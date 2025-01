Mariana Echeverría de ‘La Casa de los Famosos México’ está embarazada

Mariana Echeverría fue uno de los personajes más cuestionados en ‘La Casa de los Famosos México 2’, al salir del reality show recibió malas críticas e incluso se le cerraron proyectos, pero esto parece que quedó en el pasado para ella y está lista para seguir.

La conductora anunció -por medio de su cuenta de Instagram- que está esperando su segundo hijo, junto a su esposo Óscar Jiménez. Echeverría celebró la noticia y dejó un sentido mensaje:

“4 meses llenos de amor el año pasado fue sin duda uno de los más difíciles que hemos vivido. Nos enfrentamos a retos en todos los aspectos: momentos de incertidumbre, dolor y pruebas que pusieron a prueba nuestra fortaleza, la resiliencia y nuestra fe. Hubo días en los que parecía que todo estaba en contra y que los sueños estaban más lejos que nunca“, expresó.

La exparticipante de ‘La Casa de los Famosos México 2’, también reveló que se enteró de la noticia el año pasado y que de esa forma cerró ese año “con broche de oro”.

“Sin embargo, la vida nos demostró que después de la tormenta siempre llega la calma. Cerramos ese año con broche de oro, porque finalmente recibimos el regalo más esperado y soñado”, dijo.

El bebé llegó después de varios intentos

De esa misma forma, Echeverría compartió con sus seguidores que su hijo llegó después de varios intentos y de una pérdida. Pero, que ella y su esposo no se rindieron y tomaron la decisión de de la fecundación in vitro.

“Te soñamos tantas veces te imaginamos en cada latido y aunque el camino hasta aquí estuvo lleno de despedidas y lágrimas, nunca dejamos de creer en ti. Eres nuestro milagro. Hoy con el corazón lleno de gratitud y amor infinito te damos la bienvenida”, exclamó.

Por último, indicó que toda la familia está feliz de poder darle la bienvenida y que están llenos de agradecimiento y que el bebé nacerá en junio de 2025.

En el reality show de Televisa/Univision, Echeverría fue una de las primeras eliminadas y desató un hate masivo, incluso, se enfrentó en vivo a las conductoras de ‘Hoy’ y poco después arremetió con la productora del programa.

Contó, en un video, que Andrea Rodríguez, productora de ‘Hoy’, la trató mal y que tampoco se expresó de la mejor manera sobre ella.

“Al salir del programa, me enteré de que la productora me llamó ‘pendej*’ frente a todos, cosa que ni siquiera vi en ese momento, pero después me enteré”, contó.

“Hice un comentario, pero no ofendí a nadie ni me metí con su trabajo, y cuando llegué me juzgaron como una ‘Santa inquisición’, diciéndome cosas”, añadió.



Aunque estas controversias le costó oportunidades laborales, Echeverría parece estar en un momento feliz de su vida y alejada del ojo público.

