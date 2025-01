Horóscopo de hoy de Nana Calistar 31 de enero de 2025

Escorpión

Si tienes una relación ten cuidado con una amistad de tu pareja le está metiendo ideas tontas sobre ti y podrían venirse problemas bien fuertes si lo sigues permitiendo. No dejes que nadie te robe tu paz y tranquilidad pues será complicada recuperarla. Días de mucha reflexión en los cuales iras soltando todo eso que te hace daño y no te ha dejado avanzar, una amistad tuya sufrirá un accidente, pero va a lograr salir adelante, no será nada de gravedad. Vienen momento muy perros y muy buenos para ti, pero deberás de ser muy inteligente para no cometer errores tontos de los cuales te pudieras arrepentir. Noticias del extranjero están por llegar y con ellas cambios en el área de lo económico. Momento de grandes cambios, comenzarás a madurar demasiado y te darás cuenta de lo que en realidad vales, ya no te pondrás de oferta por nadie pues sabes bien que nadie merece tus lagrimas ni tu atención y dedicación. Cuidado con cambios en tu estado de ánimo pues podría dañar a personas que son importantes para ti.

Libra

Vienen cambios importantes en tu vida y con ellos oportunidades de iniciar negocio o de cambiar tu forma de ser y de pensar. Aléjate de esas amistades pen#dejas que lejos de ayudarte o apoyarte solo buscan dañarte con ambos comentarios llenos de mala leche y envidias, debes aprender que amigo o amiga no es la que te conduce a vicios, a mentir, a engañar y a dañar a los y las demás y menos andar de calzón flojo, tus verdaderas amistades son esas que te dirán tus verdades en tu cara y te conducirán por el buen camino. No te limites en sueños y metas, aprende a disfrutarlos al máximo y darte cuenta de que vida solo una, aprovéchala de la mejor manera. Si tienes una relación entrarás en una etapa bien perra, pero vienen muchos celos y situaciones incomodas que deberás de atender a la brevedad posible, debes de ser más sincero o sincera con tu pareja y no ocultarle cosas o de lo contrario cuando estas salgan a la luz te bufará y te la armará de pedo bien gacho.

Virgo

No te hagas preguntas tontas ni pienses cosas que no son sobre tu pareja en caso de tener está bien desconfiar de todo mundo y es normal en ti pues las friegas que has llevado te han llevado a desconfiar hasta de tu propia sombra. No veas solo lo malo que te ha pasado ve las cosas buenas y aprende también de ellas. Una noticia en el terreno de los nuevos amores está por llegar, pero será algo muy complicado que no durará demasiado así que date tu lugar y no pierdas tu tiempo. Si tienes pareja cuídala muchísimo que vienen pleitos por malos entendidos y falta de tiempo. Muchas mejoras en la economía y en cuestiones de salud. Ten presente que nada en esta vida es gratis y si quieres acceder a cuestiones buenas deberás de trabajar bien y bonito para conseguirlas. Manda a la ñonga esos obstáculos que te impidan llegar a donde quieras. Aprende a ser más hija de la fregada con quien te hace pasar malos momentos, deja de quejarte por lo que no has conseguido y ve por eso que mueve tu vida y tus metas.

Leo

Cuidado con un negocio que estas por iniciar no te va a salir como tu espera además de que hay muchas personas envidiosas que buscarán que se te shingue el negocio. Cuidado con embarazos no deseados y noticias falsas. Momentos inesperados se aproximan y tu familia tendrá mucho que ver, trata de pasar más tiempo con ellos o de lo contrario dentro de poco tiempo te podrías arrepentir. Cuidado con una decisión que tomarás en próximas fechas, podría no ser la adecuada, consúltalo con tu almohada antes de decidir cualquier cosa. Viene una noticia que tiene que ver con persona del pasado, no será nada nuevo ni novedoso ancina que no te preocupes y llévate todas las cosas más tranquilas. Estas por entrar en una etapa en la cual te la van a querer dejar ir bien feo hasta Ditroy, dos amistades tuyas comenzarán a tener atracción por ti, échale muchas ganas y dale pa delante si te gustan y te mueve el tapete, si no, no hagas falsas ilusiones a quien quiere algo serio contigo o de lo contrario solo te expondrás a que el karma te dañe en muy poco tiempo.

Cancer

Es momento de cambiar tu forma de ser y mejorar esos aspectos en los cuales te has sentido algo estancado o estancada, la vida te devolverá en gran medida eso que en algún momento te negó. Se aproxima una borrachera o reunión muy perra en la cual te la pasarás de lo más genial. Cuidado con ese carácter que te cargas está de la shingada y vas a andar despotricando con quien ni la debe ni la teme. No te limites en tus sueños, están por llevarse a cabo, pero necesitas ser más persistente y no hacer caso a comentarios tontos de quienes te rodean pues solo te debilitan y te hacen sentir que no tienes la capacidad de lograr tus metas y objetivos. Ese plan que tienes para obtener un poco más de ingreso va a salir muy bien, pero necesitas saber con quién emprender ese negocio o de lo contrario te pueden robar o no te va a rendir como tú quieres o esperas y resultara la misma gata revolcada. Amores nuevos llegan y con ellos grandes cambios pues te sentirás mejor que nunca. Cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Cuidado con noticias inesperadas en el terreno del dinero pues se ven perdidas por descuido. No caigas en situaciones por las que ya pasaste y no te llevaron a ningún sitio o te arrepentirás al poco tiempo.

Géminis

Es momento que comiences a ver más por esa situación que te ha quitado el sueño más de una ocasión, arregla todos tus problemas que te han detenido y muéstrale al mundo de qué estás hecho. Cuida mucho la parte de tus rodillas y estomago pues podrías sufrir ciertas molestias o enfermedad que afecten esas zonas de tu cuerpower. En la medida que des recibirás, aprende a ser más soltado o soltada, sino estas dispuesto o dispuesta a sacrificar tu tiempo, esfuerzo y dinero en una persona no vale la pena que te eches la soga al cuello por alguien de quien aún dudas de su credibilidad, amor e interés por ti. Ponte perra en actitud y créetela sino nadie lo va a hacer por ti, llénate de valor y siéntete la última coca cola del desierto y solo así nadie se pasará de lanza contigo ni tus sentimientos. Cuida más tu alimentación o se te empezará hacer bolas el engrudo y hay muchas posibilidades de que subas de peso. Ve a las personas como son, sin maquillaje y ni caretas solo así entenderás y sabrás si tienen o no buenas intenciones contigo. No permitas que te arruinen los días en que te levantas feliz, mejor aléjate de personas pesimistas e inoportunas que solo buscan darte en toda la madre.

Tauro

Momento de que visualices qué es lo que quieres en tu vida y dejes de perder tu tiempo en pend$ejadas. No temas a los cambios esos te llevarán a cambiar la rutina y tener nuevas oportunidades sobre todo en lo que viene siendo el área laboral. Si tienes una relación es mejor bajarle dos rayas a tu humor porque hartas mucho a tu familia y cuando menos te lo esperes te la va a hacer de ped0 al punto que te lean la cartilla y manden a la shingada sin pex alguno. No permitas que esas metas y sueños que te has propuesto se los lleve la fregada, no te sigas atontando más y échale muchas ganas para lograr de una buena vez tus metas. Cambios de última hora en cuestión de los dineros, te podrían afectar muchísimo sino te pones las pilas. Ten cuidado con amores de una noche y cambios de ultima hora en cuestión de arreglo de documentos y demás. Si ya tienes una relación o sales con alguien busca la manera de saber si esto tiene futuro sino a la fregada y sin huaraches y continuar tu vida con alguien que realmente te quiera valorar y no solo te busque para pasarla bien por ratos porque eres muy de aflojarles demasiado pronto.

Aries

Vienen chismes de familiares, que te valga lo que digan y comenten, recuerda que tu vida tú la haces como se te de tu gana porque es tuya y nadie tiene derecho a meterse al menos que sea quien te da pa’ el gasto. No esperes ya más de nadie, busca la manera de reconciliarte con tu vida y no volver a lamentarte por la shinga que te dio la vida, es momento de soltar lo que te hizo daño y comenzar una etapa nueva para ti, alejada de rencores y envidias que no te llevan a ningún sitio, no pretendas regresar a lo que ya viviste, acostúmbrate a ser feliz e ir por tus sueños y metas. Viene una noticia que tiene que ver con amores y con cambios laborales que te va a poner de muy buen humor. Traes shingos de suerte en juegos de azar ancina que vete a jugar de perdido con las comadres a la lotería para que les des una buena shinga. Es momento de creer en ti y en tu capacidad de lograr lo que te de tu inche gana. Debes aprender a soltar todo eso que te hace daño o te limita en tu camino.

Sagitario

Vienen días de mucha reflexión sobre lo que hiciste en tu pasado y en tu presente. Si tienes una relación vienen días de incertidumbre y desconfianza los cuales traerán ciertos problemas. Momento de enfocarte en tu carrera y en eso que en realidad importa y vale la pena, no cambies tu forma de ser para complacer a nadie, solo enfócate en ti y en tu capacidad de lograr lo que quieres y deseas. Momento de que florezcas en todos los sentidos y dejes de esperar de las demás personas algo que jamás va a llegar. Has sufrido un chorro y prueba de ello es tu escudo protector contra las demás personas, te has vuelto algo desconfiado o desconfiada, ya no te enamoras tan pronto como lo hacías años atrás y eso se debe a la friega que has llevado. Un amor del pasado retorna, pero solo traerá dolor a tu vida y cambios inesperados. No caigas en esa situación y pon más atención en cada paso que des, recuerda que nadie está exento de regarla, pero hacerlo constantemente y error tras error solo deja a la vista tu debilidad y falta de madurez para aprender de los golpes que te da la vida. Cuidado con pérdidas materiales o caídas que estarán a la orden del día. No tengas miedo de ir por lo que quieres hazlo que estas en una etapa en todo lo que hagas y emprendas se llevará a cabo de la mejor manera.

Capricornio

Un viaje se comenzará a planear con amistades y la pasarás a todas margarás, disfrútalo al máximo y vive como si fuera tu ultimo día. Bájale de agua a los tamales pues no es tiempo de comer demasiado, problemas gástricos se aproximan y dolores en el estómago a causa de algo en mal estado. Cuidado con cambios de imagen podrías cometer un error y que te dejen como la chimoltrufia. Ten mucho cuidado con accidentes pues estarán a la orden del día. Tu defecto más grande es amar sin esperar nada a cambio y ese es el gran problema, recuerda que los tiempos cambian y si te conformas con tan poco el día de mañana amanecerás con un shingo de hambre, quiérete, valórate y no te conformes con poco, pues naciste pa merecer más de lo que te imaginas. Aprende a mandar a la shingada a amores del pasado que no te aportan y solo te shingan la existencia. La depresión es muy perra, a veces te deprimes mucho por las noches pues sientes que te falta algo en tu vida a pesar de que pudieras tener pareja, salud, dinero etc., si es así, necesitas reencontrarte y empezar a ver por ti, tu felicidad está en ti y no en otra persona.

Acuario

Aprende a no tomarte las cosas tan apecho y más si viene de familiares, no vale la pena que te agobies por cuestiones que tienen solución y no valen la pena. Es momento de creer en tus sueños, estás a punto de lograrlos, pero te desanimes por los comentarios de otras personas. Has andado muy pensativo o pensativa, aprende a que los problemas de los demás no te afecten tanto en tu estado de ánimo, debes ver más por ti antes de querer resolver la vida y los problemas de las demás personas. Te desesperarás en algunos momentos pues las metas que te habías propuesto no las has cumplido en tiempo y forma, recuerda que estás a tiempo solo no le flojees tanto o de lo contrario no te quejes. Ármate de valor y dile todo lo que sientes a esa persona, lo que vaya a ser será, esto te servirá mucho ya para quitarte la espina que traes atorada, recuerda que tu tiempo es lo más importante, no lo pierdas con alguien que no lo valora o que días te dice que sí y otros ni te habla. Recuerda que la vida es bella y fácil no la hagas difícil que no lo es, si una vez fuiste engañado o engañada y traicionada no tengas miedo a volver amar pues las equivocaciones del pasado te han hecho un ser humano más fuerte.

Piscis

Comenzarás a ver la luz en muchos asuntos. Viene un viaje en puerta y reunión y convivencia con familia, aprovecha estos días pa apapacharlos, a veces los descuidas un chorro necesitas compartir más tu tiempo con ellos. Los sueños te mostrarán el camino que debes de seguir para lograr esa meta que traes en mente, pon mucha atención pues estos días tendrás ciertas visiones o sueños que te dirán de qué manera lograr tu meta. Tus números de la suerte serán el 12, 34 y 78. Cuidado con un cambio que tiene que ver con casa o vehículo que te podría afectar o dañar. En tu trabajo vienen cambios y mucho estrés pues traerán una carga más pesada de cosas que quedaron pendientes. Es momento de que mandes a la fregada toda esa gente que solo buscará dañarte o fregarte. Posibilidades de conocer a una persona especial con quien has estado hablando por redes sociales, abre bien los ojos pues existe posibilidades que todo sea un engaño y solo te quieran para darte tu revolcada, no te atontes y no sueltes prenda ni des dineros pues solo pudieran utilizarte.