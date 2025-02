Sheinbaum dijo que México negocia con la frente “en alto” y ordenó tarifas de represalia

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo que el país implementará un “plan B”, que incluye aranceles de represalia, en respuesta a la imposición por parte del presidente Donald Trump de un arancel del 25% a todas las importaciones de México.

“Instruyo a la Secretaría de Economía a implementar el plan B en el que hemos estado trabajando, que incluye medidas arancelarias y no arancelarias en defensa de los intereses de México”, dijo Sheinbaum en una publicación en X el sábado.

No se conoce exactamente en qué consisten los aranceles de represalia de México.

En la misma declaración, Sheinbaum negó rotundamente “tener alianzas con organizaciones criminales”, calificando la acusación de la Casa Blanca de “calumnia”.

Una hoja informativa de la Casa Blanca sobre los aranceles decía que las organizaciones mexicanas de narcotráfico tienen una “alianza intolerable” con el gobierno del país, acusando al gobierno de proporcionar un “refugio seguro” a los cárteles.

“Rechazamos categóricamente la calumnia de la Casa Blanca al Gobierno de México por tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención de interferir en nuestro territorio”, dijo Sheinbaum.

“Si existe alguna alianza de ese tipo es en las armerías de Estados Unidos que venden armas de alto poder a estos grupos criminales”, añadió la presidenta de México.

En su declaración en X, Sheinbaum dijo: “México no quiere confrontación. Partimos de la colaboración entre países vecinos. México no solo no quiere que el fentanilo llegue a Estados Unidos, sino a ninguna parte. Por ello, si Estados Unidos quiere combatir a los grupos delictivos que trafican droga y generan violencia, debemos trabajar conjuntamente de forma integral, pero siempre bajo los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, colaboración y sobre todo, respeto a la soberanía, que no es negociable. Coordinación sí; subordinación, no”.

Y continuó proponiendo a Trump establecer “una mesa de trabajo con nuestros mejores equipos de seguridad y salud pública”.

La declaración de la presidenta mexicana expresa que no es imponiendo aranceles que se resuelven los problemas y señala que los equipos de trabajo de ambos gobiernos se han estado comunicando.

Sheinbaum concluyó su declaración diciendo: “Instruyo al secretario de Economía para que implemente el plan B que hemos estado trabajando, que incluye medidas arancelarias y no arancelarias en defensa de los intereses de México”.

Nada por la fuerza; todo por la razón y el derecho Claudia Sheinbaum – Presidenta de México

México negocia con la frente en alto, dice Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, adoptó un tono desafiante el sábado después de que el presidente Donald Trump, anunciara un arancel del 25% a todas las importaciones de México.

“Cuando negociamos con otras naciones, cuando hablamos con otras naciones, (es) siempre con la frente en alto, nunca agachando la cabeza”, dijo Sheinbaum en Chicoloapan de Juárez, al este de la capital del país.

Estados Unidos responderá con “probables aranceles incrementados” si México, Canadá o China contraatacan los nuevos aranceles anunciados el sábado, dijo Peter Navarro, el principal asesor comercial del presidente Donald Trump.

Sigue leyendo:

· Trump firmó los aranceles a Canadá, México y China

· La Casa Blanca da a conocer una hoja informativa sobre las tarifas aplicadas por Trump

· Claudia Sheinbaum afirma que tiene planes A, B y C ante amenaza de Trump de 25% de aranceles a México