Lupillo Rivera reacciona a lo que dijo Alfredo Adame acerca de que lo golpearía

Después de que Alfredo Adame asegurara a la prensa que en el reality show “La Casa De Los Famosos All-Stars” podría golpear a Lupillo Rivera y revelar información de éste con la que todos “se van a ir de espaldas”, el cantante opinó sobre esas declaraciones, y sorprendentemente se mostró muy tranquilo.

Rivera fue captado a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, y cuando los reporteros le recordaron lo que Alfredo dijo (acerca de que le iba a escupir en la cara y darle de bofetadas), respondió: “Pues la otra vez también dijo lo mismo y le sacó“.

Sin preocuparse por eso, el toro del corrido agregó: “Que (Adame) me utilice para promoverse. Pues qué bueno, ¿no? Gracias por utilizarme y por hacerme más famoso con su promoción”.

Lupillo también habló de otras noticias que últimamente han acaparado los titulares, como el hecho de que a la Banda MS y al grupo Frontera los criticaron en redes sociales por haber apoyado a Donald Trump; al respecto comentó que “es el resultado de apoyar a personas equivocadas”. Sobre si le preocupaba que a sus conciertos en Estados Unidos no acudiera gente por miedo a las deportaciones, Rivera dijo: “A mí me preocupa más la estancia de ellos (los inmigrantes), las familias de ellos. Yo creo que es más preocupante eso”. Aseguró que los cantantes tienen más plazas en las que pueden presentarse: “Todos podemos trabajar en México, mientras sucede todo esto”.

En cuanto a que Chiquis Rivera perdonara a su padre Trino Marín, después de haber abusado de ella, el artista fue muy claro en su postura: “La felicito por el perdón. A mí no me hicieron nada y a mí no se me quita; como hombre para mí es (algo) muy difícil de perdonar”.

