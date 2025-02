Wayfair oferta sofá de terciopelo de $1,120 por $380 dólares

Las ofertas que están brindando las cadenas minoristas pueden llegar a ser una increíble oportunidad para renovar algunos espacios del hogar sin necesidad de salirse del presupuesto.

Ante los altos precios de los productos y servicios por la elevada inflación, los consumidores siguen aprovechando los descuentos en artículos para el hogar como el Sofá cuadrado con brazos Highland de la marca Cosmoliving by Cosmopolitan que se puede comprar en Wayfair.

De acuerdo con la página web del minorista este sofá costaba anteriormente $1,120 dólares y ahora tiene un precio de $380 dólares. Tiene 18 pulgadas de alto, 72 pulgadas de ancho y 21 pulgadas de profundidad.

Los comentarios de los compradores no se hicieron esperar en la plataforma de Wayfair en donde algunos destacaron que, el sofá es muy cómodo para recostarse. “Fue muy fácil para una sola persona montarlo y es resistente. Duermo en él con bastante frecuencia e incluso elijo echarme la siesta en el sofá sobre mi cama porque así de cómodo es”, dijo un usuario.

Con un 63% de descuento los clientes de Wayfair han quedado impresionados ya que el material de terciopelo le da un toque de lujo por lo que se podría creer que el sofá es más caro.

“Es perfecto. No es demasiado blando ni demasiado duro. Me he sentado en él durante largos períodos y tiene el tamaño perfecto para echarme una siesta. El material y el color son preciosos. Realmente no tengo palabras para describirlo”, se destaca otra de las reseñas.

Sigue leyendo:

•Walmart vende bolsa térmica de $36 por $15

•TV Samsung se vende en Walmart con descuento enorme: de $1,499 a $870

•Fuerte rebaja de Walmart en una aspiradora muy buscada: de $349 a $77