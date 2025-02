La Opinión Hoy: Trump propone “tomar el control” y que los palestinos se vayan de Gaza

El presidente Donald Trump propuso este martes que Estados Unidos asuma una posición de “propiedad a largo plazo” sobre la franja de Gaza, ni más ni menos trasladando a sus residentes a un “pedazo de tierra bueno, fresco y hermoso” en otro país. Así lo comento el presidente Trump.

</p>

Al recibir al Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la Casa Blanca, Trump dijo que los dos millones de palestinos de Gaza deberían ser trasladados a países como Egipto y Jordania, debido a la devastación causado por la guerra de Israel con Hamás y que precisamente los Estados Unidos podrían hacerse cargo de su habilitación en esos países.

La propuesta de Trump incluye la reconstrucción del territorio devastado por la guerra, una vez que esté bajo el control de los Estados Unidos.

Esa es la primera vez que el presidente Trump plantea el reasentamiento como una solución permanente en lugar de temporal, además sostiene que Estados Unidos debería tomar el control de la zona de inmediato.

Chiefs regresan al Super Bowl para revancha contra Eagles y hot dog de caimán, el platillo estrella del Super Bowl

Llegó la semana en la que los ojos de todo el mundo entero se posan en el partido más importante de la temporada en la NFL, el Super Bowl 59, qué se va a llevar a cabo el domingo 9 de febrero en el Estadio Caesars Superdome de Nueva Orleans, Louisiana, entre los Kansas City Chiefs, actuales campeones y los Philadelphia Eagles.

Ricardo López Juárez, editor de deportes de La Opinión, y Rafael Cores, que hoy se viste de comentarista de fútbol americano y se encuentran en Louisiana dándonos información de primera mano.

“Muy ocupados, pero disfrutando lo que es otra semana de Super Bowl, un partidazo de pronóstico reservado no se sabe es difícil pronosticar este juego muy peleado, pero por ahora es el gran ambiente nuevo en una ciudad donde ya se ha realizado este partido, le viene muy bien a esta ciudad porque impulsa mucho la economía muchas veces deprimida de esta zona del país”, dijo Ricardo López Juárez.

Rafael Cores agregó que “de hecho es la ciudad donde más veces se ha celebrado el Super Bowl en la historia y se nota también que hay muchísima seguridad, yo creo que es importante decirlo hace un poco más de menos de un mes hubo aquí una un atentado en la famosa calle peatonal donde están todos los bares, donde va la gente a festejar, ahí se metió un carro atropello a un montón de gente murieron 15 personas, bueno ahora es imposible entrar con un carro, lo pudimos comprobar ayer, porque no solo hay policía y militares a la entrada, sino que han puesto un camión enorme bloqueando el acceso allá, así que bueno miro por la ventana aquí en el hotel caminando por la calle y no hay ningún momento en el que no vea uno o un carro de policía, caminando por la calle por la mañana había un equipo de la policía del estado de Luisiana que venían como militarizados se ponían de SWAT, un equipo de SWAT y también hay militares, así que en ese sentido han reforzado la seguridad la NFL, por supuesto que ya ocurre cada año con el Super Bowl porque es un evento tan importante con todas las miradas puestas acá en la ciudad”.

