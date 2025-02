Alfredo Adame revelará información “con la que se van a ir de espaldas” sobre Lupillo Rivera

Alfredo Adame se encuentra más que listo para iniciar una polémica participación dentro de “La Casa De Los Famosos All-Stars”, y aseguró a los medios de comunicación que para empezar revelará información contra Lupillo Rivera, a quien no le perdona que en la pasada edición del reality show lo haya amenazado de muerte frente a las cámaras.

Ante reporteros, Alfredo comentó que no quería que en su estancia en “LCDLF” el cantante le hablara: “Ni quiero que me hable, ni le voy a contestar. En “La Casa De Los Famosos” voy a soltar una información que se van a ir de espaldas, sobre Lupillo Rivera. A final de cuentas para mí no significa nada, es un peladito, un malandro. Si me saluda, lo saludo; si no me saluda, no lo saludo y si me tira mala onda se la regreso”.

Cuando el actor fue cuestionado acerca de las duras palabras que tuvo en contra de Lupillo, acerca de que “le iba a escupir la cara y darle tres bofetadas”, dijo: “Sí, pues si se pone roñoso como la vez pasada. Imagínate que te amenacen de muerte. A mí me amenazó de muerte y todavía al otro día lo volvió a repetir al aire a nivel nacional y a decir que la policía ‘ya ni investigue’, porque me iba a estar esperando afuera de la casa para matarme y hacerme daño. Fue cuando le dije: ‘Pues ¿pa’ qué después? Vámonos al callejoncito y ahí te rajo el hocico'”.

Alfredo dice no tenerle miedo a Rivera: “(Dijo) que me iba agarrar allá afuera, pero yo no lo vi, no me acuerdo de haberlo visto cuando salí. ¿Tú crees que a mí me dé miedo?, No hermano, no”. Y sobre los rumores acerca de que Lupillo practica la santería, comentó: “Tengo muchos santeros. Llevo a Niurka, ahí lo voy a contrarrestar. Le voy a decir: ‘Niurka, pido votos para ti, pero embrújame a este enano'”.

También se refirió a la actitud que tomará en esta edición del reality show: “Yo sí voy a la guerra. No voy a ser agresivo, no voy a ser violento. Voy a llegar muy mesurado, muy tolerante, haciendo amistad con quien quiera hacer amistad conmigo. No le voy a tirar mala onda a nadie. A los hombres que se pongan conmigo sí les voy a contestar fuerte. A las mujeres no les voy a contestar, salvo que ya con lo que me ataquen sea delicado o sean mentiras, les voy a contestar fuerte, nunca perdiendo la caballerosidad y siempre siendo claro y transparente”.

Adame también comentó sobre la convivencia que piensa tener con Laura Bozzo: “Me voy a echar a correr, está muy fea. No le voy a hacer absolutamente nada. Ahí va la ley de Adame: Tú me ofendes, yo te ofendo; tú me insultas, yo te insulto; tú me faltas al respeto y yo te mando a chiflar a tu madre”.

