Ángel Fierro pide revancha a Pitbull Cruz: “La merezco”

Ángel ‘Tashiro’ Fierro le pidió una revancha a Isaac ‘Pitbull’ Cruz luego de derrotarlo por decisión unánime de los jueces el pasado sábado por la noche en la cartelera que encabezó la pelea de David Benavídez vs. David Morrell Jr. en el T-Mobile Arena en Las Vegas.

En la entrevista sobre el ring tras la pelea, Tashiro Fierro declaró que lo dio todo en el cuadrilátero para brindarle una gran pelea a los fanáticos presentes y cree que se ganó una segunda oportunidad ante el Pitbull Cruz.

“Vine aquí a darle una gran pelea a los fanáticos y a dejarlo todo en el ring. No me importan los jueces, me importan los fanáticos. Pero sí espero que ‘Pitbull’ me dé la revancha, porque creo que la merezco”, dijo el mexicano.

Pitbull Cruz protagonizó un enfrentamiento de mucha acción con Ángel Fierro. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Entrené durante ocho semanas y trabajé muy duro para dejarlo todo en el ring. Mi nombre quedará grabado para siempre, porque Ángel Fierro hizo lo suyo esta noche. Subí al ring con determinación y peleé con el corazón. Demostramos todo lo que es el boxeo mexicano esta noche”, agregó.

En la pelea, Pitbull Cruz comenzó muy agresivo y haciendo retroceder a Fierro en varias ocasiones. Ambos guerreros mexicanos se conectaron entre sí más de mil golpes y levantaron al público de sus asientos. All final los jueces eligieron a Isaac como el ganador por decisión unánime (98-92, 97-93, 96-94) en las tarjetas oficiales.

Por ahora el excampeón mexicano de peso superligero se tomará un merecido descanso y se desconocen cuáles serán los siguientes pasos, pero nombres como Gervonta Davis y Ryan García resuenan como sus próximos rivales.

Pitbull Cruz y Ángel Fierro se mostraron respeto luego de guerra que protagonizaron. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

Ángel ‘Tashiro’ Fierro, de 26 años, fue campeón NABO de peso superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y ahora cuenta con una marca de 22 triunfos, 17 por nocaut, dos reveses, una derrota y dos empates en su carrera.

Por su parte, Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 26 años, volvió a la senda del triunfo tras protagonizar una gran batalla entre mexicanos en Las Vegas. El pugilista mexicano posee un récord como profesional de 27 victorias (18 de ellas por la vía rápida), tres derrotas y un empate.

