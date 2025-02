David Morrell se disculpa con sus fans tras perder con Benavídez

David Morrell Jr. se disculpó con sus fanáticos en redes sociales luego de perder su invicto y el cinturón regular de 175 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante David Benavídez el pasado sábado en Las Vegas.

En una publicación en su cuenta en X, Morrell Jr. comentó que en la pelea con el Monstruo Mexicano no mostró su mejor versión, pero prometió volver más fuerte porque aún queda mucho camino que recorrer.

“Primero que todo quiero pedirle darle gracias a Dios por un día más de vida (y) pedirle disculpas a todos mis seguidores. Sé que ayer no vieron lo mejor de David Morrell, pero la carrera apenas comienza y esto no termina. No estoy derrotado. Gracias a todos por su apoyo a pesar de todo”, escribió.

David Morrell cree que pudo haber hecho más contra David Benavídez. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

En la reñida y entretenida pelea, David Benavídez comenzó presionando a David Morrell Jr. con su gran volumen de golpes a la cabeza y al cuerpo. El cubano le respondió también con contundencia, pero el Monstruo Mexicano era incesante con su ataque.

El cubano mejoró en el último tercio y en el onceavo asalto mandó a la lona a Benavídez con una derecha, que pareció más un tropezón, y por un golpe ilegal le descontaron un punto. Al final mexoamericano cerró con contundencia el duelo para llevarse la victoria por decisión unánime (115-111, 115-111 y 118-108).

Luego del combate, el Monstruo Mexicano descartó una revancha con el cubano y apuntó a una pelea de unificación con el ganador de la segunda pelea entre Artur Beterbiev y Dmitry Bivol, quienes disputarán el campeonato indiscutido.

David Benavídez y David Morrell se mostraron respeto al terminar el combate. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

David Morrell Jr., de 26 años, perdió su invicto ante el Monstruo Mexicano y quiere una revancha porque piensa que puede vencerlo. El peleador cubano solo tiene 11 peleas como profesional, nueve de ellas por nocaut, y un revés.

Por su parte, David Benavídez, de 28 años, le arrebató el cinturón regular de 175 libras de la AMB a Morrell tras vencerlo por decisión unánime. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

