 y 89. Aprende a no quedarte con ganas de nada, recuerda que viniste a esta vida a disfrutar y pasarla bien. Tienes la lengua muy suelta y podrías meter en problemas a personas cercanas ya que lo que no te parece lo dices sin importar lo que piensen, crean o digan. Un amor muy importante aparecerá, si no tienes una relación deberás de ser muy inteligente para saber y darte cuenta de que es la persona que requieres y necesitas que se quede en tu vida.

Cancer

Vienen días cargados de felicidad, aprovéchalos al máximo y disfrútalos con tus seres queridos, es momento de reflexionar sobre quien eres y lo que has hecho en tu vida y que te falta por lograr para encontrar la felicidad. Un negocio de alimentos podría ser la clave para mejorar más que nunca tus ganancias. Embarazo en la familia y un viaje es estas fechas a un lugar cercano. No permitas que celos y desconfianzas arruinen lo que tanto te ha costado construir, en el amor hay días en los cuales no te encuentras o no te hayas y no sabes realmente qué camino elegir, date la oportunidad de ir por cada meta y sueño y conseguirás cuanto te propongas. Momento de cambios y de amores de una noche que estarán muy presentes. Tus números importantes son el 22, 46 y 78. No esperes que la vida te devuelva lo que un día te quitó, ve tras eso y lucha por obtenerlo pues estas en una etapa en la cual todo podría cuajar y hacerse realidad. Días de mucha luz, debes aprender a dejar en el pasado todos esos recuerdos que lastiman y solo te hacen daño.

Géminis

Es momento de aprender de los errores, de buscar cambios que te lleven a solucionar problemas que vienes cargando desde hace algún tiempo. No te permitas regresar al pasado, supéralo y olvídate ya de eso. Hay momentos en los cuales deberás de aprender con quien sí y con quien no es mejor seguir, no te martirices por quien solo te busca en días nublados, manda al miércoles a esas personas falsas que realmente no te dan ni un poco de lo que necesitas para concretar tu felicidad. Es momento que cierres cualquier circulo que tengas abierto, has pasado por situaciones bien difíciles, pero has sabido salir adelante, ya no des pie a comentarios tontos y mejor busca la manera de cambiar cada error o actitud que te hacia ser como los demás. Tus números de suerte serán el 23, 47 y 78. Momento en el cual debes actuar más prudentemente con quienes te rodean porque podrías hacerlos sentir mal con tus comentarios. Perdona, pero no olvides pues solo así evitarás que te vuelvan a ver la cara. Cuidado con ir tan aprisa en la vida pues al hacerlo perderás momentos los cuales podrías aprovechar para pasarla con tu familia o amistades cercanas.

Tauro

Es momento que comiences a planear ese viaje que tanto has querido y deseado sino lo realizas en estos momentos será muy complicado que lo hagas más adelante. Cierra ese ciclo de tu pasado que no te lleva a nada bueno, sigues viviendo con muchos rencores por personas que ya ni se encuentran a tu lado sino logras soltarlas no lograrás avanzar y quedarás atorada en esa área de tu vida. No te permitas manipular por nadie, es mejor que comiences a trabajar en esos sueños y metas que has traído en mente. Es momento de escarbar en tu pasado y recordar lo que has pasado para que comiences a valorar la persona que eres hoy en día. Lleva la fiesta en paz con quien ni la debes ni la teme, algunos momentos de tu vida sueles ser demasiado agresivo o cambiante de carácter y esa bipolaridad solo jala cuestiones negativas que a la larga dañan y afectan tu entorno. Cuidado con venganzas las cuales podrías hacerte sentir la peor persona de este mundo, deja que el karma se encargue de poner a cada persona en su lugar. No es necesario aparentar nada por nadie, sino de mostrarte tal cual eres y quien te quiera te aceptará con todos tus defectos y virtudes.

Aries

Es momento de aprender de quienes te rodean y de ser un poco más inteligente al momento de tomar decisiones porque habrá personas que buscarán perjudicarte con sus malos comentarios. Deja que el mundo ruede, que nadie te quite tu paz interior, disfruta todo lo que tienes a tu paso y no pierdas el tiempo en tristezas que realmente no te dejan nada de provecho. Momento familiar en estos días bastante agradable, te sentirás como pez en el agua y podrás expresarte de la mejor gana. Si sientes ganas de caer hazlo, pero vuélvete a levantar con más fuerzas, tu fuerza esté en tu familia y en cada sueño o meta que emprendas. Grandes amores aparecerán y con ellos la oportunidad de dar un giro de 360° a tus sueños y metas. Vienen días en los cuales ciertas noticias te van a caer como balde de agua fría y no sabrás cómo reaccionar ante tal situación. Amistades podrían ponerte en mal con sus comentarios, andarán ladrando mucho de ti y podrían ocasionarte graves problemas. Aprende a deslindarte de responsabilidades que no te corresponden, céntrate en tus cosas y en lo que en realidad importa y vale la pena.

Sagitario

Te vienen eventos muy buenos sobre todo salidas de fiesta con amistades, la pasarás a toda margara, disfruta cada día como si fuera el último y no te quejes tanto por cuestiones que tienen solución. Recuerda lo que has vivido para estar donde estas, pregúntate si ha valido la pena lo que has hecho y si faltó algo por hacer hazlo y ya no le pienses más. Deja que cada persona se haga responsable de sus actos y tú de los tuyos. Vienen días muy fuertes en los cuales tu vida podría dar un giro, es momento de hacerlo para renovarte y atraer nuevas metas y sueños para ti y los tuyos. No permitas que nadie te quite el sueño, debes de ir tras cada una de tus metas poco a poco y sin tener que estar dando explicaciones de más que no te conducirán a ningún sitio. Es momento de ponerte las pilas y de buscar las oportunidades por tu propia cuenta que nada te va a caer del cielo más que la lluvia. Viene la oportunidad de un viaje el cual se comenzará a planear poco a poco solo debes anotar todo para que no se vaya una. Aprende a quererte y amarte un poco más, no bajes tu valor por nadie y cree y confía en tu capacidad para tener a quien quieras y mandar al chorizo a quien ya no deseas.

Capricornio

Ten mucho cuidado con chismes de vecindad los cuales van a estar a la orden del día y podrías tomarte las cosas muy apecho sobre los comentarios que hacen sobre ti o miembros de tu familia. Vienen cambios de conducta importantes para ti y dichos cambios te ayudarán en mejoras económicas. Vienen momentos en los cuales el amor ya no constituirá una parte fundamental e importante en tu vida, dejarás de creer en muchos sueños que tenías para dar paso a las realidades, sino es visto por tus ojos no lo creerás así sea el miso amor. Déjate llevar por el poder de tus decisiones, que nadie influya en ellas, es momento que cada situación que vives aporte un poco para tu futuro, sino aprendes a valorar quién eres y lo que tienes jamás en la vida lograrás crecer como ser humano. No dejes que ninguna persona quiera imponer su voluntad donde tú tienes la última palabra. Ten mucho cuidado con lo que piensas y sobre todo con lo que dices pues sin darte cuenta dañarás a personas que son muy importantes y significan muchísimo para ti.

Acuario

No hagas caso a comentarios tontos, hay personas que les gustaría verte en el suelo y quizás harán todo para hacerte sentir mal, deja que sigan ladrando y que hagan lo que quieran, no estas para preocuparte por esas cuestiones. Mucha suerte en números con terminación 16, 46 y 78. Días en los cuales reflexionarás y comenzarás a buscar la manera de verte y sentirte bien. Vienen momentos de incertidumbre los cuales tendrás muchas dudas sobre cuestiones no solo de tu pasado sino de tu mismo presente, sueños que te darán respuestas y una enfermedad infecciosa podría hacerte caer en cama. Quizás no sepas realmente lo que quieres y lo que deseas y por eso no te has logrado encontrar con tus sueños, anota en una hoja en blanco cada meta que tienes y cada deseo y cada día trata de leerlo e impulsarte a conseguirlos, no trates de llegar al final sino has dado el primero o segundo paso. Momento de aprender de los errores para no volver a cometerlos. Mucho cuidado con chismes dentro de la familia porque se vienen malos entendidos de los cuales te pondrán de mal humor. Aprende a cuidar lo que sale de tu boca porque andarás con el hocico bien suelto.

Piscis

Viene viaje muy importante en próximas fechas, pero ponte ágil para que todo te salga como deseas y no vayas a tener ningún problema. Cuida mucho lo que comes pues entras en etapa en la cual subirás rápido de peso, debes aprender a controlar tu carácter y sentimientos, al estar en una etapa perrísima pero eres muy sensible y vulnerable y todo te podría dañar o lastimar en estos días. Momento de amores nuevos, si no tienes pareja o estas saliendo con alguien dale con todo y que sea lo que Dios quiera. Amores del pasado seguirán insistiendo, amistad terminará con su pareja por infidelidad. Conocerás la verdadera cara de una persona que te ha hecho creer que te es fiel y te quiere. Vienen amores muy importantes y cambios en tus estados de ánimo. Ten mucho cuidado con cambios inesperados en los dineros, checa bien en que estas gastando. Es importante que visualices lo que deseas en tu vida para que comiences a atraerlo a ti, haz a un lado los pensamientos negativos y trata de centrarte en lo bueno que la vida tiene para ti y los tuyos. Te viene dinero extra y noticias nada gratas que te podrían poner de malas. Ten calma y no te desesperes, sueles ponerte de malas sino vez resultados pronto y por esa cuestión muchas veces no logras consolidar tus metas y tus sueños.