Horóscopo de hoy de Nana Calistar 05 de febrero de 2025

ESCORPION

Mi querido escorpión cuídate de un a traición que va a venir de una persona a quien quieres y amas tanto, no caigas en sus trampas porque podrías lamentarlo. Eres muy de enamorarte de personas que viven lejos, amores a distancia son tu fuerte, y en esta ocasión esos amores serán los indicados para ti, tu sé feliz, muéstrale al mundo tu felicidad, pero no cuentes tus metas y planes, recuerda que mientras menos personas sepan de tu relación, ésta más tiempo durará. Es momento de buscar a esas amistades que quieres que estén para siempre en tu vida, e ir desechando a esas que no sirven ni para ir a incomodar a su madre. Mucha suerte con números en terminación 12, 45 y 58. No te vuelvas atontar ya no des más de 2 oportunidades o solo te expondrás a que te fallen y te vuelvan a joder. Posibilidades de un nuevo viaje y de pasarla genial, vienen fiestas en puerta, salidas con amistades y convivios con familia. Se viene buenas noticias en el terreno de la familia. La casilla de tu economía se muestra excelente y en estos días recibirás un aumento o un dinero extra a tus cuentas. El amor ha llegado a tu casilla sino lo has visto es porque de plano tas bien ciega, necesitas abrir más tu corazón y mostrar esos sentimientos de los cuales estás lleno. El sufrimiento empezará a terminar y tu vida se girará en un entorno de mucha paz y lleno de armonía, pues esta etapa estará llena de aprendizaje, amor y mucho éxito.

LIBRA

Oportunidad de un viaje y un cambio de casa o vehículo podría suceder en cualquier momento. No te dejes llevar por el enojo porque podrías desquitarte con quien no la debe ni la teme. Ten cuidado en quien confías a veces les das entrada a personas a tu casa que no son de confianza y pueden dejar malas vibras y malas energías en tu casa. Eres muy fuerte y aun así te duele las traiciones de amistades o familiares, no guardes rencores y a tu familia siempre dale otra oportunidad que son quienes siempre estarán ahí, recuerda que la familia es familia. Te enterarás de perdida humana de un conocido o conocida. Es momento de poner en una balanza tu vida para poder tomar la decisión adecuada en una situación que estarás viviendo. Si ya una vez te mintieron, no vuelvas a creer todo lo que esa persona te diga. Ten mucha paciencia con las personas si ellos o ellas no han logrado sus metas es porque no son tan perras como tú. Si viene es cierto es que a veces te atontas porque tienes buen corazón, también es cierto que lo que te propones lo logras. Conocerás a una persona que te va a poner de muy buen humor, te va a hacer reír mucho y hay posibilidades de que nazca una bella amistad. Te sentirás triste al finalizar los días y pensarás si estás haciendo las cosas bien, es bueno meditar, pero no te reproches tus errores y mejor busca maneras para no volver a cometerlos.

VIRGO

Se vienen momentos muy buenos a tu vida en los cuales el dinero comenzara a fluir de muchas formas y deberás de aprovechar dicha situación para salir de deudas y comprar lo que realmente necesitas en tu vida. No permitas que la rutina o la flojera entre a tu vida o de lo contrario no vas a lograr ni mauser, le huevoneas un chorro y solo duras con buen ánimo y actitud pocos días y después te cansas y mandas todo al chorizo, mientras sigas con esas actitudes pesimistas y no le des al tiempo la oportunidad jamás lograrás ni mauser. Sino tienes perro que te ladre es porque has descuidado mucho tu parte física, si bien es cierto que el físico no importa siempre la primera impresión y la caja del contenido será lo primero que se verá, aprende a verte mejor, arreglarte, hacer ejercicio y comer más sanamente, enamórate tu primero de ti, para lograr que alguien más se enamore. Si sientes ganas de llorar pues llora, si sientes ganas de reír pues ríe y si sientes ganas de mandar a alguien a la fregada no dudes en hacerlo, recuerda que ha esta vida se viene a ser feliz con las personas que quieres serlo con nosotros, no habrá algo más de testante que tener a nuestro lado a una persona que nomás ya no nos sirve ni para calentar el agua, aprende a quererte y respetarte y sobre todo a darte cuenta que nadie es necesario o necesaria en tu vida para ser feliz más que tu familia. Te vas a enterar de algo relacionado con un fraude, chisme o deshonestidad entre la familia, que no te afecte tu sigue tu curso y en lo tuyo, trata de no meterte en asuntos que no te corresponden.

LEO

Mi querido leo en este mes de febrero deberás de cuidarte de una traición por parte de la familia que podría venir a ponerte muy de malas. Amores del pasado van a seguir jodiendo tu existencia. A veces la soledad te hace caer en esas cuestiones, pero ten bien en cuenta que no necesitas de ningún hombre o mujer para sentirte pleno o plena y realizada, la intimidad es indispensable en tu vida, pero no necesitas de una relación de pareja para poder llevarlo a cabo, disfrútalo con quien se te dé la gana y sin compromisos, eso sí siempre cuídate mucho y mantente protegido o protegida porque estas en una etapa en que los embarazos estarán a la orden del día. Dolores intestinales a causa de alimentos, cuida más tu alimentación, necesitas beber más agua y consumir más productos naturales, evita las grasas. No te dejes llevar por chismes que llegarán a tus oídos. Aprende a escuchar y dar consejos que el día de mañana quizás también tú los necesitarás. Si ya 2 veces te dañaron no vale la pena dar otra oportunidad, a la fregada y quien sigue, recuerda que siempre va a ver quién quiera una primera oportunidad. Aguas con lo que deseas porque se te puede cumplir, no confundas tus sentimientos y pon los pies en la tierra. Eres muy de hacer castillos en el aire con personas que recién conoces o con amistades, aprende a no caer tan pronto y no confundir tus sentimientos. Una amistad te buscará para pedirte tu hombro, ha pasado por malos momentos y necesita alguien que la o lo escuche.

CÁNCER

Se vienen momentos de cambios, debes de cuidar tu economía para evitar que más adelante te afecte en tus pagos. Si en tu relación son más los momentos de desesperación, intriga, celos y discusiones medita y pregúntate si vale la pena seguir perdiendo tu tiempo y desgastándote por alguien quien a quizás ya no le importas, recuerda que solo tienes esta vida y sino aprovechas tu tiempo cuando quieras volver amar o intentar algo con alguien más puede que sea demasiado tarde. Recuerda que las cosas jamás llegan solas, necesitas poner muchas ganas y hacer lo que se deba de hacer para conseguirlas. Vas a traer mucha suerte en juegos de azar que deberás de aprovechar al máximo, números de la suerte 23, 56 y 79. Aprenderás a perdonar a quienes en el pasado te dañaron, eres una persona de segundas oportunidades, pero siempre habrá desconfianza y jamás volverás a confiar como en un principio lo hiciste. La vida te llevará a esas metas y sueños que te has trazado desde hace tiempo, pero ten en cuenta que eso va a depender de tu paciencia y esfuerzo en trabajar en ellos. Si bien es cierto que te encanta el desmadre y la fiesta también es cierto que eres bien responsable, trata de que haya un balance entre la diversión y el trabajo, esto para evitar gastar más de lo que ganas.

GÉMINIS

Mi querido géminis es momento de pensar en el ahora y dejar ya el pasado atrás, solo de esa manera lograrás salir delante de muchas cuestiones que te atrasaron en tu camino. Personas tontas que quieras ensuciar tu felicidad no tienen por qué seguir en tu vida o círculo de amigos o conocidos, aléjate de esas personas y ve tras eso que te hace feliz. No pierdas lo que puedes tener con él o ella, aprende a dar tiempo a que la relación madure y los lazos se hagan más fuertes. La plenitud y felicidad empezará a notarse en tu mirada, la gente se dará cuenta que has cambiado mucho en poco tiempo, un amor está por llegar a tu vida o ha llegado en estas fechas, cambiará tu perspectiva de ver al mundo y te harás más humano o humana y noble. Te viene oportunidad de una compra grande solo cuida no quedarte sin dinero. Posibilidades de cambio de trabajo o te movimientos de jefes o departamentos, tú has lo que te corresponde en tu trabajo y evita caer en chismes de oficina. Si bien es cierto que has sufrido en el pasado también es cierto que la vida te está dando una segunda oportunidad, dale pa delante y que te valga mauser lo que el mundo diga o piense, recuerda que la felicidad solo tú la puedes construir y de ti pa depender con quien quieres ser feliz, el amor lo vas a construir con actos y acciones y no te va a llegar ya construido.

TAURO

No te dejes llevar por el qué dirán porque luego te meterás en problemas, recuerdo que muchas veces son solo chismes. Cuida mucho lo que comentas con tus amistades muchas de ellas son bien chismosas y se han encargado de regar la información que les has contado. Si ya tienes una relación nada tienes que hacer en las redes sociales actuando como soltero o soltera en potencia, aprende a comportarte conforme tu estado sentimental y no des pie a que tu pareja se entere o se ponga celosa recuerda que los celos siempre serán un arma fuerte en tus relaciones y si te descuidas puedes llegar a cansar a tu pareja al punto que te pague con la misma moneda. Si bien es cierto que has sufrido mucho meses y años anteriores también es cierto que ese sufrimiento se debía a la menses que manejabas, ya has madurado y ese fregado sebo va quedando atrás, necesitas ser más firme en tus decisiones, no permitas que te manipules ni des pies a que se dude de tu palabra, recuerda que las mentiras al final del día salen a la luz y solo quedarás como una persona deshonesta y farsante. Un nuevo amor está entrando a tu vida poco a poco y quizás ni cuenta te habías dado, debes aprender a no cometer los mismos errores y ser más entregado o entregada en el amor eso si trata de siempre mantener la guardia firme y jamás enamorarte más de la cuenta, recuerda que quien ama más será quien terminar sufriendo al final.

ARIES

Ten cuidado con amores de una noche los cuales pudieran venir a moverte tu presente y causarte muchos problemas. Aprende a tomar decisiones por ti mismo sin que las demás personas intercedan por ti. No te compliques tanto ni pienses en el futuro que quizás ni vayas estar en él, pon y centra tus energías en lo que pasa día a día, amores van amores llegan, no pienses tanta fregadera ya ni te preocupes ni mortifiques por cosas del pasado, sino llego a tu presente fue porque no era lo correcto. Recuerda que el tiempo es lo más costoso que tienes, no lo desperdicies en alguien que no lo valora y mejor dedícaselo a quienes te buscan y siempre están ahí esperando tu atención. Cuídate de celos de amistades porque solo te van a amargar el momento y arruinar tu felicidad. Si esa persona no sabe de tus sentimientos hacia ti como quieres que te voltee a ver o se dé cuenta de que existes, las cosas se deben de hacer en caliente y como son, dile lo que sientes, ábrele tu corazón no tus piernas y muéstrale tus sentimientos si no le importas o no quiere nada contigo al menos no seguirás haciéndote ilusiones o perdiendo el tiempo con alguien a quien le vales mauser. Deja de quejarte de lo que no tienes o te falta y ponte las pilas para ir por las cosas que quieres o deseas.

PISCIS

Mi querido PISCIS no expongas tanto tu corazón por personas que solo saben dar migajas, debes de ser un poco más duro para que no te sigan viendo la cara. Tu buen corazón guárdalo para la persona correcta ante el mundo tienes que actuar más frío o fría y no dejarte guiar o manipular por personas que detectan tu ingenuidad y se aprovechan de ella para manipularte y manejarte a su imagen y semejanza. Se vienen días de cambios, cuida un poco más tu alimentación y sobre todo tu salud para evitar problemas más adelante que se pudieran salir de control. Aprende a ser más perra y mostrarle al mundo una cara distinta, una persona más fuerte y dura solo así lograrás no cometer los mismos errores y no dañar tanto tu corazón. Si Vienen cambios en la manera de ver a las personas, se te caerá la venda de los ojos y los podrás ver crudamente como son, si fuiste tú el o la culpable en una discusión pide disculpas y que no quede en ti el error. Si bien es cierto que tu esencia la define tus costumbres y tus buenos modales también la definirá tu manera de actuar con los demás, no bajes la guardia y no sigas permitiendo que te vean la cara, actúa y cambia tu manera de ser en la vida. Cuida la manera en que actúas con los demás y lo que sale de tu boca, porque podrás meterte en chismes y problemas a causa de un comentario el cual no pensarás al momento de decirlo.

ACUARIO

No te dejes llevar por el qué dirán porque te vas a meter en problemas antes de lo que te imaginas. Traiciones de amistades estarán a la orden del día, pero ya no te sorprenderá pues son amistades que ya te habían traicionado antes, necesitas seguir tu camino y quitar toda esa basura que lo único que hace es contaminar tu entorno. Amores del pasado van a retornar en cualquier momento, pero depende de ti si le das entrada o simplemente los quitas de tu vida. Si el amor no ha tocado tu puerta no te preocupes ni te flageles por eso, eso no significa que no vayas a volver amar, al contrario, significa que te estas guardando para la persona correcta y no mal gastándote o sufriendo por la persona equivocada. No permitas que la rutina, las mismas comidas, los mismos lugares, la misma ropa, las mismas personas arruinen tu vida o tu relación, necesitas innovar, necesitas cambiar tu manera de ver la vida y actuar, hacer las cosas de manera distinta, solo así lograrás obtener resultados distintos en lo que realices. En las cuestiones del trabajo vienen cambios de trabajo o si no tienes uno te propondrán o recomendarán en algún lugar, ponte las pilas trabajo ahí, pero no lo has buscado, no exijas un trabajo bien pagado porque quizás no lo encontrarás, pero puedes comenzar con algo simple y poco a poco ir mejorando conforme lleguen nuevas oportunidades, eso sí no sueltes un empleo sin tener asegurado el otro.

CAPRICORNIO

Mi querido capricornio no es momento de cobrar venganza por tus propias manos contra tus enemigos, tiempo al tiempo y te darás cuenta como el karma se encargará de hacer su trabajo. Oportunidad de un nuevo amor en caso de estar soltero o soltera y deberás de ponerte muy listo o lista para evitar conflictos a la primera. No des terceras oportunidades, no te atontes, no vale la pena sufrir por la misma miércoles que sufriste alguna vez. Vienen eventos sociales o reuniones con amistades en puerta, comenzarás a darte cuenta quien vale la pena y a quien hay que mandar a incomodar a su madre. Deja de darte golpes de pecho y culparte por tonterías y errores de tu pasado y aprende dar el ancho en la vida, no vuelvas a caer y si caes aprende cual fue la razón para no volverlo hacer, no triunfa el que se da en la mauser y se levanta muchas veces, triunfa el que aprende por qué se calló y aprende a no volver a cometer ese error. Se vienen oportunidades en el área de los negocios, mira en que inviertes tu dinero para evitar pérdidas. Debes aprender en lo que resta de la semana cosas nuevas, entre ellas aprender a soltar y no depender de nadie para lograr tus metas y sueños, debes aprender que nadie es indispensable en tu camino y quien lo sea jamás se irá de tu lado, debes aprender que tienes amistades falsas que solo te buscarán cuando requieran de un favor.

SAGITARIO

No te dejes influenciar en el área laboral porque podrías hacer un mal trato y pueden venir pérdidas económicas. Es momento de confiar más en ti y en tu capacidad de lograr lo que deseas, nuevos proyectos en puerta y oportunidad de iniciar negocio de ventas. Cuidado con viajes inesperados deberás de tomar tus precauciones económicas. Familiares de tierras lejanas podrían visitarte en cualquier momento. No te menosprecies y ponte un valor más grande pues te pones mucho de oferta por quien no vale la pena. La suerte va a estar de tu lado y por ahí te va llegar un dinero extra que no esperabas. Vienen cambios en tu trabajo y en tu hogar, se ve un dinerito extra que te va a ayudar a salir de la pobreza en la que te encontrabas. Inicias una nueva temporada o ciclo en tu vida el cual estará lleno de felicidad y dicha, estás por entrar en un ciclo perrizimo de parís el cual se torna muy perro pues vienen cosas muy bellas en tu vida, si ya antes te jodiste y sufriste un friego por un amor hoy la vida está dispuesta a compensar todo eso que te debía, conocerás a una persona como tú la cual te dejará un muy buen sabor de boca debes aprender a ser más entregado o entregada con tu pareja, a veces dejas mucho que desear, no digas te quiero o te amo a la primera cita necesitas conocer más a la persona.