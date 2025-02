Hallan muerto a un excursionista en sendero del Parque Nacional Zion en Utah

Las autoridades de Utah informaron la muerte de un excursionista cuyo cuerpo fue descubierto en el Parque Nacional Zion durante el fin de semana.

En una publicación de Facebook, la Oficina del Sheriff del Condado de Washington dijo que el turista de 37 años fue encontrado en el sendero Canyon Overlook del parque la mañana del domingo.

“Aproximadamente a las 7:06 am, el Centro de Comunicaciones Consolidado recibió una llamada informando sobre una posible caída de un excursionista en el Parque Nacional Zion. Hurricane Valley Fire and Rescue fue el primero en llegar al lugar y encontró a un hombre muerto y determinó que no podía ser asistido aproximadamente a las 7:40 am”, se lee en la publicación.

“Los agentes del condado de Washington llegaron poco después y confirmaron sus hallazgos”, añadieron.

La oficina del sheriff continuó diciendo que los guardaparques del Parque Nacional Zion también respondieron a la escena, así como el equipo de búsqueda y rescate del parque.

“Los detectives de la Oficina del Sheriff del Condado de Washington están llevando a cabo una investigación activa. No hay más detalles disponibles en este momento”, añadió el comunicado.

“La Oficina del Sheriff del Condado de Washington expresa nuestra gratitud al Departamento de Bomberos y Rescate de Hurricane Valley, al Departamento de Guardabosques del Parque Zion y al Departamento de Búsqueda y Rescate Técnico de Zion por su ayuda”, indicaron.

El pasado mes de enero, un hombre de 63 años de California murió de un paro cardíaco mientras practicaba senderismo en Zion.

En octubre, un hombre de 40 años murió después de caer accidentalmente entre 150 y 200 pies cerca de uno de los cañones del Parque Nacional Zion.

