Ex compañeras de Mariana Echeverría dicen que fue despedida en vivo del programa “Se Vale”

Mariana Echeverría ha tenido que enfrentar duras críticas debido a la actitud que tuvo en el reality show “La Casa De Los Famosos México 2”. Varias personas que trabajaron con ella dijeron que era una persona conflictiva, pero ahora Tania Riquenes y Amanda Rosa, sus ex compañeras en el programa “Se Vale”, comentaron que la personalidad de la conductora hace 12 años era muy distinta. Además, no les pareció que entonces despidieran al aire a la conductora.

Ex “roomie” de Mariana Echeverría la acusa de quedarse con unos trajes de baño

En un episodio del podcast “Mujer De Fases” Amanda dijo que el ambiente en “Se Vale” (un programa de concursos en el que Echeverría estuvo de 2009 a 2011) el ambiente era hasta cierto punto tolerable: “Realmente ahí no hubo ningún tema que para mí haya sido relevante, comparado con lo que (Mariana) acaba de vivir. De repente se le subió un poco al final, pero dentro de todo teníamos una convivencia muy chida. Ella se fue alejando”.

Varias famosas acusan a Mariana Echeverría de malos tratos y bullying

Rosa recordó cuando la productora de “Se Vale” despidió a Mariana al aire, supuestamente por un detalle que tuvo con el aparato apuntador. “Cuando la corrieron, para nosotras fue una sorpresa, porque aparte fue en vivo. Groserísimo y antiprofesional, porque eso no se hace. Ella acomodó el apuntador; según yo, ella no lo apagó. La señora interpretó que lo había apagado, y la mandó a volar”.

La brasileña lamentó cómo se dieron las cosas para el improvisado despido de Echeverría. “No estoy defendiendo nada, estoy diciendo que eso podría haber pasado conmigo. Te das cuenta de lo desechable que es la gente en la televisión, en el mundo del entretenimiento, si no tienes tus palancas…Lo que vivimos con Mariana, mientras ella estuvo ahí, no pasó nada”.

Riquenes dijo que años después se encontró a Mariana, pero ésta tuvo una actitud diferente. “Siempre fue buena compañera, nunca nos hizo un desplante. Se alejó, pasaron los años, la volví a ver, quise retomar con ella, pero como que pues no; se alejó y ya no seguimos la amistad. Que sí me dolió, porque yo sí la quiero y le deseo siempre todo lo mejor”.

Por último, Amanda Rosa admitió que después de tanto tiempo la personalidad de Mariana podría haber cambiado radicalmente: “Yo no sé si actuó (en “La Casa De Los Famosos”), si estaba como que metida en ese papel. Era grosera, maleducada, todo eso que se vio, pero también fue hace 12 años chicos, ve a saber qué vivió esa mujer en estos 12 años. Si enloqueció, o si se deprimió”. Hasta el momento, Mariana Echeverría no ha comentado nada acerca de las declaraciones de sus dos ex compañeras de “Se Vale”.

Sigue leyendo: