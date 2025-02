Horóscopo de hoy de Nana Calistar 03 de febrero de 2025

ESCORPION

Cuida más tu corazón, no lo entregues a la primera persona que aparezca, se más duro de querer y convencer. Cambios en tu trabajo y manera de tratar a las personas, ropa nueva, posibilidades de viajar y oportunidad de invertir en un negocio. Amores del pasado regresan, pero te darás cuenta de que has sabido sanar esas heridas, posibilidades de reencuentros y conocer nuevas personas, viene una relación muy bella entre el mes este nuevo mes y el mes de marzo, quizás sea la persona que has estado esperando mientras dale vuelo a la hilacha que al fin no serás el primero ni el último en hacerlo. No te dejes llevar por el enojo porque habrá una persona que te va a sacar de tus casillas y podría meterte en problemas. Ten mucho cuidado con gastos innecesarios y con salidas en la noche que podrían ocasionarte un problema. Vienen días algo cansados, las cosas han mejorado en tu vida y poco a poco la tristeza va quedando en el olvido, has sabido controlarte y estas iniciando una etapa donde te empiezas a querer y a gustar un chorro, sigue así, debes aprender a ver por ti siempre y no pensar más en personas que solo te absorben tu energía y te meten en problemas.

LIBRA

Mi querido libra, deja el pasado atrás y comienza a ver por tu presente, se vienen muchas posibilidades de cambios en tu trabajo que te van a beneficiar mucho, no permitas que amores del pasado te dañen o te sigan causando estrés y problemas. En la medida que aprendas a decir que no en la vida será en la medida que sigas avanzando. Cuida mucho donde firmas, lee bien las letras pequeñas y no gastes dinero ni inviertas nada en estos días que no es el momento adecuado. Si ese amor te cambio por alguien mas no tienes por qué seguir ahí esperando a que el amor vuelva a nacer, necesitas quererte y respetarte. Ten cuidado de los comentarios que haces de otras personas pues se puede correr el chisme y meterte en problemas al punto de que torteen el hocico. Eres muy de cumplir siempre tus propósitos, sabes cómo tratar a la gente para lograr tus objetivos y eso te ha ayudado un chorro siempre, pero esta vez no vez luz clara, tienes mucha confusión con tu futuro y de cómo mejorar económicamente. Evento social en puerta y movimientos en tu trabajo, planearas un viaje y hay muchas posibilidades de que se realice, dinero extra en estos días y saldrás de algunas deudas que no te dejaban dormir. La vida te ha jodido, pero ha sido por tu pendejez, no has sabido enfrentar problemas y has preferido quejarte y contarle a todo mundo antes de buscar soluciones.

VIRGO

Te enteras de chisme perrísimo de una amistad y no lo creerás creer. La vida es corta no mal gastes tu tiempo en mendigar cariño o amistad en gente que solo te busca cuando te necesita, se más duro o dura contigo mismo y con los demás, recuerda que el vivo llega hasta que el menso quiere. Tendrás necesidad de iniciar una relación, pero tendrás mucho miedo de hacerlo. Deja de escribirle a quien no te responde. Este mes que llegó se muestra excelente para iniciar negocio, si no sabes qué decisión tomar en algún asunto, piénsalo, medítalo y si es necesario platícalo con tu familia o amigos, y al final toma la decisión que consideres adecuada, pero que sea tu decisión. Si tienes una relación cuídala y no permitas que terceras personas se metan en ella. Quiérete, amate y no permitas que ya no vuelvan a jugar con tus sentimientos, no des pie a que lo vuelvan hacer, no caigas más en mentiras y en manos de gente tonta, no sueltes el corazón hasta no estar seguro o segura que a quien se lo prestas hará buen uso de él. Se vienen días de cambios en los cuales tu enfoque deberá estar puesto en tu economía y en resolver esos problemas en los cuales te has estancado. Amores del pasado retornan y la posibilidad de iniciar una relación con una amistad. Cuidado con robos y también con golpes y caídas que estarán a la orden del día.

LEO

Aléjate de personas tercas y conflictivas que lo único que logran es sacarte de tus casillas y robarte parte de tu energía positiva. No pongas piedras en el camino de las demás personas y nadie las pondrá en el tuyo. Si ese amor es para ti el universo conspirara para que así sea. Cuídate de tus enemigos pues planean un ataque para dejarte en mal ante varias personas, si sabes perdonar perdona y si no trabaja en eso, no guardes rencores del pasado sino jamás lograrás avanzar. No pienses en lo que no has obtenido mejor centra tu energía en eso que tienes ahorita, disfrútalo y ponte las pilas para ir por eso que tantas amas y has planeado hacer desde hace ya mucho tiempo, no le huevonees sino jamás lograrás tus metas y tus objetivos. No ablandes tanto tu corazón porque te expones a que lo pisen y hagan de él lo que sea, ya te han traicionado y humillado mucho no permitas que vuelva a suceder, ponte las pilas y si hay necesidad de ser más duro hazlo, a veces funciona como escudo protector. Cuida un poco tu carácter el cual podría estar saliéndose de control y sin darte cuenta podría venir afectar todo tu entorno. No es momento de hacer inversiones porque se saldrán de control, es momento de enfocarte y saber que debes elegir para multiplicar tus ingresos.

CÁNCER

Ten cuidado con las palabras que salen de tu boca porque en un futuro regresarán a ti y tendrás que tragártelas cada una de ellas, así que asegúrate que sean buenas. Una amistas se acercará a ti porque necesitará un buen consejo, ayúdala y préstale uno de tus hombros necesita mucho de ti. No tomes en cuenta críticas de personas que nunca te han tolerado porque solo buscarán dañarte o hacerte sentir de la fregada, recuerda que tú no estás para estar soportando tonterías de ese tipo de personas. Problemas familiares en puerta por chismes y malos entendidos. Bájale de huevos y ponte las pilas de una buena vez, deja de exigir a los demás y mejor exígete a ti mismo y a ti misma para que puedas ver resultados pronto. No hagas promesas que no podrás cumplir y recuerda que lo que trabajes el día de hoy repercutirá en tu futuro. Cuídate mucho de infecciones respiratorias y dolores estomacales, no comas tanto en la calle que te está jodiendo la flora intestinal. Debes escuchar a tu cerebro y a tu corazón, si logras perdonar y olvidar hay friegos de posibilidades que logres rehacer tu vida, pero si insistes en vivir en el pasado, con amargura y resentimiento no lograras concretar ninguna relación.

GÉMINIS

Si no te sientes preparado o preparada para iniciar un romance no lo hagas, porque nomas te vas a amargar a ti y a tu pareja, quiérete y disfruta tu soltería, la vida no es fácil para nadie, así que no te quejes y haz algo por disfrutarla y vivirla de la mejor manera. Las relaciones amorosas siempre serán complicadas para ti, pero está en ti sacarlas adelante, deja de una buena vez de tropezar con la misma piedra, no es sano, no desperdicies más tu tiempo con cuestiones del pasado o gente tonta que no hace ni deja hacer. Te vas a enterar de un embarazo de familiar o amiga. Problemas renales y dolores de espalda en puerta. No pierdas la clase ni bajes al nivel de las demás personas, debes aprender y darte cuenta de que muchas de ellas lo único que buscan es fregarte y hacerte sentir de la fregada para que explotes y saques lo peor de ti. Recuerda que no hay mejor venganza que la indiferencia, no te claves en esas cuestiones y actúa como si te valiera mauser, aunque por dentro te esté llevando la que te gusta. Se vienen oportunidades laborales bastante buenas, cuídate de una traición laboral y de una persona del sexo femenino que podría meterte en problemas. Se vienen perdidas de dinero y cambios de casa o vehículos. No te dejes manipular por amistades que podrías meterte en problemas.

TAURO

No te dejes llevar por chismes y menos si te sacan de tu paz y tranquilidad. Ten cuidado con cambios de última hora en tu economía porque podrían presentarse algunas perdidas materiales. Próximamente tendrás noticias de una persona que te anda tirando los perros y le importas mucho tanto sentimentalmente como profesionalmente. Iniciarás este mes de febrero sintiéndote mejor y logrando cambiar tu imagen, si ya tienes una relación no descuides tu físico que no tienes garantizada a tu pareja, necesitas verte bien y estar bien para él o ella, ¡recuerda que el amor anda suelto en todos los lugares y él o ella pueden encontrarse a alguien mucho mejor que tú y mandarte a la tostada! Bájale a la tragazón y ya ponte las pilas de una buena vez. La vida te ha jodido en los últimos meses y no has logrado ser feliz del todo, debes aprender que no existe la felicidad absoluta y darte cuenta de que en tus manos esta buscarla y trabajar en ella. Reunión familiar o con amigos con alcohol en los próximos días. No te atontes y cuida mucho las cuestiones económicas, no confíes tu dinero en cualquier persona o te estarás arriesgando a quedarte en la calle, hay personas que se aprovecharán de ti en esas cuestiones, ponte bien buzo y buza.

ARIES

Cambios en tu trabajo para bien, debes aprender a tolerar más a las personas eso ayudará un friego a dar una buena imagen de ti, ¡exploraras nuevas áreas en tu vida íntima modo activa! Recuerda que la vida es bien corta, no mal gastes tú tiempo haciendo cosas sin sentido que no valen la pena, el amor está por sonreírte, pero cuida un chorro tu actitud deja de criticar y buscarle defectos a esa persona, recuerda que hay que ver a las personas crudamente pero tampoco exagerar o de lo contrario será imposible lograr que nazca algo entre ambos. Aprende a escuchar a las demás personas y respetar sus ideas, no confundas tus sentimientos y define de una buena vez si lo que sientes por esa persona realmente es amor y si vale la pena arriesgarse por él o ella. Tu dale vuelo a la hilacha y practica todo el camasutra recuerda que vida es una, mejor arrepentirse que quedarse con las ganas. Vienen días de muchos cambios en los cuales el amor comenzará a tocar tu puerta de una manera que no imaginabas. No permitas que te roben tu paz y tu tranquilidad y menos si esas personas no suman nada en tu vida. Las oportunidades tienen fecha de vencimiento así que sino aprovechas las que se presentan en estos momentos será complicado que más adelante se repitan.

PISCIS

Déjate de tonterías y atiende ya tu cuerpo criminal que muy descuidado lo has tenido, necesitas ponerte las pilas y darle duro al ejercicio y la dieta para poder estar en forma, no exijas más de lo que puedes ofrecer y mantén los pies en la tierra. Aléjate de personas que quieran estar contigo en secreto, recuerda que si lo sabe Dios que lo sepa el mundo. Posibilidades de cambios en el trabajo y pleitos familiares se avecinan debido a no estar de acuerdo sobre ciertas decisiones. No busques escusas ni pretextos para justificar tu actitud con ciertas personas. Si ya tienes una relación todo pinta para que los problemas que se han presentado se resuelvan de la mejor manera y con una buena gratinada de mollete. Si estas soltero o solteras posibilidades de conocer a una persona con la que has estado en contacto mediante una red social o celular; te va a agradar mucho. Ten cuidado lo que piensas y deseas porque se te puede hacer realidad. Ten cuidado de 2 amistades, te tienen demasiada envidia y están actuando a tus espaldas para perjudicarte mediante chismes. No es momento de pensar en el pasado sino de vivir el presente disfrutando y agradeciendo quién eres en este momento. La vida es justa y tarde o temprano verás caer a tus enemigos. Hay una persona del pasado que va a retornar en cualquier momento y te va a ocasionar muchos problemas.

ACUARIO

Te vienen oportunidades laborales que deberás de aprovechar para mejorar tus ingresos, no permitas que las personas que te rodean se quieran pasar de llistas contigo sacando provecho de ti. Cuidado con esperar algo que no va a llegar pues terminarás decepcionándote de muchas personas. Si ya tienes una relación bájale dos rayitas a tu nivel de calentura porque te vas a meter en problemas gruesos con tu pareja, no es correcto darles caldo de calzón a tus admiradores y admirados por las redes sociales ni por el mentado whpp, aprende a respetar y hacer eso que no te gustaría que te hicieran. Enfermedades respiratorias estarán a la orden del día así que trata de cuidarte un poco más. No esperes ya más de esa persona a la que tanto le has mendigado cariño y amor, no le importas y solo te ha utilizado este tiempo, aprende a valorarte y quererte un friego y sobre todo a darte cuenta de que no necesitas de nadie para poder conseguir tu felicidad. Ya déjate de tonterías y no le huevonees tanto, ponte las pilas para cumplir tus metas y propósitos, una amigo o amiga ha estado muy deprimido o deprimida y necesita mucho tu ayuda, trata de salir a pasear con él o ella y distraerla, recuerda que el día de mañana podría ser tu caso y necesitaras de ellos. Posibilidades de nuevos amigos y de amistades que se convertirán en parte esenciales en tu vida. Urge limpieza en tu casa y sobre todo en tu cuarto y cosas para desalojar la limpieza negativa, tira todo lo que este roto, dañado y no sirva.

CAPRICORNIO

No confundas lo que estas sintiendo en estos momentos y si sabes que no serás correspondido de la manera en que tú quieres aléjate de esa persona antes de que el sentimiento en ti crezca y sufras en el futuro. Hay oportunidad de emprender un negocio que te va a dejar grandes ganancias y deberás de aprovechar para sacarle provecho. Cuidado con noticias falsas que llegarán a tus oídos y podrían ponerte de malas. Se viene la oportunidad de un cambio laboral que te va a beneficiar mucho, pero ten mucho cuidado porque podrían ponerte una trampa que te va a afectar más de lo que te imaginas. Si tienes una relación ten cuidado porque saldrán a la luz cuestiones del pasado que pudieran afectarlos. Cuídate de dolores en el estómago y de andar de lengua suelta porque tus amigos son muy de andar contando todo lo que les dices, no confíes tanto en la gente y aprende a mantener el hocico bien cerrado. Cambios en tu trabajo, y subirás un poco de peso en estos días, no lo permitas y dale duro al gym antes de que sea demasiado tarde. Aléjate de personas chismosas porque te van a meter en problemas con tu pareja en casa de tener. ¡¡¡Viaje en puerta prepárate para divertirte y ofrecer la caricia al por mayor, posibilidades de gratinar el mollete y pasártela super bien!!!

SAGITARIO

Posibilidades de una decepción amorosa que te va a llevar derechito a la depresión, no te atontes y no te dejes llevar por eso que eso no va a lograr que el amor regrese o vuelva a nacer. Dolores de espalda y problemas de gastritis, cuida tu alimentación y bájale a los irritantes. Cuídate de pérdidas materiales. No dañes a quien te busca, quiere y está siempre para ti, recuerda que la vida es una rueda y tarde o temprano te tocará a ti. Si tienes una relación, deja de pecar con pensamientos impuros y dedícate a tu pareja, recuerda que las infidelidades suelen cometerse hasta con el pensamiento. Viene una semana regia, posibilidades de reunirte con tus amigos o familia, ten cuidado de ciertas personas que vas o acabas de conocer, no confíes del todo porque te pueden salir con una puñalada en la espalda. Ponte bien buzo o buza en tu trabajo que te van a llegar propuestas indecorosas, te la van a querer dejar caer bien feo. En este mes te va a llegar una lanita que te va a sacar de esos apuros en los que has andado bien metido o metida. Se vienen días importantes en los cuales debes estar bien enfocado en tus sueños y metas, sino tienes una relación no pasa nada, la vida sigue, tu disfruta cada momento que se te presenta y agradece quien eres y lo que estas construyendo. Hay muchas oportunidades de mejoras en los dineros solo es cuestión de cuidar en lo que estas gastando para evitar perdidas de ultimo momento.